Résultat de l'élection municipale 2026 Pau : Le débat municipal à Pau a été très tendu

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pau oppose François Bayrou, Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Suivez le 2e tour en direct.

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10:01 - Le leader de "Pau insoumise écologiste et citoyenne" appelle à voter pour Jérôme Marbot À Pau, Jean-François Blanco, leader de "Pau insoumise écologiste et citoyenne", appelle à voter pour Jérôme Marbot au second tour des municipales, sans le nommer. Il regrette l'absence de fusion avec le PS, provoquant déception parmi les insoumis. Cette situation complexe soulève des questions sur le déchirement des voix face à la droite et l'extrême droite. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

19/03/26 - 14:16 - Les enjeux des municipales 2026 se dessinent à Pau À Pau, les élections municipales de 2026 s'annoncent tumultueuses avec un débat serré entre le maire sortant François Bayrou et ses adversaires, Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Chacun cherche à mobiliser les abstentionnistes pour capter un maximum de voix, dans un contexte où 45% des électeurs ont boudé les urnes. Bayrou, face à des accusations judiciaires pouvant entraîner son inéligibilité, défend son bilan depuis 2014. Lire sur sudouest.fr

18/03/26 - 23:46 - Le maire sortant défend Pau lors du débat À Pau, le débat d'entre-deux-tours des élections municipales a opposé le maire sortant François Bayrou aux candidats Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Avec un taux d'abstention record de 45,04 %, Bayrou avertit des enjeux cruciaux pour la ville. Marbot, en revanche, critique cette approche, la qualifiant de démoralisante pour les électeurs. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

18/03/26 - 22:46 - Le débat municipal à Pau a été très tendu À Pau, le débat du second tour des élections municipales a vu s'affronter François Bayrou, maire sortant, Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Avec des résultats serrés au premier tour, ce débat a été crucial pour clarifier les positions des candidats. Les échanges entre Bayrou et Marbot ont été particulièrement tendus. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

18/03/26 - 15:00 - Un duel pour les municipales 2026 Les élections municipales de 2026 à Bordeaux se préparent avec un duel entre le candidat macroniste Thomas Cazenave et le maire écologiste sortant Pierre Hurmic, après le retrait surprise du candidat indépendant Philippe Dessertine. Ce retournement laisse la voie libre à Cazenave pour envisager la victoire. Les tensions politiques sont palpables dans la ville, avec des enjeux significatifs au niveau local. Lire sur sudouest.fr

18/03/26 - 12:17 - La liste de Jean-Paul Péreuil se retire à Sainte-Livrade À Sainte-Livrade, la liste "Ensemble bâtissons l’avenir" menée par Jean-Paul Péreuil a décidé de se retirer avant le second tour des élections municipales 2026 après avoir obtenu seulement 14,2 % des voix. Les membres de la liste soulignent un manque d'adhésion à leur projet et refusent toute alliance, permettant ainsi aux électeurs de voter en conscience. Ils assurent cependant que leur engagement envers la commune se poursuivra par d'autres actions. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 12:16 - Philippe Arraou soutient François Bayrou À Pau, Philippe Arraou rejoint la liste de François Bayrou pour les élections municipales de 2026, se plaçant en cinquième position. Il a exprimé sa satisfaction concernant l'accueil reçu et la prise en compte de leurs idées sur la démocratie locale. Cette collaboration vise à renforcer leurs chances au second tour. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

18/03/26 - 10:17 - Marbot refuse les fusions aux municipales à Pau À Pau, Jérôme Marbot et son équipe ont rejeté les propositions de fusion avec les candidats Pascal Boniface et Jean-François Blanco pour les élections municipales de 2026, arguant que les conditions n'étaient pas réunies. Malgré un retard de 2 000 voix par rapport au maire sortant François Bayrou, Marbot mise sur un bon report des voix des autres candidats. En revanche, Blanco et Boniface jugent cette décision comme une stratégie vouée à l'échec, favorisant ainsi la réélection de Bayrou. Lire sur sudouest.fr

18/03/26 - 09:16 - Accord de fusion entre Bayrou et Arrou À Pau, les élections municipales de 2026 marquent une étape importante avec l'accord de fusion entre François Bayrou et Philippe Arraou. Malgré un échange peu fructueux avec Jérôme Marbot, l'accueil du leader centriste a été positif, ouvrant ainsi la voie à une collaboration sur certains projets. Ce rapprochement témoigne des enjeux politiques croissants à l'approche des élections. Lire sur sudouest.fr