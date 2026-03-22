Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : un duel au sommet au 2e tour ? Suivre le scrutin en direct
Les résultats de l'élection municipale à Lyon sont très attendus ce dimanche 22 mars. Suivez les dernières informations sur le scrutin.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon est attendu ce dimanche 22 mars. Les électeurs se rendent dans les bureaux de vote pour départager les deux candidats en lice, Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas.
- Les résultats des sondages, publiés jusqu'au vendredi 20 mars, annonçaient un duel très serré entre les deux candidats, pouvant se jouer à peu de voix près.
- Suivez la journée électorale jusqu'à l'annonce de la liste victorieuse des municipales à Lyon.
09:48 - Les listes en compétition pour le 2e tour de l'élection à Lyon
Sont donc alignés pour ce nouveau passage aux urnes ce dimanche : Grégory Doucet avec la liste "Pour Vivre Lyon, L'union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet" (LDVG) et Jean-Michel Aulas, à la tête de "Coeur Lyonnais" (LDVC), comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. La tête de liste Anaïs Belouassa-Cherifi a de son côté opté pour le retrait, malgré un résultat suffisant au tour précédent. Afin de s'exprimer, les électeurs de la commune pourront se déplacer aux urnes jusqu'à 20 heures, horaire de fermeture des 312 bureaux de vote de Lyon.
09:41 - Qui s'est qualifié à Lyon pour la finale de l'élection ?
Les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Grégory Doucet avec la liste "Pour Vivre Lyon, L'union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet" et Jean-Michel Aulas avec la liste "Coeur Lyonnais", d'après les candidatures au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Alors que le seuil qualificatif était atteint, Anaïs Belouassa-Cherifi n'est plus présent à ce second tour. Pour rappel, les 312 bureaux de vote de la ville de Lyon ferment à 20 heures.
08:32 - Perrin-Gilbert s'interroge sur Lyon après sa défaite aux municipales
Nathalie Perrin-Gilbert a subi une défaite lors des élections municipales à Lyon, obtenant seulement 3,64 % des voix. Bien qu'elle se retrouve sans mandat, elle exprime un sentiment d'accomplissement pour son engagement politique. Elle souligne le rôle des liens tissés dans la ville et reste attentive aux résultats du second tour. Lire sur lyoncapitale.fr
06:11 - Lyon se prépare pour les municipales de 2026
Les élections municipales de 2026 à Lyon approchent, avec le second tour prévu pour le 22 mars. Les électeurs devront se présenter dans leurs bureaux de vote respectifs avec une carte électorale et une pièce d'identité. À Lyon, ils voteront également pour la Métropole et la mairie centrale le même jour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr