Résultat de l'élection municipale 2026 Paris : sondages, déclarations choc.. Un 2e tour électrique

Le 2e tour de l'élection municipale à Paris oppose trois candidats, mais c'est le duel entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati qui concentre l'attention. À trois jours du scrutin, les accusations fusent, et ce même contre le président Macron.

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10:45 - "Soyons sérieux" : Knafo estime que Grégoire "sombre dans le complotisme" Après Emmanuel Macron, c'est Sarah Knafo qui a réagi aux propos du candidat de l'union de la gauche en démentant également les dires du socialiste. "Je n'obéis à personne", a-t-elle affirmé pointant une forme d'incohérence dans les accusations : "Emmanuel Macron n’arrive même plus à se faire respecter de ses propres alliés, mais il va avoir une influence sur ses opposants ? Soyons sérieux". Et l'ex-candidate d'ajouter à l'adresse d'Emmanuel Grégoire : "Ma liberté et mon sens du devoir vous sont insupportables : c’est que j’en ai fait bon usage. Je vous souhaite une excellente défaite". Au passage, elle estime que la "panique" du candidat socialiste le fait "sombrer dans le complotisme".

Les résultats du dernier sondage des municipales à Paris Sondage Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JDD, du 12 mars

10:24 - Les proches de Macron répondent aux accusations de Grégoire : "ça sent la panique" L'entourage d'Emmanuel Macron a répondu aux accusations portées par Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche à l'élection municipale à Paris, selon lequel le chef de l'Etat serait "personnellement intervenu" pour "aider au retrait de Sarah Knafo" au profit de Rachida Dati. L'entourage du chef de l'État dénonce des "accusations graves" et "fausses" auprès de BFMTV : "En aucune façon, le président de la République n’est intervenu pour le retrait de la candidate d’extrême droite à Paris. La fébrilité ne saurait justifier un tel dérapage, mensonge indigne et calomnieux qui ne grandit pas son auteur", déclare la source. Un macroniste ajoute auprès de BFMTV que cette sortie prouve que "ça sent la panique chez Grégoire".

09:30 - "Grégoire, t’es vraiment un connard", aurait déclaré Dati après leur débat Au micro de France Info ce jeudi matin, Emmanuel Grégoire n'a pas mâché ses mots. Avant d'accuser le chef de l'Etat d'avoir poussé pour le retrait de Sarah Knafo en faveur de Rachida Dati, il est revenu sur le débat télévisé sur BFMTV, la veille, l'opposant à Rachida Dati et Sophia Chikirou. "Grégoire, t’es vraiment un connard", lui aurait dit l'ex-ministre de la Culture, au terme du débat, selon ses dires. "Ça m'a fait sourire, j'ai pris l'habitude, je ne crois pas qu'un maire de Paris devrait faire ça", a-t-il déploré.

09:27 - Emmanuel Grégoire accuse Emmanuel Macron d'être "intervenu" pour obtenir le retrait de Sarah Knafo Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, a accusé jeudi 19 mars le président Emmanuel Macron d'être "intervenu" pour "aider au retrait de Sarah Knafo" au bénéfice de l'ex-ministre de la Culture Rachida Dati, au micro de France Info. "Emmanuel Macron est personnellement intervenu (...) à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo, auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête", dit-il. Il évoque une "faute morale immense".

18/03/26 - 20:27 - Chikirou, seule opposante à Dati pour Paris en 2026 Sophia Chikirou, candidate LFI à la Mairie de Paris, se positionne comme la seule opposante à Rachida Dati après le refus d'alliance d'Emmanuel Grégoire. Malgré sa troisième place au premier tour avec 11,42 % des voix, elle compte sur le soutien des militants pour le second tour des municipales. Chikirou a dénoncé son exclusion du débat qui oppose Grégoire et Dati. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 19:28 - Rachida Dati salue le retrait de Knafo Rachida Dati a salué le retrait de Sarah Knafo de la course aux élections municipales à Paris, le qualifiant de geste fort et responsable. Ce retrait marque un tournant dans les dynamiques politiques entre les candidats. Les élections municipales de 2026 s'annoncent déjà comme un enjeu majeur pour la ville. Lire sur cnews.fr

18/03/26 - 17:28 - La gauche peut-elle maintenir son pouvoir ? À Paris, Emmanuel Grégoire (gauche hors LFI) s'est qualifié pour le second tour des élections municipales 2026 face à Rachida Dati (républicaine). La gauche espère maintenir son pouvoir après 25 ans de mandature socialiste, mais la participation au second tour pourrait être affectée par la fatigue électorale. Les résultats seront révélés dimanche. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 16:29 - Rachida Dati remanie sa liste pour Paris Rachida Dati a présenté sa liste pour le second tour des élections municipales à Paris, suite à la fusion avec celle de Pierre-Yves Bournazel. Bien qu'il ne soit pas candidat, plusieurs soutiens de Bournazel ont été intégrés à la nouvelle liste. Ces ajustements visent à renforcer les chances de victoire contre la gauche. Lire sur cnews.fr

18/03/26 - 16:00 - Rachida Dati critique le bilan parisien d'Hidalgo Rachida Dati critique le bilan d'Emmanuel Grégoire aux élections municipales de 2026 à Paris, le qualifiant de prolongement du mandat d'Anne Hidalgo. Elle dénonce la montée de la délinquance et la dégradation de la ville, avec un exode des Parisiens et une hausse des logements vacants. Dati promet des réformes pour éviter un Paris ghetto et préserver la mixité sociale. Lire sur europe1.fr

18/03/26 - 15:45 - Les tensions politiques à Paris pour les municipales 2026 À Paris, les élections municipales de 2026 s'annoncent marquées par des tensions politiques, notamment entre le PS et LFI, où des alliances inattendues se forment malgré des promesses de rupture. Rachida Dati et la maire Anne Hidalgo sont favorables à une confrontation publique, diffusée sur des chaînes de news. Ce contexte annonce une campagne électorale particulièrement animée pour la capitale. Lire sur lejdd.fr

18/03/26 - 15:29 - Grégoire domine les municipales à Paris en tête Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche, domine le premier tour des élections municipales à Paris avec près de 38% des votes. Rachida Dati, candidate des Républicains, souhaite renverser la tendance et appeler la droite à l'unité. Le second tour s'annonce crucial pour déterminer l'avenir politique de la capitale. Lire sur leparisien.fr

18/03/26 - 14:32 - Un débat à trois finalement organisé avant le 2e tour de la municipale à Paris Alors qu'un débat entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire était annoncé ce mercredi soir à 21 heures sur BFMTV, la rencontre opposera finalement les trois candidats qualifiés et maintenus pour le second tour du scrutin : la candidate de la droite, celui de l'union de la gauche et Sophia Chikirou qui porte les couleurs de LFI. L'absence d'une des trois candidats qualifiés aurait constitué une forme d'inéquité dans le traitement médiatique des candidats, même si elle aurait pu rattraper son temps de parole ultérieurement.

18/03/26 - 14:00 - Paris voit Sophia Chikirou engagée pour les municipales À Paris, Manuel Bompard affirme que Sophia Chikirou est pleinement engagée dans la campagne des élections municipales de 2026. Malgré une possibilité de retrait, elle a décidé de maintenir sa liste pour affronter Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, qui a refusé une alliance. Bompard encourage les électeurs à soutenir Chikirou, estimant qu'elle porte le meilleur programme. Lire sur bfmtv.com

18/03/26 - 13:26 - Liberté éditoriale durant les municipales Les élections municipales de 2026 à Paris sont marquées par l'absence de Sophia Chikirou, candidate de LFI, lors d'un débat sur BFMTV, soulignant un débat sur la liberté éditoriale des chaînes. L'Arcom a précisé que l'organisation des débats est soumise à cette liberté, tant que l'équilibre des temps de parole est respecté. Les candidats présents au débat incluent Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, avec Chikirou restant absente malgré sa qualification pour le second tour. Lire sur leparisien.fr