Résultat de l'élection municipale 2026 à Mâcon : Jean-Patrick Courtois élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Mâcon ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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07:41 - Jean-Patrick Courtois remporte un cinquième et "dernier" mandat à Mâcon Jean-Patrick Courtois a été réélu maire de Mâcon pour un cinquième mandat lors du second tour des élections municipales. Bien qu'il ait remporté 48,28 % des suffrages, sa victoire face à Émile Blondet (39,11 %) et une autre liste n'a pas été écrasante. Lire sur lejsl.com

22/03/26 - 20:40 - Les résultats complets à Mâcon révélés par le ministère D'après les résultats complets de l'élection municipale à Mâcon dévoilés par le ministère, Jean-Patrick Courtois (LDVC) arrive en tête avec 48,28% des voix, suivi d'Emile Blondet (39,11%) et de Baptiste Delcroix (12,61%).

22/03/26 - 17:39 - Le taux de participation à 17h en Saône-et-Loire est connu À Mâcon, les projections pour ce second tour des municipales 2026 se précisent. Selon les données du ministère de l'Intérieur, le taux de participation en Saône-et-Loire s'établit à 52,97 % à 17h. Si ce chiffre marque un net recul par rapport aux législatives de 2024 (59,38 %), il reste largement supérieur aux 38,67 % enregistrés lors du scrutin de 2020, marqué par la crise sanitaire. Pour rappel, en 2014, l'affluence aux urnes atteignait 59,17 % à la même heure.

22/03/26 - 14:19 - Les chiffres de la participation dans le département Les résultats du 2e tour des élections municipales à Mâcon. A midi, la participation dans le département de la Saône-et-Loire s'élève à 25,18%. Un chiffre à comparer aux 27,75% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 19,56% des municipales 2020, organisées en plein Covid (27,4% en 2014).

22/03/26 - 07:55 - Municipales à Mâcon : les horaires des bureaux de vote Les 26 bureaux de vote de la ville de Mâcon seront accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les votants. À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants de Mâcon devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Mâcon. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 12:01 - Le candidat de l'Union des droites soutenu par un député et le président du RN À Mâcon, le candidat de l'Union des droites renforce sa campagne pour les élections municipales de 2026 en obtenant le soutien du député RN Jean-Philippe Tanguy et du président du Rassemblement national. Ce soutien pourrait jouer un rôle crucial dans sa visibilité et sa crédibilité auprès des électeurs. Lire sur macon-infos.com

20/03/26 - 15:11 - Emile Blondet soutenue par le président de la Région Bourgogne Franche-Comté Emile Blondet, tête de liste pour Mâcon, reçoit le soutien de Jérôme Durain dans sa campagne axée sur la sécurité et la rénovation des quartiers. Lors d'une rencontre avec les habitants, Blondet évoque des problèmes tels que la dégradation des services publics et le besoin de renforcer la police municipale. Il aspire à apporter une alternance à Mâcon en proposant des solutions pragmatiques pour améliorer le quotidien des résidents. Lire sur macon-infos.com

20/03/26 - 14:50 - Jean-Patrick Courtois mobilise ses soutiens avant le second tour À Mâcon, près de 500 personnes ont assisté à la dernière réunion publique de Jean-Patrick Courtois avant le second tour des élections municipales. Le maire sortant a mis en avant un projet ambitieux et collectif, invitant ses colistiers à souligner les réalisations de son mandat. La mobilisation massive témoigne de la dynamique en faveur du renouveau et de l'unité à l'approche du vote. Lire sur macon-infos.com

19/03/26 - 08:26 - Émile Blondet veut la fin du cycle Jean Patrick Courtois Émile Blondet, candidat de la gauche unie à Mâcon, a récemment exprimé sa volonté de mettre fin au « cycle Courtois » lors d'un meeting de campagne. Cet événement marque un tournant, car c'est le premier scrutin en 25 ans où Jean-Patrick Courtois se retrouve contraint à un second tour. Blondet a évoqué l'histoire municipale de la ville pour contextualiser sa campagne. Lire sur lejsl.com