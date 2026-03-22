Résultat de l'élection municipale 2026 à Pantin : les résultats publiés, Bertrand Kern élu

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Pantin ont été dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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23:10 - Les résultats des élections municipales sont connus à Pantin Le ministère de l'intérieur vient de dévoiler les chiffres complets à Pantin pour ce second tour des élections municipales. C'est Bertrand Kern (LDGV) qui remporte l'élection en récoltant plus de 40% des voix : Bertrand Kern 42,10%

Thomas Bardoux 25,12%

Mathieu Monot 22,69%

Geoffrey Carvalhinho 10,09%

17:54 - La Seine-Saint-Denis, pire taux de participation à 17h Selon le ministère, la Seine-Saint-Denis est le département avec le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 34,10%, contre 48,10% à l'échelle nationale.

17:21 - Voici le taux de participation à 17h en Seine-Saint-Denis Les chiffres sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Pantin continuent de défiler. Le taux de participation à 17h a été communiqué par le ministère dans une majorité de grandes villes. Dans le département de Seine-Saint-Denis, elle s'élève à 34,1%. Un chiffre que l'on peut comparer aux 39,6% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 21,47% des municipales 2020, organisées pendant la crise sanitaire du Covid.

14:12 - La participation à 12h Les résultats du 2e tour des élections municipales à Pantin ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de la Seine-Saint-Denis s'élève à 12,35%. Un chiffre à comparer aux 12,77% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 7,34% des municipales 2020, organisées en plein Covid (10,87% en 2014).

07:58 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Pantin Ce dimanche 22 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les municipales précédentes se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. Il convient de noter que les 25 bureaux de vote de la ville de Pantin ferment leurs portes à 20 h en prévision du dépouillement. Les résultats à Pantin seront publiés sur cette page dès 20 h.

21/03/26 - 09:26 - Mathieu Monot veut investir l'Hotel de Ville pour construire une crèche publique Mathieu Monot s'engage à transformer le quotidien des familles pantinoises en s'attaquant de front au manque de solutions de garde. Le candidat de la liste d'union à gauche annonce une mesure phare : la création, dès le début du mandat, d'une crèche publique aux horaires décalés directement au sein de l'Hôtel de Ville. En occupant des locaux actuellement vides, il souhaite offrir une réponse concrète aux parents ayant des contraintes professionnelles atypiques, explique-t-il dans un post Intagram. Pour "rattraper le retard" accumulé par la ville, il invite les électeurs à oser le changement et à faire confiance à sa liste lors du scrutin de dimanche.

20/03/26 - 19:24 - Le projet de la gauche pour la Cité Fertile est une "aberration" selon Geoffrey Carvalhinho Geoffrey Carvalhinho s'oppose avec force au projet de destruction de la Cité Fertile porté par la municipalité sortante à Pantin, dans une vidéo posté sur Instagram. Qualifiant cette décision d'"aberration", le candidat de la liste divers droite souhaite préserver cet espace emblématique pour l'intégrer durablement au futur éco-quartier. Il propose une alternative concrète : transformer le site en un véritable poumon vert et associatif, incluant une ferme pédagogique dédiée aux enfants. Pour sauver ce lieu de vie, il appelle les électeurs à "sanctionner la gauche" et à soutenir son projet lors du scrutin du 22 mars.

20/03/26 - 16:18 - La campagne de Bertrand Kern touche à sa fin À l'approche du deuxième tour des municipales, Bertrand Kern dresse un bilan enthousiaste d'une campagne qu'il qualifie de « magnifique ». Dans un message publié sur Instagram, le maire sortant de Pantin met en avant l'énergie collective et la richesse des rencontres humaines qui ont rythmé ses déplacements sur le terrain. Convaincu que sa ville est sur une trajectoire de progrès, il appelle désormais les habitants à une mobilisation massive le 22 mars pour "décider de l'avenir" et confirmer la dynamique de sa liste Pantin au Cœur.

19/03/26 - 15:47 - Ni retrait, ni fusion pour LFI à Pantin Arrivé en troisième position, Thomas Bardoux (LFI) a confirmé qu’il ne se retirerait pas, excluant toute fusion de liste. Dans un communiqué publié sur X, le candidat insoumis salue un "résultat historique" et se présente comme la "seule véritable alternative" pour la ville. Estimant que le score de la droite écarte tout risque de victoire des conservateurs, la liste LFI considère qu’il n’y a "aucun impératif" au rassemblement. L’enjeu du second tour sera donc, selon eux, de départager les différentes sensibilités de la gauche pantinoise.