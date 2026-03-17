Résultat de l'élection municipale 2026 à Pau : François Bayrou face à Jérôme Marbot, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pau opposera François Bayrou à Jérôme Marbot. Margaux Taillefer est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.
11:53 - Plusieurs candidats de gauche négocient pour les municipales 2026 à Pau
À Pau, les candidats des élections municipales de 2026 cherchent à séduire les électeurs des listes éliminées au premier tour. Dans un contexte de tractations complexes, des accords sont envisagés, notamment entre candidats de gauche, alors que le délai pour déposer les listes définitives approche. Sans consensus clair, les discussions restent délicates et stratégiques. Lire sur sudouest.fr
16/03/26 - 11:21 - Jérôme Marbot ambitionne une victoire à Pau
À Pau, Jérôme Marbot, tête de liste de « Nouvelle ère », a rassemblé ses partisans pour exprimer sa confiance en la victoire aux élections municipales de 2026. Avec 26,05 % des voix lors du premier tour, il souligne le désir des Palois de changement face à François Bayrou, qui a obtenu 34,23 %. Marbot promet de répondre aux attentes locales. Lire sur sudouest.fr
16/03/26 - 10:21 - Le RN réussit son ancrage à Pau
À Pau, les élections municipales de 2026 marquent une étape historique avec le Rassemblement National de Margaux Taillefer accédant au second tour pour la première fois, enregistrant un score de 17%. Taillefer se réjouit d'une progression significative des voix, capitalisant sur un ras-le-bol général contre le macronisme. Elle vise à s'ancrer dans chaque quartier pour mobiliser les électeurs autour de ses idées. Lire sur sudouest.fr
16/03/26 - 09:22 - Jérôme Marbot se qualifie pour le second tour
À Pau, Jérôme Marbot, candidat de la liste 'Nouvelle Ère', se montre confiant à l'approche du deuxième tour des élections municipales. Il célèbre le soutien populaire et appelle à un rassemblement pour offrir une alternative face à François Bayrou et à la candidate du Rassemblement national. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr
16/03/26 - 08:22 - François Bayrou en tête mais menacé à Pau
Lors des élections municipales à Pau, François Bayrou est arrivé en tête au premier tour mais risque de perdre face à une triangulaire avec le Rassemblement National. Son score a diminué de dix points par rapport à 2020, illustrant le ras-le-bol des électeurs. Les candidats opposés, dont Jérôme Marbot, soulignent cette colère croissante. Lire sur sudouest.fr
15/03/26 - 23:59 - Voici les derniers résultats partiels à Pau
BFMTV communique les dernières précisions concernant les résultats partiels dans la ville de Pau. Pour ce premier tour des élections Municipales de 2026, les chiffres sont les suivants :
- François Bayrou REN MDM : 33,84%
- Jérôme Marbot PS PC ECO PP : 26,48%
- Margaux Taillefer RN : 16,22%
- Pascal Boniface SE : 8,37%
- Jean François Blanco : 7,11%
- Philippe Arraou SE : 6,30%
- Cyrille Marconi LO : 1,67%
15/03/26 - 21:44 - Des résultats quasi définitifs à Pau
Selon les résultats partiels à Pau, inférieurs à 100% des résultats remontés au premier tour des élections municipales.
- François Bayrou 33,90%
- Cyrille Marconi 1,89%
- Jean-François Blanco 7,25%
- Jérôme Marbot 25,58%
- Margaux Taillefer 16,61%
- Pascal Boniface 8,43%
- Philippe Arraou 6,35%
15/03/26 - 21:14 - Résultats partiels à Pau
Selon les résultats partiels de Pau à 27% au premier tour des élections municipales :
- François Bayrou 32,79%
- Jérôme Marbot 25,71%
- Margaux Taillefer 16,96%
- Pascal Boniface 8,62%
- Jean-François Blanco 7,51%
- Philippe Arraou 6,56%
- Cyrille Marconi 1,84%
15/03/26 - 20:48 - Le score de Bayrou aux élections municipales
Le score de François Bayrou, ancien premier ministre à Pau serait de 34% selon les estimations d'Ifop pour LCI au premier tour des élections municipales.
15/03/26 - 19:57 - Les votants de Pau de plus en plus attirés par le RN
Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Pau en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 14,38% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,36% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 12,20% aux représentants du parti lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 3 circonscriptions liées à la municipalité. Un score insuffisant, à Pau comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 20,49% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 24,15% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Pau. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 28,54% le dimanche suivant.