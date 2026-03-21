Résultat de l'élection municipale 2026 Pau : Le leader de "Pau insoumise écologiste et citoyenne" appelle à voter pour Jérôme Marbot

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pau oppose François Bayrou, Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Suivez le 2e tour en direct.

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11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Pau Quelles leçons tirer des résultats des élections municipales précédentes à Pau ? Dès le premier tour, François Bayrou (Divers centre) a terminé en tête avec 7 235 voix (45,83%). Derrière, Jérôme Marbot (Divers gauche) a capté 3 470 voix (21,98%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Jean-François Blanco (Europe Ecologie-Les Verts), avec 14,62% des électeurs. Un delta considérable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. François Bayrou l'a finalement emporté avec 55,46% des voix, face à Jérôme Marbot avec 7 537 électeurs (44,53%). La logique a été confirmée, l'écart se creusant pour offrir un triomphe total. Jérôme Marbot a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 4 067 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. L'équipe des challengers se doit à tout prix de récupérer les voix qui ont manqué ce dimanche dès le premier tour, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.

20/03/26 - 16:31 - Jérôme Marbot espère mobiliser les abstentionnistes au second tour À Pau, la campagne pour les municipales de 2026 touche à sa fin avec le candidat socialiste Jérôme Marbot qui cible les abstentionnistes de gauche. Avec 34 % des suffrages au premier tour, il espère mobiliser un électorat déçu, en concentrant ses efforts sur des secteurs spécifiques. Une stratégie minutieuse est mise en place pour maximiser les voix au second tour. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 14:56 - Margot Taillefer mise sur les rencontres et le dialogue avec les électeurs pour le second tour À Pau, Margot Taillefer, candidate du Rassemblement national pour les municipales de 2026, s'engage dans un contact direct avec les habitants du quartier Saragosse. Lors du marché local, elle fait face à un accueil mitigé, oscillant entre soutien et critiques virulentes sur son choix politique. En visant François Bayrou, elle cherche à marquer les esprits avant le second tour. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 12:01 - L'équipe de François Bayrou rencontre les électeurs pour mobiliser les abstentionnistes À Pau, l'équipe de François Bayrou intensifie ses efforts en porte-à-porte à l'approche du second tour des élections municipales, prévu ce dimanche 22 mars. Le maire sortant, arrivé en tête avec 34% des voix, rivalise avec Jérôme Marbot, son concurrent de l'Union de la gauche. Ses équipes cherchent à convaincre les abstentionnistes en multipliant les rencontres avec les électeurs. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 10:01 - Le leader de "Pau insoumise écologiste et citoyenne" appelle à voter pour Jérôme Marbot À Pau, Jean-François Blanco, leader de "Pau insoumise écologiste et citoyenne", appelle à voter pour Jérôme Marbot au second tour des municipales, sans le nommer. Il regrette l'absence de fusion avec le PS, provoquant déception parmi les insoumis. Cette situation complexe soulève des questions sur le déchirement des voix face à la droite et l'extrême droite. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

19/03/26 - 14:16 - Les enjeux des municipales 2026 se dessinent à Pau À Pau, les élections municipales de 2026 s'annoncent tumultueuses avec un débat serré entre le maire sortant François Bayrou et ses adversaires, Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Chacun cherche à mobiliser les abstentionnistes pour capter un maximum de voix, dans un contexte où 45% des électeurs ont boudé les urnes. Bayrou, face à des accusations judiciaires pouvant entraîner son inéligibilité, défend son bilan depuis 2014. Lire sur sudouest.fr

18/03/26 - 23:46 - Le maire sortant défend Pau lors du débat À Pau, le débat d'entre-deux-tours des élections municipales a opposé le maire sortant François Bayrou aux candidats Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Avec un taux d'abstention record de 45,04 %, Bayrou avertit des enjeux cruciaux pour la ville. Marbot, en revanche, critique cette approche, la qualifiant de démoralisante pour les électeurs. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

18/03/26 - 22:46 - Le débat municipal à Pau a été très tendu À Pau, le débat du second tour des élections municipales a vu s'affronter François Bayrou, maire sortant, Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Avec des résultats serrés au premier tour, ce débat a été crucial pour clarifier les positions des candidats. Les échanges entre Bayrou et Marbot ont été particulièrement tendus. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr

18/03/26 - 15:00 - Un duel pour les municipales 2026 Les élections municipales de 2026 à Bordeaux se préparent avec un duel entre le candidat macroniste Thomas Cazenave et le maire écologiste sortant Pierre Hurmic, après le retrait surprise du candidat indépendant Philippe Dessertine. Ce retournement laisse la voie libre à Cazenave pour envisager la victoire. Les tensions politiques sont palpables dans la ville, avec des enjeux significatifs au niveau local. Lire sur sudouest.fr