Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : découvrez le nom du vainqueur, les premiers chiffres dévoilés

Le résultat des élections municipales 2026 à Marseille a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Payan, Allisio ou Vassal… Qui a remporté le scrutin ? Découvrez tous les scores.

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21:01 - 54% pour Payant, 39 % pour Allisio D'après une estimation d'IPSOS-BVA sur X, Benoît Payant, maire sortant, arrive en tête avec 54,6% des voix, devant Franck Allisio (RN, 39,1%) et Martine Vassal (LR-Horizons-Renaissance, 6,3%).

20:43 - "Cette défaite est la mienne", dit Martine Vassal "Cette défaite est la mienne, j’en assume la responsabilité. J’ai félicité Josée Massi. Je lui souhaite le plus grand succès à travers ses projets. Si il ne permet pas la victoire, ce résultat est historique. Les engagements pris durant la campagne ne seront pas vains", déclare Martine Vassal, présidente de la métropole de Marseille et battue ce soir par Benoît Payan, elle arrive en troisième position derrière Franck Allisio (RN).

20:37 - Benoît Payan élu à Marseille avec 53% des suffrages Selon les estimations d'Ipsos, le maire sortant Benoît Payan est réélu à Marseille (53% des voix), il devance le candidat du RN Franck Allisio dans la course à l'Hôtel de Ville dans la cité phocéenne. Benoît Payan (PS) : 53%

Franck Allisio (RN) : 41,5%

20:00 - L'élection municipale terminée à Marseille, les résultats attendus Il est 20h et l'élection municipale est terminée à Marseille. Les bureaux de vote ont fermé et le dépouillement commence pour découvrir qui est le nouveau maire de la citée phocéenne. Les résultats de Benoît Payan, Franck Allisio et Martine Vassal vont tomber dans les prochaines minutes, mais ils vont s'affiner jusqu'à tard dans la soirée.

19:53 - Franck Allisio (RN) pourrait attendre 22h30 avant de s'exprimer Franck Allisio devrait attendre 22 heures, peut-être 22h30 pour commenter les premiers résultats du second tour des élections municipales 2026 dans la cité phocéenne, indique à l'instant France 2.

19:47 - Les premières estimations sur les résultats attendues à 21 heures à Marseille Les premières estimations sur les résultats des municipales à Marseille sont attendus autour des 21 heures selon BFMTV. Le dépouillement va débuter dans quelques minutes, à la fermeture des bureaux de vote à 20 heures. Les bulletins à dépouiller pourraient être nombreux puisque selon un journaliste de BFMTV présent au QG de campagne de Franck Allisio indique que la mobilisation a été forte pour ce scrutin serré entre le RN et le maire sortant de la gauche.

19:37 - Franck Allisio prendra la parole vers 22h Selon un journaliste de CNEWS présent au QG de Franck Allisio, le candidat du Rassemblement National attend "des résultats fiables" pour prendre la parole, aux alentours de 22 heures.

18:33 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

17:52 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:28 - Les résultats définitifs à Marseille à 21h Selon les informations de CNEWS, les résultats du second tour des élections municipales 2026 à Marseille seront affichés par la mairie à 21 heures.

17:10 - La police intervient près d'un bureau de vote pour l'installation d'un café tenu par des militants À Marseille, la police est intervenue "aux abords des bureaux 1453 et 1454 pour chasser des militants qui avaient installé un stand de distribution de café et petit-déjeuner", révèle Le Figaro. À l'origine, un colistier du candidat RN Franck Allisio, Antoine Baudino, avait signalé sur le réseau social X la présence de ces stands "devant l’école de la Busserine" précise le quotidien.

17:00 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans les Bouches-du-Rhône Dans les Bouches-du-Rhône, 50,88% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 64,1% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 33,46% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,65%.

16:45 - La candidate Martine Vassal ciblée par des violences à Marseille La candidate LR à la municipale de Marseille, Martine Vassal a vu sa permanence vandalisée par un message menaçant disant "À mort Vassal" fin février. L'événement ravive les tensions autour des élections municipales de 2026. Vassal accuse l'ultra-gauche d'alimenter cette violence et a porté plainte. La candidate assure par ailleurs poursuivre sa campagne malgré les menaces. Plusieurs politiques, notamment des adversaires de Martine Vassal, ont condamné ces attaques, affirmant qu'elles n'ont pas leur place dans un débat démocratique.

16:41 - Plus d'un électeur sur cinq a voté aux municipales à midi à Marseille A la mi-journée, 22,7% des électeurs marseillais avaient glissé un bulletin dans l'urne selon le chiffre rapporté par Libération. C'est deux point de moins que le taux de participation à la même heure enregistré dans le département des Bouches-du-Rhône.