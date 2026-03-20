Résultat de l'élection municipale 2026 Périgueux : Emeric Lavitola soutenu par des colistiers dAntoine Audi

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périgueux oppose Emeric Lavitola et Michel Cadet. Suivez le 2e tour en direct.

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15:16 - Émeric Lavitola reçoit l'appui de la Région tandis que Michel Cadet multiplie ses soutiens À Périgueux, les élections municipales de 2026 mobilisent les candidats Émeric Lavitola et Michel Cadet, chacun dévoilant sa stratégie lors de meetings. Lavitola, soutenu par le président de la Région, cherche à faire barrage à l'extrême droite, tandis que Cadet, avec de nouveaux soutiens, capitalise sur son expérience. Le débat se polarise autour des questions de gauche et droite, accentuant les tensions. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 13:01 - Un second tour décisif pour la gauche Les élections municipales de Périgueux en 2026 s'annoncent serrées avec un second tour entre le maire socialiste sortant Emeric Lavitola et Michel Cadet, divers droite, après un premier tour très disputé marqué par seulement 40 voix d'écart. Lavitola a obtenu 36,40% des voix, tandis que Cadet a suivi avec 36%. La mobilisation des abstentionnistes sera cruciale pour l'issue de ce scrutin, avec un taux d'abstention de 43,81% au premier tour. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 12:01 - Les candidats débattent À Périgueux, les élections municipales de 2026 s'intensifient avec un débat entre les deux candidats à la mairie, Emeric Lavitola et Michel Cadet. Lavitola insiste sur sa loyauté à sa liste, tandis que Cadet souligne l'importance de rassembler un maximum de voix, notamment celles des électeurs de LFI éliminés au premier tour. Les tensions et accusations fusent alors que les deux candidats cherchent à attirer les voix nécessaires pour l'emporter dimanche. Lire sur dordognelibre.fr

19/03/26 - 11:31 - Les candidats s'affrontent sur la question des subventions aux associations Les élections municipales de 2026 à Périgueux suscitent déjà des tensions entre les candidats, notamment sur la question des subventions aux associations locales. Alors que la campagne se profile, ces débats mettent en lumière les priorités des différents acteurs politiques. La gestion des ressources financières pour soutenir la vie associative est au cœur des discussions. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 11:01 - Les candidats à Périgueux se livrent un duel intense À Périgueux, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues entre le maire sortant Michel Cadet et son adversaire Emeric Lavitola. Le débat s'anime avec des attaques et des répliques sur les programmes respectifs. Le second tour, prévu le 22 mars, sera déterminant pour ces deux candidats qui cherchent à séduire les électeurs. Lire sur dordognelibre.fr

19/03/26 - 07:16 - Emeric Lavitola soutenu par des colistiers dAntoine Audi À Périgueux, lors des élections municipales de 2026, Emeric Lavitola, maire sortant socialiste, reçoit le soutien de trois colistiers d'Antoine Audi, son ancien rival de centre-droit. Ces derniers, après s'être désistés, préfèrent Lavitola à Michel Cadet, qualifié de conservateur. Leur soutien est en partie dû au refus de Lavitola d'une fusion avec La France insoumise. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 11:50 - Emeric Lavitola a déposé sa liste pour le second tour À Périgueux, le maire sortant PS, Emeric Lavitola, affronte un second tour des élections municipales sans accord avec La France insoumise. Malgré les propositions de fusion de la part de Vincent Belloteau, Lavitola a déposé la même liste qu'au premier tour pour convaincre les électeurs de gauche. La situation est tendue, Michel Cadet représentant la droite devant être pris en compte dans cette bataille électorale. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 03:51 - L'économie sociale, un enjeux central À Périgueux, l'économie sociale et solidaire (ESS) joue un rôle essentiel, représentant un tiers des emplois privés. Les acteurs de l'ESS souhaitent obtenir plus de reconnaissance et interpellent les futurs élus dans la perspective des élections municipales de 2026. Ils ont lancé une charte de dix engagements pour soutenir leur cause. Lire sur dordognelibre.fr

17/03/26 - 14:01 - Un duel incertain au second tour, Antoine Audi ne donne pas de consigne À Périgueux, le second tour des élections municipales sera un duel entre le maire sortant Emeric Lavitola, représentant l'union de la gauche, et Michel Cadet de la divers droite. L'ancien maire Antoine Audi, qui a terminé troisième, ne donnera pas de consigne de vote aux électeurs. Les deux candidats maintiendront la même liste que lors du premier tour. Lire sur dordognelibre.fr