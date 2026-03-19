Résultat de l'élection municipale 2026 Limoges : Que retenir du débat des candidats avant le 2e tour ?

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Limoges oppose Damien Maudet, Albin Freychet et Guillaume Guerin. Suivez le 2e tour en direct.

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11:52 - L'alliance PS et LFI est critiquée Les élections municipales de 2026 à Limoges sont marquées par une recomposition des listes de gauche, avec Guillaume Guérin critiquant l'alliance du PS avec La France Insoumise. Son équipe, comprenant Vincent Brousse et Jérémy Eldid, mise sur une union transpartisane pour contrer les extrêmes. Ces tensions et intrigues montrent l'importance croissante de Limoges sur le plan national. Lire sur lepopulaire.fr

11:52 - Le Medef soutient Guillaume Guérin À Limoges, la CPME et le Medef de la Haute-Vienne s'opposent à LFI lors des élections municipales de 2026. Ils soutiennent Guillaume Guérin pour préserver l'avenir de la ville face à une méthode qu'ils jugent antidémocratique. Selon eux, un éventuel triomphe de LFI menacerait la cohésion et l'économie locale. Lire sur lepopulaire.fr

06:21 - Que retenir du débat des candidats avant le 2e tour ? À Limoges, le second tour des élections municipales 2026 se déroule entre trois candidats de moins de 40 ans : Guillaume Guérin (LR), Damien Maudet (LFI) et Albin Freychet (RN). Chacun a présenté ses propositions sur des thèmes essentiels comme le logement et l'environnement. Tous trois promettent de ne pas augmenter les impôts s'ils sont élus. Revoir sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 22:21 - Une candidate accusée de trafic d'influence ? À Limoges, la présidente du festival Vins noirs, Claire Caland, a démissionné suite à des accusations d'utilisation de son poste pour soutenir sa candidature aux élections municipales de 2026. Ce scandale pose des questions sur l'avenir du festival international de polar et de vin qui se tient fin mai. Le conseil d'administration de Vins noirs annoncera bientôt des informations sur la tenue de cette édition. Lire sur lepopulaire.fr

18/03/26 - 20:21 - Le débat à Limoges a été courtois mais tendu Le débat d'entre-deux-tours à Limoges a opposé Guillaume Guérin et Damien Maudet, respectivement premiers et seconds au premier tour, dans un échange courtois malgré des tensions en ligne. Les candidats ont discuté des enjeux locaux, comme l'état de la place de la République et de l'emploi, tout en s'interrogeant sur la présidence de Limoges métropole. Les deux hommes ont échangé des critiques sur l'attractivité de la ville et les projets économiques en cours. Lire sur lepopulaire.fr

18/03/26 - 14:51 - Engagée sur une liste pour les municipales, la présidente du Festival du Vin Noirs est poussée vers la sortie À Limoges, l'édition 2026 du festival Vins Noirs est menacée d'annulation suite à la démission de sa présidente, Claire Caland. Critiquée pour son engagement politique en faveur de Guillaume Guérin, elle a été contrainte de partir, laissant l'événement sans organisateur. Cela pourrait décevoir de nombreux amateurs de polar et de vin. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 12:51 - Le PS et LFI fusionnent leurs listes pour barrer la route à la droite et à l'extrême droite À Limoges, Damien Maudet (LFI) et Thierry Miguel (PS) ont présenté une liste commune pour les élections municipales de 2026, regroupant différentes sensibilités de gauche. Ils visent à s'emparer de la municipalité face à Guillaume Guérin (Limoges en Partage) et Albin Freychet (RN), avec un accord sur la tête de l'agglomération. L'alliance souligne leur volonté de travail commun pour appliquer leurs propositions et s'opposer à la droite. Lire sur lepopulaire.fr

16/03/26 - 21:39 - La droite à Limoges s'oppose à Damien Maudet À Limoges, la droite se mobilise contre le candidat insoumis Damien Maudet, qu'elle qualifie de représentant du 'péril LFI'. Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, refuse tout débat tant que Maudet ne se désolidarise pas de Jean-Luc Mélenchon. Des vidéos critiques de Maudet devraient bientôt circuler pour contrer sa candidature. Lire sur lepopulaire.fr

16/03/26 - 21:36 - L'union de la gauche se renforce à Limoges À Limoges, l'union de la gauche se met en place après le premier tour des élections municipales. Damien Maudet (LFI) et Thierry Miguel (PS) promettent une seule liste pour battre Guillaume Guérin, malgré des tensions internes. Ce rassemblement vise à contrer la montée de la droite et à maintenir la gauche unie dans la ville. Lire sur lepopulaire.fr