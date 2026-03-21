Résultat de l'élection municipale 2026 Pantin : Mathieu Monot veut investir l'Hotel de Ville pour construire une crèche publique

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pantin oppose Bertrand Kern, Thomas Bardoux, Geoffrey Carvalhinho et Mathieu Monot. Suivez le 2e tour en direct.

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09:26 - Mathieu Monot veut investir l'Hotel de Ville pour construire une crèche publique Mathieu Monot s'engage à transformer le quotidien des familles pantinoises en s'attaquant de front au manque de solutions de garde. Le candidat de la liste d'union à gauche annonce une mesure phare : la création, dès le début du mandat, d'une crèche publique aux horaires décalés directement au sein de l'Hôtel de Ville. En occupant des locaux actuellement vides, il souhaite offrir une réponse concrète aux parents ayant des contraintes professionnelles atypiques, explique-t-il dans un post Intagram. Pour "rattraper le retard" accumulé par la ville, il invite les électeurs à oser le changement et à faire confiance à sa liste lors du scrutin de dimanche.

20/03/26 - 19:24 - Le projet de la gauche pour la Cité Fertile est une "aberration" selon Geoffrey Carvalhinho Geoffrey Carvalhinho s'oppose avec force au projet de destruction de la Cité Fertile porté par la municipalité sortante à Pantin, dans une vidéo posté sur Instagram. Qualifiant cette décision d'"aberration", le candidat de la liste divers droite souhaite préserver cet espace emblématique pour l'intégrer durablement au futur éco-quartier. Il propose une alternative concrète : transformer le site en un véritable poumon vert et associatif, incluant une ferme pédagogique dédiée aux enfants. Pour sauver ce lieu de vie, il appelle les électeurs à "sanctionner la gauche" et à soutenir son projet lors du scrutin du 22 mars.

20/03/26 - 16:18 - La campagne de Bertrand Kern touche à sa fin À l'approche du deuxième tour des municipales, Bertrand Kern dresse un bilan enthousiaste d'une campagne qu'il qualifie de « magnifique ». Dans un message publié sur Instagram, le maire sortant de Pantin met en avant l'énergie collective et la richesse des rencontres humaines qui ont rythmé ses déplacements sur le terrain. Convaincu que sa ville est sur une trajectoire de progrès, il appelle désormais les habitants à une mobilisation massive le 22 mars pour "décider de l'avenir" et confirmer la dynamique de sa liste Pantin au Cœur.

19/03/26 - 15:47 - Ni retrait, ni fusion pour LFI à Pantin Arrivé en troisième position, Thomas Bardoux (LFI) a confirmé qu’il ne se retirerait pas, excluant toute fusion de liste. Dans un communiqué publié sur X, le candidat insoumis salue un "résultat historique" et se présente comme la "seule véritable alternative" pour la ville. Estimant que le score de la droite écarte tout risque de victoire des conservateurs, la liste LFI considère qu’il n’y a "aucun impératif" au rassemblement. L’enjeu du second tour sera donc, selon eux, de départager les différentes sensibilités de la gauche pantinoise.

17/03/26 - 13:57 - La gauche en force au 2e tour La gauche sera en force à Pantin au deuxième tour des municipales 2026. Le match se jouera entre Bertrand Kern, grand favori avec 39,60% au premier tour, Mathieu Monot (22,36% dimanche dernier) et le candidat LFI Thomas Bardoux (21,94%). Si Geoffrey Carvalhinho (droite) est qualifié avec 12,91%, les premiers résultats ne lui laissent visiblement aucun report de voix.

15/03/26 - 19:57 - Vote RN à Pantin : ce que disent les chiffres Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Pantin il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 6,74% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 16,77% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 6,02% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Pantin comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 9,00% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 11,25% pour le parti à la flamme. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bastien Lachaud.

15/03/26 - 18:59 - Le poids démographique et économique de Pantin aux élections municipales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Pantin se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 26,65% de cadres pour 60 954 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 6 339 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (39,83%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 15 275 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 30,08%, contribue à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 46,46% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1788,35 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Pantin, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:27 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Pantin au crible Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 35,95 % à Pantin lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de la pandémie du Covid-19. Il est pourtant communément admis qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français votent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été mesuré à 74,60 %. La mobilisation atteignait quant à elle 54,26 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 67,69 %, contre seulement 47,20 % en 2022. Regarder à la loupe ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Pantin comme une zone moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales. À l'occasion des municipales, l'état de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Pantin.