Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgueux : Emeric Lavitola face à Michel Cadet, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périgueux opposera Emeric Lavitola à Michel Cadet. Antoine Audi est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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14:01 - Un duel incertain au second tour, Antoine Audi ne donne pas de consigne À Périgueux, le second tour des élections municipales sera un duel entre le maire sortant Emeric Lavitola, représentant l'union de la gauche, et Michel Cadet de la divers droite. L'ancien maire Antoine Audi, qui a terminé troisième, ne donnera pas de consigne de vote aux électeurs. Les deux candidats maintiendront la même liste que lors du premier tour. Lire sur dordognelibre.fr

16/03/26 - 13:00 - Périgueux voit la droite gagner du terrain À Périgueux, les élections municipales de 2026 montrent un duel entre Michel Cadet et Émeric Lavitola, chacun ayant obtenu 36 % des voix au premier tour. Antoine Audi, avec 16,3 %, évoque un retrait stratégique pour éviter une division des voix à droite. Les Insoumis, n'ayant pas réussi à se qualifier, craignent une victoire de la droite. Lire sur sudouest.fr

16/03/26 - 08:16 - "Périgueux en commun" propose une fusion avec le maire sortant Lors des élections municipales à Périgueux, la liste "Périgueux en commun" dirigée par Vincent Belloteau a obtenu moins de 10% des voix, avec 8,62% des suffrages. Ce résultat décevant freine leurs ambitions futures. Malgré cela, une proposition de fusion de liste a été envisagée par le maire sortant, Emeric Lavitola. Lire sur dordognelibre.fr

16/03/26 - 07:46 - Lavitola et Cadet qualifiés au second tour avec seulement 0,4% d'écart À Périgueux, Emeric Lavitola et Michel Cadet seront au second tour des élections municipales de 2026, séparés par seulement 40 voix après le premier tour. Antoine Audi s'est retiré en faveur de Cadet, qui représente la droite. Lavitola, en tête avec 36,40% des voix, appelle les électeurs de gauche à le soutenir. Lire sur francebleu.fr

15/03/26 - 19:57 - Quel résultat pour le RN à Périgueux aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales à Périgueux en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 16,65% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,71% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 12,83% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Périgueux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 24,29% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 27,39% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 39,16% le dimanche suivant.

15/03/26 - 18:59 - Le poids démographique et économique de Périgueux aux élections municipales Comment la population de Périgueux peut-elle impacter le résultat des municipales ? Dans la ville, 11,89% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 10,73% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 112 € par mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 12331 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (26,92%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,90%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Périgueux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,80% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

15/03/26 - 17:37 - Le taux de participation en Dordogne à 17h s'élève à 56,45% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 56,45% en Dordogne.

15/03/26 - 16:58 - Une participation de 43,13 % à Périgueux aux dernières municipales Pour ces élections municipales 2026, la désertion des bureaux de vote à Périgueux sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 56,87 % pour le premier tour des élections il y a six ans, dans la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 24,69 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 46,66 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,80 % au premier tour, contre 49,02 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15/03/26 - 15:59 - Périgueux : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Pascale Martin (Union de la gauche) aux avants-postes avec 35,19% au premier tour, devant Clément Tonon (Ensemble !) avec 29,20%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pascale Martin culminant à 60,84% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,29%). Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.