Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoges : Guérin remporte le scrutin, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Limoges ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
17:19 - Le Rassemblement national échoue à Limoges en 2026
Lors des élections municipales de 2026 à Limoges, le Rassemblement national, mené par Albin Freychet, n'a pas réussi à s'imposer, arrivant quatrième au premier tour avec 12,6 % des voix. Bien qu'ils aient obtenu deux conseillers municipaux, leur score est en baisse par rapport aux précédents scrutins. Ce résultat est attribué en partie à un vote utile contre la France insoumise, perçue comme une menace par les électeurs RN. Lire sur lepopulaire.fr
17:18 - La gauche perd les municipales à Limoges en 2026
Les élections municipales de 2026 à Limoges ont vu la défaite du candidat LFI Damien Maudet, battu par le LR Guillaume Guérin. Cette défaite soulève des questions sur l'unité de la gauche, jugée trop tardive par plusieurs acteurs de la campagne. L'événement a généré un sentiment de désillusion parmi les soutiens de Maudet face à l'élection perdue. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
01:30 - Guillaume Guérin remporte les élections à Limoges
Les élections municipales de 2026 à Limoges ont abouti à l'élection de Guillaume Guérin, qui a obtenu 51,25 % des voix, contre 40,82 % pour Damien Maudet. Dans son discours, Guérin a exprimé sa fierté tout en appelant à la démission de ses adversaires de gauche, qu'il a critiqués sévèrement. Ce scrutin a été marqué par des tensions importantes entre les différentes listes. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
22/03/26 - 20:15 - Guillaume Guérin élu maire selon le ministère
D'après des résultats du ministère, Guillaume Guérin est élu maire de Limoges avec 51,38% des voix, suivi de Damien Maudet (40,71%) et d'Albin Freychet (7,91%). Ces résultats ont été établis sur la base de 98,64 % d'inscrits.
22/03/26 - 20:01 - Guillaume Guérin (LR) élu à Limoges
Guillaume Guérin (Les républicains) est élu à Limoges avec 50,8% des suffrages au second tour.
22/03/26 - 18:49 - Une victoire écrasante à la dernière municipale à Limoges
Dès le premier tour de scrutin il y a six ans, Emile Roger Lombertie (Les Républicains) avait coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 12 335 suffrages (46,20%). En deuxième position, Thierry Miguel (Union de la gauche) avait engrangé 21,58% des bulletins valides. Au deuxième tour, Emile Roger Lombertie l'avait finalement emporté avec 58,96% des suffrages, face à Thierry Miguel rassemblant 41,03% des électeurs.
22/03/26 - 17:54 - Le taux de participation à 17h à Limoges est en hausse
Le second tour des élections municipales de 2026 à Limoges a révélé une légère hausse de la participation à 58,11% à 17h, en comparaison avec le premier tour (55,25%). Les chiffres sont également en augmentation dans le département. Ce scrutin est suivi avec attention, notamment pour les résultats à Limoges et Guéret. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
22/03/26 - 17:31 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé en Haute-Vienne
En Haute-Vienne, 61,23% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur, c'est bien plus que le taux de participation national de 48,10%. Un chiffre à comparer aux 63,25% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 45,26% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 58,8%.
22/03/26 - 14:32 - La participation à 12h dans le département
Les premiers résultats du 2e tour des élections municipales à Limoges ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Haute-Vienne s'élève à 27,86%. Un chiffre à comparer aux 30,4% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 20,34% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,06% en 2014).
22/03/26 - 11:08 - Damien Maudet a voté à Limoges
Damien Maudet, député de La France Insoumise (LFI) et candidat à la mairie de Limoges en Haute-Vienne pour le Front populaire - Union de la gauche sociale et Les Écologistes, a voté à Limoges, avant 10h, lors du second tour des élections municipales.