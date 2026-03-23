Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : Grégoire élu largement face à Dati et Chikirou, les scores détaillés

Le résultat de l'élection municipale 2026 à Paris a été rendu : le socialiste Emmanuel Grégoire est le nouveau maire de la capitale. Il s'est imposé avec une dizaine de points d'avance sur Rachida Dati. Découvrez tous les résultats détaillés de 2e tour.

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07:10 - "Le résultat n’est pas celui espéré, mais je ne renonce à rien", affirme Rachida Dati "Vraiment un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont battus à mes côtés. Une campagne engagée, sans compromis. Le résultat n’est pas celui espéré, mais je ne renonce à rien. Paris et les Parisiens méritent mieux et je continuerai à me battre pour vous", a écrit Rachida Dati sur ses réseaux sociaux tard dans la soirée électorale, laissant entendre que cette défaite aux élections municipales ne sonnait pas la fin de sa carrière politique.

06:54 - Quelle est la nouvelle composition du Conseil de Paris après la municipale ? Les résultats de l'élection municipale à Paris sont tombés et définitifs : Emmanuel Grégoire l'a emporté avec 50,52% des suffrages. Mais concrètement, combien a-t-il d'élus au nouveau Conseil de Paris ? Grâce à son score et à la prime majoritaire de 25% des sièges attribués au vainqueur, l'union de la gauche compte 103 sur 163 sièges à Paris. Rachida Dati et Sophia Chikirou se partage le reste avec un net avantage pour la droite qui conserve 51 sièges face à LFI qui fait son entrée au conseil avec 9 élus.

03:31 - Rachida Dati échoue aux municipales à Paris Les élections municipales de 2026 à Paris ont été marquées par l'échec de Rachida Dati, qui ne parvient pas à devancer Emmanuel Grégoire. Malgré des espoirs de rassemblement à droite, son image écornée et un potentiel électoral limité ont conduit à sa défaite. Dati, manquant d'impact, ne rentrera pas à l'hôtel de ville. Lire sur lexpress.fr

03:29 - Emmanuel Grégoire remporte les municipales à Paris Emmanuel Grégoire a remporté les élections municipales à Paris avec plus de 51 % des voix, dépassant sa concurrente de droite. Cette victoire est perçue par ses soutiens comme un signal fort en faveur d'une ville progressiste et populaire, contrastant avec une opposition jugée rabougrie. Bertrand Delanoë, ancien maire, a célébré ce moment chargé d'émotion. Lire sur leparisien.fr

03:28 - La France Insoumise entre à la mairie de Paris À Paris, malgré une baisse de voix, La France Insoumise a réussi à pénétrer la mairie, selon les résultats des élections municipales. Sophia Chikirou a exprimé sa fierté et annoncé un renouveau pour la capitale, où son mouvement s'engagera au Conseil de Paris. La cheffe de file a obtenu 9,5 % des voix au second tour. Lire sur leparisien.fr

00:14 - Voici les résultats dans les arrondissements de Paris Plusieurs résultats des élections municipales dans les arrondissements de Paris ont été révélés par la mairie de Paris. Dans le centre de la capitale, le maire PS Ariel Weil l'emporte avec 50% des voix, devant Aurélien Véron (38,70%).

Dans le 5e arrondissement, c'est la maire sortante Florence Berthout qui l'a emporté avec 52,66 % des voix, devant Marine Rosset (PS). Un vote très serré puisque la victoire s'est jouée à seulement 1 404 voix près.

Dans le 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq (LR), est réélu maire avec 53,6 % des voix, devant la socialiste Céline Hervieu (32%).

Dans le 8e arrondissement, la candidate LR Catherine Lécuyer l'emporte avec 57,1% des suffrages.

Dans le 9e arrondissement, Delphine Bürkli est réélue, avec 57% des voix.

Dans le 10e arrondissement, Alexandra Cordebard (PS) l'emporte avec 48% des voix.

Dans le 11e arrondissement, David Belliard (PS) l'emporte avec 55,32% des voix.

Dans le 12e arrondissement, la candidate PS Lucie Castets l'emporte avec 47% des voix.

Dans le 14e arrondissement, Carine Petit l'emporte devant Maud Gatel avec 49,64% des voix contre 38,19 %.

Dans le 15e arrondissement, avec plus de 80 % des bureaux dépouillés pour le moment, Philippe Goujon devance largement Anouch Toranian (61% contre 39% des voix).

Dans le 17e arrondissement (résultats partiels), le maire Geoffroy Boulard devrait l'emporter avec 59% des voix.

Dans le 18e arrondissement, le maire sortant Eric Lejoindre (PS) devrait l'emporter, avec 43% des voix.

Dans le 19e arrondissement, François Dagnaud l'emporte, avec 52% des votes.

Dans le 20e arrondissement, 60 % des bureaux ont pour le moment été dépouillés. Les premiers résultats donnent Eric Pliez gagnant, avec 53% des voix.

22/03/26 - 23:46 - Lucie Castets élue maire du 12e arrondissement de Paris Lucie Castets, candidate PS, a remporté l'élection de la mairie du 12e arrondissement de Paris.

22/03/26 - 23:35 - Le candidat à la mairie de Paris Pierre Yves Bournazel félicite Emmanuel Grégoire Sur X, le candidat à la mairie de Paris Pierre Yves Bournazel a tenu à féliciter le nouveau maire de la capitale. “J’adresse mes félicitations républicaines à Emmanuel Grégoire. Je salue également Rachida Dati et Sophia Chikirou pour leur campagne de second tour. Très heureux de l’élection de nouveaux Conseillers de Paris ou d’arrondissement qui figuraient sur ma liste de premier tour. Pour notre capitale, les défis sont immenses et les urgences nombreuses(...). Les Parisiennes et les Parisiens méritent que l’on prenne soin d’eux, qu’on les respecte et que l’on prépare l’avenir avec eux. Ils méritent un logement accessible, une sécurité et une propreté garanties, des finances publiques assainies et une ville qui redonne toute leur place aux familles. Je forme le vœu que Paris réussisse, dans l’intérêt de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Qu’elle demeure, enfin, la capitale de la lutte contre tous les extrémismes politiques, une ville refuge contre toutes les formes de haine, la capitale des valeurs démocratiques et républicaines.”

22/03/26 - 23:22 - Les chiffres affinés à Paris Après le dépouillement de 94% des bureaux de vote : Emmanuel GRÉGOIRE récolte 50,81% des voix, devant Rachida DATI 41,18% et Sophia CHIKIROU 8,01%, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.

22/03/26 - 22:59 - Knafo fustige la "très mauvaise stratégie de la droite" à Paris Sarah Knafo regrette une "très mauvaise stratégie de la droite, restée soumise au macronisme. Moi j’avais tendu la main à Rachida Dati et elle ne l’a pas acceptée (...) Grande tristesse pour les parisiens, aujourd’hui à Paris on a 5 élus, notamment en gagnant des maires qui seront cruciaux avec des objectifs de faire des communes, des communes heureuse en France", dit-elle sur LCI.

22/03/26 - 22:49 - "On est très déçus ce soir", regrette Sarah Knafo La candidate Reconquête à la mairie de Paris Sarah Knafo s'est exprimée ce dimanche soir, des propos relayés par BFMTV. "On est très déçus ce soir de ne pas avoir réussi à faire du changement à Paris. J’avais tendu la main à Rachida Dati, cette main m’a été refusée. Rachida Dati m’a dit au téléphone qu'Édouard Philippe lui avait mis un véto. Il fait partie des personnes qui ont fait perdre la droite à Paris". Sarah Knafo n'abandonne pas pour autant : "Je vais continuer à me battre pour l’union des droites. De très nombreux combats attendent ma famille politique. Je suis très fière d’avoir mené cette campagne, d’avoir fait 10 points à Paris en six semaines de campagne. Ce n’est qu’un début", a affirmé celle qui s'était retirée à l'issue du premier tour.

22/03/26 - 22:45 - Rachida Dati "obligée de fuir son QG" D'après un post de Valeurs Actuelles sur X, la candidate perdante à la mairie de Paris Rachida Dati aurait été "obligée de fuir son QG. Des perturbateurs dans la rue l'attendaient. Un homme âgé aurait fini à terre".

22/03/26 - 22:40 - Rachida Dati : "Je continuerai de me battre pour vous" Dans un post publié sur X ce dimanche soir, Rachida Dati remercie "celles et ceux qui se sont battus" à ses côtés. Elle regrette un résultat qui "n'est pas celui espéré". "Je continuerai de me battre pour vous", affirme-t-elle.

22/03/26 - 22:30 - "Il y a une force qui fait barrage à l'extrême droite" souligne Olivier Faure Olivier Faure a réagi à la victoire d'Emmanuel Grégoire à l'élection municipale à Paris. "Il y a des victoires partout, il y a une gauche qui l’emporte, celle qui gagne, il y a une force qui fait barrage à l'extrême droite et c’est celle que nous représentons", a-t-il déclaré rapporte un journaliste de Franceinfo.