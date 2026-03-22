Résultat de l'élection municipale 2026 à Pau : découvrez les résultats sur place et la liste gagnante

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Pau sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Pau et la liste complète des élus.

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21:23 - L'adversaire de François Bayrou revendique une victoire avec 394 voix d'écart François Bayrou serait battu par le socialiste Jérôme Barbot à Pau (Pyrénées-Atlantiques). L’ancien Premier ministre était pourtant arrivé en tête à l’issue du premier tour avec 33.83 % des suffrages contre 26.31 % pour Jérôme Marbot. Ce dernier revendique sa victoire avec 394 voix de plus grâce à leur propre système de comptage, une information à confirmer à ce stade de la soirée électorale.

21:09 - Bayrou battu ? Un coup de tonnerre à Pau ? Le Parti socialiste, mené par le candidat de l'union de la gauche Jérôme Marbot, remporterait la mairie face à l'ancien Premier ministre François Bayrou.

21:00 - Bayrou en ballotage Selon les chiffres du ministère du côté de Pau avec des données inférieures à 50% des résultats remontés : François Bayrou (LDVC) 42,66%, Jérôme Marbot 40,89%, Margaux Taillefer 16,45%.

18:08 - Jérôme Marbot a voté Jérôme Marbot, l'un des trois candidats du second tour à Pau, a voté. Le candidat socialiste avait remporté 26,31% des voix au premier tour dimanche dernier.

17:17 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère pour ce 2e tour des Municipales, un bon indicateur pour la ville de Pau. Dans le département de Pyrénées-Atlantiques, elle s'élève à 51,77%. Un chiffre à comparer aux 63,18% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 44,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,08%.

14:27 - Les chiffres à 12h dans le département Les résultats du 2e tour des élections municipales à Pau ont un indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Pyrénées-Atlantiques s'élève à 23,95%. Un chiffre à comparer aux 30,59% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 19,85% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,71% en 2014).

13:00 - François Bayrou a voté à Pau François Bayrou, maire sortant de Pau et candidat centriste du MoDem à sa propre réélection, a vote lors du second tour des élections municipales de 2026 à Pau.

07:57 - Les municipales à Pau, c'est aujourd'hui Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En 2020, le lendemain du premier tour, le report du second tour est annoncé par le chef de l'État en raison du Covid-19. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants à Pau. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 56 bureaux de vote de Pau sont les suivants : de 8 h à 19 h sans interruption. Vous pourrez retrouver les résultats à Pau ici à partir de 20 h.

21/03/26 - 11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Pau Quelles leçons tirer des résultats des élections municipales précédentes à Pau ? Dès le premier tour, François Bayrou (Divers centre) a terminé en tête avec 7 235 voix (45,83%). Derrière, Jérôme Marbot (Divers gauche) a capté 3 470 voix (21,98%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Jean-François Blanco (Europe Ecologie-Les Verts), avec 14,62% des électeurs. Un delta considérable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. François Bayrou l'a finalement emporté avec 55,46% des voix, face à Jérôme Marbot avec 7 537 électeurs (44,53%). La logique a été confirmée, l'écart se creusant pour offrir un triomphe total. Jérôme Marbot a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 4 067 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. L'équipe des challengers se doit à tout prix de récupérer les voix qui ont manqué ce dimanche dès le premier tour, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.