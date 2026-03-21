Résultat de l'élection municipale 2026 Limoges : Sur le terrain, Albin Freychet multiplie les tractages pour inciter les électeurs à se mobiliser

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Limoges oppose Damien Maudet, Albin Freychet et Guillaume Guerin. Suivez le 2e tour en direct.

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10:57 - Après son retrait, Emile Roger Lombertie exhorte les candidats à se montrer dignes de confiance À Limoges, Emile Roger Lombertie, le maire sortant, souligne l'importance de la souveraineté de la ville dans les élections municipales à venir. Alors que le second tour approche, il appelle les candidats à se montrer dignes de la confiance des électeurs. Malgré son retrait de la compétition, il reste attentif aux choix des Limougeauds. Lire sur lepopulaire.fr

20/03/26 - 14:07 - Malgré les critiques, la gauche unie gagne des soutiens pour le second tour Lors d'un meeting à Limoges, Damien Maudet mobilise ses partisans en vue des élections municipales de 2026. Il met en avant l'union de toute la gauche pour contrer Guillaume Guérin, soulignant la nécessité d'une dynamique nouvelle pour la ville. Les préoccupations des Limougeauds incluent la culture et l'économie, en quête d'un changement. Lire sur lepopulaire.fr

20/03/26 - 08:36 - Sur le terrain, Albin Freychet multiplie les tractages pour inciter les électeurs à se mobiliser Albin Freychet, candidat du Rassemblement National, a mené une opération de tractage à Limoges en vue du second tour des élections municipales 2026. Il a souligné l'importance de la représentation politique et compte mobiliser les électeurs pour leur rappeler de voter au second tour. Sa campagne vise à établir un contact direct avec les citoyens pour répondre à leurs questions. Lire sur lepopulaire.fr

19/03/26 - 13:51 - Les tensions montent à Condat-sur-Vienne pour les élections À Condat-sur-Vienne, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec une triangulaire au second tour. Emilie Rabeteau, maire sortante, face à l’ancien maire Bruno Genest, condamné, et Sophie Nonnenmacher, exprime des préoccupations éthiques. Le scrutin est très disputé, et l'issue pourrait être serrée. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 12:52 - Le Medef soutient Guillaume Guérin À Limoges, la CPME et le Medef de la Haute-Vienne s'opposent à LFI lors des élections municipales de 2026. Ils soutiennent Guillaume Guérin pour préserver l'avenir de la ville face à une méthode qu'ils jugent antidémocratique. Selon eux, un éventuel triomphe de LFI menacerait la cohésion et l'économie locale. Lire sur lepopulaire.fr

19/03/26 - 11:52 - L'alliance PS et LFI est critiquée Les élections municipales de 2026 à Limoges sont marquées par une recomposition des listes de gauche, avec Guillaume Guérin critiquant l'alliance du PS avec La France Insoumise. Son équipe, comprenant Vincent Brousse et Jérémy Eldid, mise sur une union transpartisane pour contrer les extrêmes. Ces tensions et intrigues montrent l'importance croissante de Limoges sur le plan national. Lire sur lepopulaire.fr

19/03/26 - 06:21 - Que retenir du débat des candidats avant le 2e tour ? À Limoges, le second tour des élections municipales 2026 se déroule entre trois candidats de moins de 40 ans : Guillaume Guérin (LR), Damien Maudet (LFI) et Albin Freychet (RN). Chacun a présenté ses propositions sur des thèmes essentiels comme le logement et l'environnement. Tous trois promettent de ne pas augmenter les impôts s'ils sont élus. Revoir sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 22:21 - Une candidate accusée de trafic d'influence ? À Limoges, la présidente du festival Vins noirs, Claire Caland, a démissionné suite à des accusations d'utilisation de son poste pour soutenir sa candidature aux élections municipales de 2026. Ce scandale pose des questions sur l'avenir du festival international de polar et de vin qui se tient fin mai. Le conseil d'administration de Vins noirs annoncera bientôt des informations sur la tenue de cette édition. Lire sur lepopulaire.fr

18/03/26 - 20:21 - Le débat à Limoges a été courtois mais tendu Le débat d'entre-deux-tours à Limoges a opposé Guillaume Guérin et Damien Maudet, respectivement premiers et seconds au premier tour, dans un échange courtois malgré des tensions en ligne. Les candidats ont discuté des enjeux locaux, comme l'état de la place de la République et de l'emploi, tout en s'interrogeant sur la présidence de Limoges métropole. Les deux hommes ont échangé des critiques sur l'attractivité de la ville et les projets économiques en cours. Lire sur lepopulaire.fr