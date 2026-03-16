Résultat de l'élection municipale 2026 à Mâcon : Jean-Patrick Courtois face à Emile Blondet, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mâcon opposera Jean-Patrick Courtois à Emile Blondet. Baptiste Delcroix et Eve Comtet Sorabella sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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17:47 - Une fusion stratégique des listes pour les élections municipales Les élections municipales de Mâcon approchent avec une fusion stratégique des listes 'Mâcon demain' et 'Mâcon dynamique et populaire', orchestrée par Emile Blondet et Ève Comtet Sorabella. Cette décision survient après leur performance respective au premier tour. Les deux candidats espèrent maximiser leurs chances pour le second tour. Lire sur macon-infos.com

15/03/26 - 23:51 - Jean-Patrick Courtois en tête au premier tour À l'issue du premier tour à Macôn, Jean-Patrick Courtois est en tête avec plus de 20 points d'avance sur Emile Blondet, candidat arrivé deuxième. Eve Comtet-Sorabella également qualifiée pour le second tour s'est dit "heureuse qu’il y ait, enfin, un 2ème tour à Mâcon" mais s'inquiète de la montée de l'extrême droite. Lire sur macon-infos.com

15/03/26 - 19:48 - Mâcon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Mâcon, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,08%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (29,99%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 11920 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 16,02% et d'une population immigrée de 19,17% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Mâcon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,47% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

15/03/26 - 17:57 - Les électeurs de Mâcon toujours plus séduits par le RN Le RN avait récolté 8,45% des votes lors de l'élection municipale à Mâcon il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de second tour, Jean-Patrick Courtois étant élu au premier tour. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 18,52% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,53% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 16,00% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Mâcon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,49% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,62% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 32,39% lors du vote final.

15/03/26 - 17:33 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Saône et Loire avec 49,20% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 38,14%, contre 56,34% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Les électeurs de Mâcon vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à Mâcon, la participation sera scrutée. Pour rappel, la participation s'élevait à 31,37 % lors des municipales de 2020 (en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux) alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents de nombreux électeurs. Soulignons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 69,57 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais il est instructif d'étudier la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 42,20 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 60,11 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 46,01 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone en déficit de participation.

15/03/26 - 15:59 - Mâcon classée à droite avant les municipales 2026 Le panorama politique de Mâcon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est affichée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (25,49%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Mâcon avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jean-Luc Delpeuch (Union de la gauche) avec 36,53% au premier tour, devant Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) avec 27,81%. Au second tour, c'est en revanche Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 67,61% des suffrages exprimés.

15/03/26 - 15:11 - La participation dans la Saône-et-Loire dévoilée à midi La participation dans la Saône-et-Loire à midi atteint 21,80% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 24,43% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 18,45% dans le département.

15/03/26 - 14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Mâcon : les résultats à comprendre En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mâcon plaçait Emmanuel Macron devant avec 29,10% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 26,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,47% pour Emmanuel Macron, contre 33,53% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mâcon portaient leur choix sur Benjamin Dirx (Ensemble !) avec 35,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,41%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Mâcon s'affirme comme une ville acquise au bloc central.