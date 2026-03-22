Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : la gauche réélue ou battue ? Le scrutin en direct

Les résultats de l'élection municipale à Marseille sont pleins d'enjeux compte tenu du match entre le maire sortant et l'extrême droite. Le suspense va être levé ce dimanche 22 mars.

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09:48 - À Marseille, Martine Vassal, Benoît Payan et Franck Allisio s'affrontent ce dimanche D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le scrutin doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec la liste de Martine Vassal (LDVD), Benoît Payan sous l'étiquette LUG et Franck Allisio sous l'étiquette LRN. Il faut mentionner le retrait de Sébastien Delogu (La France insoumise), qui pouvait maintenir sa liste après un score initial qualificatif. Les 440 bureaux de vote de la commune de Marseille sont ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux votants de faire leur choix.

08:20 - 555 399 électeurs attendus à Marseille pour le second tour municipal 2026 Les Marseillais se rendent aux urnes ce 22 mars 2026 pour le second tour des élections municipales, avec 555 399 électeurs inscrits. Trois candidats, Benoît Payan, Franck Allisio et Martine Vassal, s'affrontent dans une triangulaire suite au retrait du candidat LFI. L'abstention a atteint 48 % au premier tour, légèrement supérieure à 2014. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

Les résultats du dernier sondage des municipales à Marseille Sondage Cluster 17 pour Politico du 20 mars 2026

07:06 - Début du 2e tour des élections municipales : les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui Ce dimanche 22 mars 2026 marque le second tour des élections municipales où les Marseillais élisent leur maire et leurs conseillers d'arrondissement. Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 20 heures. La mairie propose une carte interactive pour localiser les bureaux de vote. Lire sur actu.fr

21/03/26 - 13:01 - Un maire pour sept ans ? Ce n'est pas acté mais c'est possible Les élections municipales de 2026 à Marseille se tiennent le 22 mars. En raison d'une multitude d'élections en 2032, le mandat du futur maire pourrait être prolongé à sept ans pour faciliter cette transition. Une telle décision, qui n'est pas encore officielle, rappelle un précédent de 2007-2008. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 20:11 - Des rappeurs marseillais se mobilisent contre le RN À Marseille, plusieurs jeunes rappeurs se mobilisent contre le Rassemblement National à l'approche du second tour des élections municipales de 2026. Réunis au restaurant Après M, ils expriment leur inquiétude face à la montée de l'extrême droite et leur désir de s'engager dans la politique locale. Leur objectif est de soutenir Benoît Payan, espérant éviter une victoire de Franck Allisio. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 19:20 - Des commerçants signent une tribune contre l’extrême droite à l'approche du second tour À Marseille, à l'approche du second tour des élections municipales, soixante commerçants se mobilisent contre l'extrême droite en signant une tribune. Ils soulignent les dangers d'un tel mouvement pour la diversité et l'attractivité de la ville. Ils appellent à voter pour la liste du Printemps marseillais pour préserver l'avenir cosmopolite de Marseille. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 19:20 - Plus de 60 % d'abstention dans le nord de Marseille pour le premier tour des municipales À Marseille, lors du premier tour des municipales de 2026, le taux de participation s'est élevé à seulement 52,18%, avec des quartiers nord montrant des chiffres d'abstention alarmants, dépassant les 60%. Un collectif local s'efforce de mobiliser ces électeurs, soulignant l'importance du vote malgré le sentiment que les promesses restent sans suite. Lire sur 20minutes.fr

20/03/26 - 18:30 - Nouveau sondage à Marseille : Benoit Payan dépasse les 50% Dans un sondage de dernière minute publié ce vendredi 20 mars de Cluster 17 pour Politico, c’est Benoît Payan qui arriverait largement en tête avec 53 % d’intentions de vote. Derrière lui vient Franck Allisio, 14 points derrière, avec 39 % des voix. Enfin, la candidate des Républicains Martine Vassal est à la traine avec seulement 8 % des votes.

20/03/26 - 18:27 - LFI appelle à l'union de la gauche malgré le retrait de Sébastien Delogu À Marseille, LFI appelle à l'union de la gauche pour les élections municipales de 2026, malgré le retrait de Sébastien Delogu. Les candidats espèrent mobiliser les électeurs contre le RN, tout en prônant des politiques locales progressistes. Un front antifasciste est envisagé pour renforcer le pluralisme dans les conseils d'arrondissement. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 18:02 - Des perturbations sont à prévoir le jour du second tour À Marseille, le 22 mars 2026, la circulation sera problématique en raison du match entre l'OM et Lille, prévu quelques heures avant les résultats du second tour des élections municipales. La RTM a déjà annoncé des déviations sur plusieurs lignes de transport. Les supporters pourraient être réticents à revenir au stade, avec de nombreuses places encore disponibles. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 17:33 - Martine Vassal veut faire de Marseille "la capitale de la Méditerranée" Martine Vassal, candidate de la droite pour les municipales de 2026 à Marseille, a critiqué la nationalisation de la campagne électorale, demandant une attention accrue aux enjeux locaux. Elle a insisté sur l'importance de la sécurité, de l'accompagnement des jeunes et de l'attractivité économique pour le développement de la ville. Martine Vassal vise à faire de Marseille "la capitale de la Méditerranée". Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 17:31 - Les candidats chassent les abstentionnistes À Marseille, les candidats de gauche et d'extrême droite intensifient leurs efforts pour mobiliser les électeurs avant le second tour des élections municipales de 2026, suite à un taux d'abstention record. Benoît Payan, maire sortant, et son adversaire RN, Franck Allisio, sont en compétition serrée, surtout dans les quartiers populaires où la participation est particulièrement faible. Les deux camps se concentrent sur le porte-à-porte et le tractage pour inciter les électeurs à voter, craignant une victoire du RN. Lire sur maritima.fr

20/03/26 - 16:00 - Un appel à "faire barrage au RN" en votant Payan À Marseille, le Mouvement démocrate (Modem) se positionne sur les élections municipales de 2026 en appelant à "faire barrage au Rassemblement national". Bien qu'aucun soutien officiel aux listes en présence n'ait été accordé, le Modem 13 semble favoriser Benoît Payan pour contrer Franck Allisio. Le parti met en avant des valeurs de démocratie face aux tensions politiques actuelles. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 14:26 - Débat intense entre Benoît Payan et Franck Allisio À Marseille, les élections municipales de 2026 approchent avec un débat intense entre Benoît Payan, le maire sortant, et Franck Allisio, représentant du Rassemblement national. Payan, arrivé en tête du premier tour, souhaite barrer la route à ses adversaires tout en réfutant les accusations d'accords secrets avec la France insoumise. Allisio, quant à lui, critique le maire pour sa gestion et l'accuse de coalitions inappropriées. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr