Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : Emmanuel Grégoire face à Rachida Dati, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Paris opposera Emmanuel Grégoire à Rachida Dati. Sophia Chikirou, Pierre-Yves Bournazel, et Sarah Knafo, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
- Les résultats du premier tour des élections municipales 2026 à Paris ce dimanche laissent augurer un match incertain au second tour. Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche termine en tête devant Rachida Dati, candidate de la droite.
- Selon les résultats définitifs, Sophia Chikirou et Pierre-Yves Bournazel se qualifient pour le second tour. Sarah Knafo réalise un score moins important qu'annoncé mais parvient elle aussi à passer au-dessus des 10% qualificatifs.
- Découvrez les résultats de tous les candidats à l'élection municipale 2026 et les dernières infos.
13:25 - Lucie Castets appelle les électeurs parisiens LFI à voter pour Emmanuel Grégoire
L’ex-candidate de la gauche à Matignon Lucie Castets, colistière d’Emmanuel Grégoire, a appelé les électeurs de La France insoumise à voter pour le candidat de la gauche unie (hors LFI) au second tour des municipales à Paris. "Nous sommes la première liste à gauche, la seule capable de battre Rachida Dati. J’appelle les électeurs insoumis à voter pour nous", a déclaré à l’Agence France-Presse Lucie Castets. "Je sais que beaucoup d’électeurs LFI ont voulu faire entendre leur désir de radicalité au premier tour. J’ai regardé avec beaucoup d’intérêt les propositions de La France insoumise. Beaucoup sont semblables aux nôtres", dit-elle.
12:50 - "Valérie Pécresse est pour le rassemblement autour de Rachida Dati"
La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse s'entretient actuellement avec Rachida Dati dans son bureau de la mairie du 7e arrondissement, selon les informations de BFMTV. "Valérie Pécresse est pour le rassemblement autour de Rachida Dati car elle incarne l’alternance, et elle fera tout pour aider à y arriver", confie l'entourage de la présidente de région auprès de la chaîne d'informations en continu, ce lundi 16 mars 2026, au lendemain du premier tour des municipales.
11:41 - "Rien n'est acté à date" : le camp Bournazel tempère les annonces de Dati sur une alliance
Alors que Rachida Dati a évoqué un "projet d'alternance" porté par une alliance avec Pierre-Yves Bournazel ce matin, le camp du candidat Horizons tempère et indique que "rien n’est acté à date" à BFMTV. "Rachida Dati doit encore s’engager sur le refus des extrêmes et les demandes de Pierre-Yves pour que la discussion se poursuive", précise l'équipe du candidat. Le porte-parole de la candidate de la droite a déjà réaffirmé le refus de Rachida Dati de s'allier à Sarah Knafo, mais Rachid Dati ne s'est pas exprimé sur les deux autres conditions : "respecter" le projet de Pierre-Yves Bournazel validé par "100.000 Parisiens" ayant voté pour lui et "changer le ton de cette campagne" en "mettant les Parisiens au cœur de la gestion municipale.
11:26 - Le refus de Grégoire de s'allier à LFI jugé "risqué" et "irresponsable"
Arrivé en tête de l'élection municipale à Paris, Emmanuel Grégoire a rejeté l'idée d'une alliance avec LFI au second tour, pas même pour s'assurer une victoire face au RN. Une décision que Marine Tondelier, patronne du parti écologiste, juge "très risqué" sur Franceinfo. Mobilisée contre l'extrême droite, elle lui a cependant souhaité "que ça marche". Mathilde Panot, présidente des députés LFI à l'Assemblée, s'est montrée moins compréhensive sur BFMTV et a dénoncé une décision "irresponsables". Selon elle, Emmanuel Grégoire prend "la responsabilité de donner des villes à la droite et à l'extrême droite".
11:10 - Grégoire ne fera pas alliance avec Chikirou à Paris
Malgré l'appel de Sophia Chikirou, Emmanuel Grégoire ne fera pas alliance avec LFI pour le second tour des municipales à Paris. "LFI devra prendre ses responsabilités" à Paris a déclaré le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, sur TF1. "Oui, Emmanuel Grégoire a été clair" et ne fera pas alliance avec Sophia Chikirou à Paris, a-t-il confirmé.
11:06 - Chikirou attend "le coup de fil de Grégoire" pour une éventuelle alliance à Paris
A Paris, la candidate insoumise aux municipales Sophia Chikirou qui s'est qualifiée au second tour du scrutin parisien a dit attendre "le coup de fil d'Emmanuel Grégoire pour barrer la route à Rachida Dati" dans la capitale dans un message posté sur X. "On n'efface pas un résultat de 1er tour: le respect des électeurs est un principe de base", a-t-elle ajouté soulignant : "Là où les listes de LFI arrivent en tête, la fusion avec le PS et les autres listes est possible. Là où le PS arrive en tête, il refuse cette même fusion... Incompréhensible!". Le candidat de l'union de la gauche, arrivé en tête à Paris, a effectivement renoncé à une alliance avec LFI face à la droite, mais il a jusqu'à mardi pour changer d'avis.
10:39 - "Il n'y aura aucune alliance avec Sarah Knafo" : le camp Dati tranche et rassure Bournazel
"Nous allons travailler avec Pierre-Yves Bournazel à un projet d’alternance. C’est la vie des Parisiennes et des Parisiens pendant les six prochaines années qui est en jeu. Nous devons réussir l’alternance", a affirmé Rachida Dati sur X. La candidate de la droite à Paris appelle depuis plusieurs semaines à une telle alliance et a été entendue par le candidat du camp présidentiel, elle doit cependant se plier aux trois préalables posés par celui-ci. L'un d'eux est de ne pas former d'alliance avec Sarah Knafo, ce que le porte-parole de la candidate LR a reconfirmé au micro d'ICI Paris Ile-de-France : "Nous avons toujours été très clair, il n'y aura aucune alliance avec Sarah Knafo", a insisté Sylvain Maillard.
10:30 - Pierre-Yves Bournazel évoque une alliance avec Rachida Dati, mais à trois conditions
Pierre-Yves Bournazel s'est exprimé au lendemain du premier tour des élections municipales sur la suite de sa campagne. Le candidat du camp présidentiel à Paris a déclaré vouloir "l'alternance à Paris" et ouvre la voie à une alliance avec Rachida Dati, il pose cependant "trois préalables" avant tout rapprochement : il rejette une alliance avec Sarah Knafo, il exige le respect de son projet validé par "100 000 Parisiens" ayant voté pour lui et appelle à "changer le ton de cette campagne" en "mettant les Parisiens au cœur de la gestion municipale". Le candidat Horizons s'est finalement rangé derrière l'avis du parti concernant une alliance, lui qui avait assure ne s'allier "ni à Emmanuel Grégoire, ni à Rachida Dati" durant la campagne.