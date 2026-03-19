Résultat de l'élection municipale 2026 Mâcon : Les listes de gauche s'unissent pour le second tour sans La France insoumise

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mâcon oppose Emile Blondet, Jean-Patrick Courtois et Baptiste Delcroix. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

08:26 - Émile Blondet veut la fin du cycle Jean Patrick Courtois Émile Blondet, candidat de la gauche unie à Mâcon, a récemment exprimé sa volonté de mettre fin au « cycle Courtois » lors d'un meeting de campagne. Cet événement marque un tournant, car c'est le premier scrutin en 25 ans où Jean-Patrick Courtois se retrouve contraint à un second tour. Blondet a évoqué l'histoire municipale de la ville pour contextualiser sa campagne. Lire sur lejsl.com

07:11 - Des espoirs se lèvent pour Mâcon en 2026 À Mâcon, Émile Blondet, candidat de Mâcon Demain, a récemment organisé une réunion publique avec plus de 250 sympathisants avant le second tour des municipales. Les intervenants, dont l'ancienne élue Eve Comtet Sorabella, ont exprimé l’importance de l'union de la gauche et l'espoir d'un changement pour une ville plus solidaire et durable. Cette élection marque un tournant historique, avec un second tour pour la première fois en 30 ans et un maire sortant en ballottage. Lire sur macon-infos.com

18/03/26 - 18:36 - Les listes de gauche s'unissent pour le second tour sans La France insoumise À Mâcon, les listes de gauche se sont unies pour le second tour des élections municipales de 2026, laissant de côté La France Insoumise. Émile Blondet et Ève Comtet-Sorabella ont officialisé cette fusion, qui rassemble divers partis, des mouvements progressistes et des citoyens non encartés. Cette stratégie vise à maximiser les chances de victoire face à la droite. Lire sur lejsl.com

17/03/26 - 04:46 - Le candidat de la droite se maintient au second tour Baptiste Delcroix, candidat de l'Union des droites, se maintient au second tour des élections municipales de 2026 à Mâcon, malgré un score décevant. L'abstention a été particulièrement élevée, atteignant 51,84%. Il appelle à un débat entre les candidats pour mieux représenter les préoccupations des habitants. Lire sur lejsl.com

17/03/26 - 02:46 - Beaucoup d'abstention lors du premier tour À Mâcon, malgré un score de 17 %, Baptiste Delcroix de l'Union des droites a déposé sa liste pour le 2ème tour des élections municipales. Il fait appel aux abstentionnistes et demande un débat avec Jean-Patrick Courtois, soulignant que les forces d'opposition représentent 54 % des voix exprimées. Delcroix reste déterminé à poursuivre son projet. Lire sur macon-infos.com

17/03/26 - 00:46 - Vers une fusion des listes de gauche À Mâcon, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une fusion des listes de gauche, face au maire sortant Jean-Patrick Courtois, qui a obtenu 44,69 % des voix au premier tour. Ce dernier reste confiant pour le second tour malgré la dynamique de l'extrême gauche, à laquelle il ne s'associe pas. La campagne se poursuit avec son style traditionnel de proximité. Lire sur lejsl.com

16/03/26 - 17:47 - Une fusion stratégique des listes pour les élections municipales Les élections municipales de Mâcon approchent avec une fusion stratégique des listes 'Mâcon demain' et 'Mâcon dynamique et populaire', orchestrée par Emile Blondet et Ève Comtet Sorabella. Cette décision survient après leur performance respective au premier tour. Les deux candidats espèrent maximiser leurs chances pour le second tour. Lire sur macon-infos.com

15/03/26 - 23:51 - Jean-Patrick Courtois en tête au premier tour À l'issue du premier tour à Macôn, Jean-Patrick Courtois est en tête avec plus de 20 points d'avance sur Emile Blondet, candidat arrivé deuxième. Eve Comtet-Sorabella également qualifiée pour le second tour s'est dit "heureuse qu’il y ait, enfin, un 2ème tour à Mâcon" mais s'inquiète de la montée de l'extrême droite. Lire sur macon-infos.com

15/03/26 - 19:48 - Mâcon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Mâcon, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,08%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (29,99%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 11920 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 16,02% et d'une population immigrée de 19,17% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Mâcon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,47% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.