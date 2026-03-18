Résultat de l'élection municipale 2026 Pau : Jérôme Marbot tente de former des alliances à gauche

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pau opposera François Bayrou à Jérôme Marbot. Margaux Taillefer est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

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12:17 - La liste de Jean-Paul Péreuil se retire à Sainte-Livrade À Sainte-Livrade, la liste "Ensemble bâtissons l’avenir" menée par Jean-Paul Péreuil a décidé de se retirer avant le second tour des élections municipales 2026 après avoir obtenu seulement 14,2 % des voix. Les membres de la liste soulignent un manque d'adhésion à leur projet et refusent toute alliance, permettant ainsi aux électeurs de voter en conscience. Ils assurent cependant que leur engagement envers la commune se poursuivra par d'autres actions. Lire sur ladepeche.fr

12:16 - Philippe Arraou soutient François Bayrou À Pau, Philippe Arraou rejoint la liste de François Bayrou pour les élections municipales de 2026, se plaçant en cinquième position. Il a exprimé sa satisfaction concernant l'accueil reçu et la prise en compte de leurs idées sur la démocratie locale. Cette collaboration vise à renforcer leurs chances au second tour. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

10:17 - Marbot refuse les fusions aux municipales à Pau À Pau, Jérôme Marbot et son équipe ont rejeté les propositions de fusion avec les candidats Pascal Boniface et Jean-François Blanco pour les élections municipales de 2026, arguant que les conditions n'étaient pas réunies. Malgré un retard de 2 000 voix par rapport au maire sortant François Bayrou, Marbot mise sur un bon report des voix des autres candidats. En revanche, Blanco et Boniface jugent cette décision comme une stratégie vouée à l'échec, favorisant ainsi la réélection de Bayrou. Lire sur sudouest.fr

09:16 - Accord de fusion entre Bayrou et Arrou À Pau, les élections municipales de 2026 marquent une étape importante avec l'accord de fusion entre François Bayrou et Philippe Arraou. Malgré un échange peu fructueux avec Jérôme Marbot, l'accueil du leader centriste a été positif, ouvrant ainsi la voie à une collaboration sur certains projets. Ce rapprochement témoigne des enjeux politiques croissants à l'approche des élections. Lire sur sudouest.fr

05:16 - François Bayrou fait face à des accusations à Pau À Pau, quelques heures avant le premier tour des élections municipales, le local de campagne du maire sortant François Bayrou a été dégradé avec un message contestataire. Un collectif anonyme a revendiqué l'action, dénonçant la candidature de Bayrou en raison d'anciennes affaires lui faisant perdre toute crédibilité politique. Des plaintes ont été déposées pour dégradations et outrage. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 23:45 - François Bayrou a rassemblé des soutiens à Pau À Pau, Philippe Arraou et plusieurs colistiers rejoignent la liste de François Bayrou pour le second tour des élections municipales. Cette fusion vise à rassembler des voix et à travailler ensemble sur des enjeux comme la démocratie participative et le développement économique. Bayrou souligne l'importance de surmonter les divisions pour servir la ville efficacement. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

17/03/26 - 23:17 - François Bayrou domine le débat à Pau À Pau, François Bayrou a remporté le premier tour des élections municipales de 2026 avec 33,83 % des voix, mais a perdu des points par rapport à 2020. Jérôme Marbot, de l'Union de la gauche, et Margaux Taillefert, du Rassemblement national, se disputent le second tour. Marbot a exclu toute collaboration avec d'autres listes de gauche. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 23:16 - Les candidats débattent À Pau, le débat entre les trois candidats aux élections municipales de 2026 est à l'ordre du jour. Les journalistes du groupe Sud Ouest s'engagent à fournir des informations de qualité sur cette compétition. Les enjeux du scrutin promettent d'animer la vie politique locale dans les mois à venir. Lire sur sudouest.fr

17/03/26 - 16:31 - Jérôme Marbot a déposé sa liste pour le second tour À Pau, Jérôme Marbot a officialisé sa liste pour les municipales, identique à celle du premier tour, après des discussions infructueuses avec d'autres candidats. Il vise à proposer un programme de changement pour la ville, soulignant l'importance du soutien des électeurs pour décider l'avenir local. Marbot appelle tous les Palois à se mobiliser pour le second tour. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr