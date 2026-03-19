Résultat de l'élection municipale 2026 Lyon : Doucet répond aux critiques sur l'alliance avec LFI

Le deuxième tour de l'élection municipale 2026 mettra aux prises le maire écologiste sortant à Lyon, Grégory Doucet, et l'ex-patron de l'OL, Jean-Michel Aulas. La candidate de LFI Anais Belouassa-Cherifi s'est alliée au premier cité.

En direct

11:35 - Bruno Bernard veut unir la gauche à Lyon À Lyon, Bruno Bernard appelle la France Insoumise à retirer ses listes pour éviter une division des voix à gauche, jugeant que cela pourrait permettre à la droite de l'emporter dans la circonscription Lyon-Ouest. Il souligne l'importance d'une union pour conserver la majorité métropolitaine et appelle à des décisions locales plutôt qu'imposées de Paris. Cette situation complique la dynamique des prochaines élections municipales dans la Métropole de Lyon. Lire sur lyoncapitale.fr

11:12 - Jean-Michel Aulas tacle Grégory Doucet sur le logement À Lyon, la campagne pour les municipales de 2026 s'intensifie entre le maire sortant Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. Ce dernier accuse la mairie de bloquer des projets de logements étudiants, promettant plus de constructions tout en critiquant les politiques actuelles. Les écologistes rétorquent qu'aucun refus n'a été fait et défendent leur approche axée sur le logement social. Lire sur actu.fr

11:00 - Aulas critique Doucet avant les municipales à Lyon Jean-Michel Aulas, candidat Coeur lyonnais, critique l'alliance entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Chérifi lors des élections municipales à Lyon. Il pense que cet accord perturbera les électeurs qui soutenaient Doucet. Aulas, en ballottage défavorable, espère que les abstentionnistes se mobiliseront lors du second tour. Lire sur lyoncapitale.fr

10:34 - Doucet conclu l'accord avec LFI À Lyon, les négociations entre les Verts et La France Insoumise (LFI) pour les élections municipales de 2026 révèlent des tensions. Grégory Doucet, en tête du premier tour, a réussi à sceller un accord avec LFI, mais sans fusion politique, conservant ainsi le contrôle total. Malgré cet accord contesté, des complications se profilent pour la Métropole. Lire sur tribunedelyon.fr

10:33 - Grégory Doucet souhaite un débat à Lyon À Lyon, le face-à-face attendu entre les candidats aux municipales, Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet, ne se tiendra peut-être pas. Aulas a refusé de débattre, suscitant des tensions après une alliance entre Doucet et la France insoumise. Doucet, pour sa part, reste en faveur d'un débat qu'il considère essentiel pour les électeurs. Lire sur lyonmag.com

10:28 - Combien d'Insoumis intègrent les listes de Grégory Doucet ? À Lyon, la fusion des listes LFI-Écolo pour le second tour des municipales prend forme avec la nomination d'Anaïs Belouassa-Cherifi en 6e position sur la liste de Grégory Doucet. Neuf insoumis ont été intégrés dans la liste totale de 74 noms, mais la plupart sont placés loin des positions éligibles. Cela soulève des questions sur leur influence au sein du conseil municipal en cas de réélection. Lire sur lyonmag.com

10:22 - "Du terrain, du terrain et du terrain", la stratégie de Jean-Michel Aulas avant le 2e tour Avant le second tour, la stratégie de Jean-Michel Aulas est claire : occuper le terrain. "Du terrain, du terrain et du terrain", abonde Béatrice de Montille (LR), tête de liste dans le IIIe arrondissement de Lyon. On essaie d’aller chercher les abstentionnistes", dit-elle à Ouest France. Mais selon l'ex-président de la Métropole de Lyon entre 2017 et 2020, David Kimelfeld, "Jean-Michel Aulas s’est complètement trompé de stratégie". "Il a fait une campagne métropolitaine et non lyonnaise, et un peu populiste. Il a principalement parlé des embouteillages et pas des sujets du quotidien, qui relèvent de la mairie : la petite enfance, l’école, la culture", dit-il. Un avis partagé par le journaliste lyonnais Philippe Brunet-Lecomte : "c’est un ratage monumental (...) Il porte une vision obsolète de Lyon. Son programme, c’est le culte de la voiture et du béton. Ça ne marche plus".

10:06 - Lyon voit Aulas en quête de voix de gauche Lyon se prépare pour les élections municipales de 2026, avec une controverse autour de Jean-Michel Aulas, qui tente d'attirer les voix de la gauche. Place Publique a critiqué sa démarche, la qualifiant de manœuvre démagogique, tout en restant ferme dans sa position contre une alliance avec LFI. Aulas devra bientôt s'adresser à tous les Lyonnais pour séduire les électeurs nécessaires à sa réussite. Lire sur lyonmag.com

09:47 - Grégory Doucet assure que son alliance avec LFI n'est pas un problème pour ses électeurs À Lyon, Grégory Doucet, maire sortant, assure qu'il reste "serein" avant le second tour des élections municipales. En misant sur la proximité avec les électeurs, il défend son programme et déclare que l'alliance avec LFI ne préoccupe pas les Lyonnais. Ses priorités demeurent le logement, la sécurité et la santé. "Les électeurs voteront pour le même programme au premier et au second tour", assure-t-il, rappelant qu'aucun candidat insoumis ne sera présent dans l'exécutif en cas de victoire. Lire sur lyoncapitale.fr

09:33 - Lyon relaxe Lyon People et les élus sont défendus Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé le journal Lyon People, poursuivi en diffamation par le maire Grégory Doucet et le président de la Métropole Bruno Bernard. Ils avaient critiqué un article sur un accident mortel, liant celui-ci aux travaux menés par les élus écologistes. Le tribunal a retenu la bonne foi du journaliste, attestant d'un but d'information légitime. Lire sur actu.fr

08:33 - Jean-Michel Aulas renforce sa campagne à Lyon Jean-Michel Aulas, candidat Divers Centre à la mairie de Lyon, intensifie sa campagne en abordant la problématique du logement étudiant, cruciale dans cette grande ville. Malgré une déception au premier tour, il reste déterminé à défendre son projet, mettant en avant une initiative de transformation d'un bâtiment vide en logements. Ses divergences avec le maire actuel, Grégory Doucet, se concrétisent par un refus de débattre, basé sur une alliance politique qu'il dénonce. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

08:32 - Des militants pour Loic Terrenes agressés durant la campagne À Lyon, lors d'une campagne pour les élections municipales de 2026, quatre militants de Loïc Terrenes, candidat dans le 4e arrondissement, ont été agressés par une personne se revendiquant de la Jeune Garde. L'incident, qui a touché une colistière de 70 ans, a conduit à un dépôt de plainte. Terrenes appelle le maire Grégory Doucet à prendre conscience de la violence verbale qui alimente de telles situations. Lire sur lyonmag.com

08:18 - La Métropole de Lyon face aux tensions de gauche Les élections municipales de 2026 à la Métropole de Lyon sont marquées par des tensions internes au sein de la gauche, notamment entre le Parti communiste, LFI et le Parti socialiste. Ces divisions entravent une éventuelle fusion des listes, rendant la victoire de la gauche improbable. Le mode de scrutin favorise les listes arrivées en tête, ce qui complique encore davantage la situation pour la majorité sortante. Lire sur rue89lyon.fr

08:16 - Les élections municipales préoccupent Saint-Jean de Védas À Saint-Jean de Védas, les élections municipales de 2026 marquent un second tour où 17 listes se présentent, suite à des fusions des candidatures. Ce scrutin est crucial pour les partis comme le RN et La France insoumise, qui espèrent maximiser leur impact. Les tensions politiques sont palpables, reflétant les enjeux locaux et nationaux. Lire sur leprogres.fr