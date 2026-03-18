Résultat de l'élection municipale 2026 Limoges : Guillaume Guérin (LR) en tête à Limoges, suivi de près par le candidat de LFI
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Limoges opposera Guillaume Guerin à Damien Maudet. Thierry Miguel, Albin Freychet et Emile Roger Lombertie, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
14:51 - Engagée sur une liste pour les municipales, la présidente du Festival du Vin Noirs est poussée vers la sortie
À Limoges, l'édition 2026 du festival Vins Noirs est menacée d'annulation suite à la démission de sa présidente, Claire Caland. Critiquée pour son engagement politique en faveur de Guillaume Guérin, elle a été contrainte de partir, laissant l'événement sans organisateur. Cela pourrait décevoir de nombreux amateurs de polar et de vin. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
12:51 - Le PS et LFI fusionnent leurs listes pour barrer la route à la droite et à l'extrême droite
À Limoges, Damien Maudet (LFI) et Thierry Miguel (PS) ont présenté une liste commune pour les élections municipales de 2026, regroupant différentes sensibilités de gauche. Ils visent à s'emparer de la municipalité face à Guillaume Guérin (Limoges en Partage) et Albin Freychet (RN), avec un accord sur la tête de l'agglomération. L'alliance souligne leur volonté de travail commun pour appliquer leurs propositions et s'opposer à la droite. Lire sur lepopulaire.fr
16/03/26 - 21:39 - La droite à Limoges s'oppose à Damien Maudet
À Limoges, la droite se mobilise contre le candidat insoumis Damien Maudet, qu'elle qualifie de représentant du 'péril LFI'. Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, refuse tout débat tant que Maudet ne se désolidarise pas de Jean-Luc Mélenchon. Des vidéos critiques de Maudet devraient bientôt circuler pour contrer sa candidature. Lire sur lepopulaire.fr
16/03/26 - 21:36 - L'union de la gauche se renforce à Limoges
À Limoges, l'union de la gauche se met en place après le premier tour des élections municipales. Damien Maudet (LFI) et Thierry Miguel (PS) promettent une seule liste pour battre Guillaume Guérin, malgré des tensions internes. Ce rassemblement vise à contrer la montée de la droite et à maintenir la gauche unie dans la ville. Lire sur lepopulaire.fr
16/03/26 - 21:36 - Les socialistes s'adaptent à Limoges pour 2026
Les élections municipales de 2026 à Limoges sont marquées par une forte pression sur le Parti Socialiste, qui peine à maintenir son influence face à La France Insoumise, qui le devance. Les socialistes doivent envisager des alliances délicates pour reconquérir des territoires perdus, tout en gérant des débats internes complexes. Malgré des pertes significatives, des sections de la Haute-Vienne conservent un ancrage, notamment à Isle et Feytiat. Lire sur lepopulaire.fr
16/03/26 - 21:31 - La gauche s'unit à Limoges pour les municipales
Les élections municipales 2026 à Limoges voient une fusion des listes de gauche entre Thierry Miguel (PS) et Damien Maudet (LFI) pour contrer la droite de Guillaume Guérin. Avec 24,86% et 16,92% au premier tour, ils espèrent renverser la tendance lors du second tour le 22 mars. Cette union vise à créer une alternative politique forte pour la ville. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
16/03/26 - 21:30 - Limoges: la gauche s'unit pour les élections municipales de 2026
À Limoges, Damien Maudet (LFI) et Thierry Miguel (PS) ont annoncé leur union pour les élections municipales 2026. Cette coalition de gauche s'affichera contre la droite représentée par Guillaume Guérin et le RN d'Albin Freychet. Le premier tour a vu Maudet en 2e position avec 24,86 % des voix. Lire sur lepopulaire.fr
16/03/26 - 13:51 - Les négociations se poursuivent à gauche
À Limoges, après le premier tour des municipales, les discussions entre les listes de gauche s'intensifient. Damien Maudet propose une fusion avec Thierry Miguel, mais des tensions persistent concernant la répartition des sièges. La situation est critique pour les socialistes, sous pression après des défaites dans d'autres communes. Lire sur lepopulaire.fr
16/03/26 - 09:06 - Guillaume Guérin (LR) en tête à Limoges, suivi de près par le candidat de LFI
Les élections municipales à Limoges ont vu le maire sortant Emile Roger Lombertie se retirer après avoir terminé cinquième. Guillaume Guérin (LR) a remporté le premier tour avec 27,34% des voix, suivi de Damien Maudet (LFI) à 24,86%. Le second tour, prévu pour le 22 mars, s'annonce serré avec plusieurs listes encore en lice. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
15/03/26 - 21:35 - Les résultats complets sont tombés à Limoges
Les premiers résultats des municipales à Limoges donnent la liste "LIMOGES EN PARTAGE" (LDVD) en tête avec 27.34% selon les dépouillements effectués dans 100% des bureaux de vote. La participation est évaluée à 58.78% selon ces résultats provisoires.