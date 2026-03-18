Résultat de l'élection municipale 2026 Marseille : Allisio handicapé par le maintien de Vassal au 2e tour

L'élection municipale 2026 à Marseille se jouera entre Benoît Payan à Franck Allisio pour le 2e tour prévu dimanche. Le candidat de la gauche a l'avantage après le retrait de l'insoumis Sébastien Delogu, alors que celui de RN reste seul.

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12:37 - Benoît Payan domine à Marseille pour 2026 À Marseille, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une triangulaire favorable à Benoît Payan (divers gauche), qui a choisi de ne pas fusionner avec la liste de LFI, malgré la pression de Sébastien Delogu. Ce dernier s'est retiré du second tour, laissant un paysage politique marqué par la montée du RN. Les insoumis ont renforcé leur base militante et comptent se battre sur des enjeux clés indépendamment de l'issue de l'élection. Lire sur madeinmarseille.net

12:00 - Martine Vassal dénonce un "accord secret" entre Benoît Payan et LFI À Marseille, après l'annonce choc du retrait de Sébastien Delogu pour contrer le RN, Martine Vassal (LR) dénonce "un accord secret" entre le maire sortant Benoît Payan et Sébastien Delogu de LFI. Ce désistement de Delogu pour le second tour des élections municipales de 2026 pourrait renforcer Payan en tant que candidat unique de gauche. Vassal, quant à elle, maintient sa candidature, affirmant qu'elle représente une alternative face aux extrêmes. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

12:00 - Benoît Payan réagit au retrait de Delogu À Marseille, Benoît Payan, maire (DVG), commente le retrait de LFI par Sébastien Delogu pour les municipales de 2026, soulignant qu'aucune élection n'est acquise d'avance. Payan estime que ce retrait était inévitable pour éviter une victoire du RN. La tension entre les camps de gauche persiste malgré ce changement dans la campagne. Lire sur laprovence.com

10:56 - Bardella exhorte LR à obtenir le retrait de Vassal à Marseille, en vain Le patron du RN, Jordan Bardella, a appelé son homologue de LR à obtenir le retrait de Martine Vassal au 2e tour de l'élection municipale à Marseille. Il estime que la candidate de la droite arrivée troisième au 1e tour "ne peut pas l'emporter", mais peut faciliter la victoire de la gauche en s'opposant à Franck Allisio qui porte les couleurs d'extrême droite dans la citée phocéenne. Jordan Bardella analyse que le retrait de Sébastien Delogu "ouvre la voie à la victoire d'une gauche sous emprise de Jean-Luc Mélenchon" à Marseille et estime "face à ce risque, Bruno Retailleau et son parti doivent prendre leurs responsabilités". Une consigne à laquelle Bruno Retailleau ne compte pas donner suite comme il l'a dit sur BFMV rappelant au passage que Martine Vassal, encartée chez LR, ne porte pas l'étiquette du parti pour les élections municipales. Elle porte une alliance formée entre la droite et le camp présidentiel à l'échelle locale.

10:56 - Franck Allisio accuse Martine Vassal de favoriser la victoire de la gauche À Marseille, Franck Allisio du RN accuse Martine Vassal (DVD) de vouloir la victoire pour la gauche alors que la candidate de droite a décidé de se maintenir au second tour. La tête de liste RN, arrivé deuxième au premier tour, critique aussi le retrait de Sébastien Delogu. Il considère cette décision comme un le signe d'"un accord tacite" entre le maire sortant et La France insoumise et promet de lutter contre cette situation dans les urnes. Lire sur laprovence.com

10:37 - Martine Vassal défend sa candidature à Marseille À Marseille, Jordan Bardella presse Bruno Retailleau pour que Martine Vassal se retire des élections municipales de 2026 au profit de Franck Allisio. Malgré son soutien au candidat RN, Martine Vassal refuse de se retirer, affirmant qu'elle est là pour représenter la droite et le centre. Le maire sortant Benoît Payan appelle à l'union contre le risque RN. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

10:37 - Des rebondissements caractérisent les municipales à Marseille À Marseille, le second tour des élections municipales de 2026, prévu le 22 mars, se profile avec le désistement de Sébastien Delogu (LFI) et le maintien de Martine Vassal (DVD). Ce contexte crée des dilemmes pour les électeurs, surtout face à la montée du risque d'un vote utile pour Benoît Payan (DVG). Les tensions entre candidats illustrent les enjeux stratégiques de cette élection. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

10:37 - Marseille voit un vote RN en forte hausse À Marseille, le vote pour le Rassemblement National a significativement augmenté lors des élections municipales, notamment dans les quartiers de Saint-Loup et Mazargues. Ce phénomène s'explique par un sentiment d'insécurité croissant et la fermeture de commerces, suscitant un désir de changement parmi les habitants. Les opinions sont très partagées dans ces quartiers face à la situation actuelle. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

10:36 - Santé et dignité humaine sont débattus avant le second tour Dans le cadre des élections municipales à Marseille, le Secours Catholique souligne l'importance de la dignité humaine et de la lutte contre la précarité. L'association rappelle que les politiques publiques doivent garantir l'accès au logement et aux services essentiels. L'engagement démocratique est essentiel pour défendre les plus vulnérables en ville. Lire sur lamarseillaise.fr

10:26 - Renaud Muselier appelle les Marseillais à "éviter le pire" au second tour Renaud Muselier appelle à "éviter le pire" à Marseille lors des élections municipales de 2026, suite à un premier tour décevant pour sa candidate Martine Vassal. Il souligne l'impact négatif de la nationalisation des scrutins et incite les électeurs à ne pas se laisser punir une seconde fois. La priorité est claire : éviter une gestion néfaste de la ville. Lire sur francebleu.fr

09:36 - Benoît Payan défend l'identité de Marseille À Marseille, Benoît Payan, maire sortant, a exprimé son inquiétude face au risque du Rassemblement National avant le second tour des municipales. Suite au retrait du candidat LFI, Sébastien Delogu, il appelle à une mobilisation citoyenne pour préserver l'identité de la ville. Pour lui, il s'agit du plus grand combat de l'histoire de Marseille. Lire sur maritima.fr

08:46 - Delogu s'engage pour Marseille après son désistement Jean-Luc Mélenchon a exprimé son admiration pour Sébastien Delogu, qui a décidé de se désister pour les élections municipales de 2026 à Marseille. Ce choix, motivé par la crainte d'une victoire du Rassemblement national, souligne les tensions politiques dans la cité phocéenne. Delogu est salué pour son sang-froid et son sens du devoir. Lire sur maritima.fr

07:46 - Payan appelle au rassemblement face au RN Benoît Payan, le maire sortant de Marseille, réagit au retrait de Sébastien Delogu, candidat de La France Insoumise, en appelant à l'unité contre le Rassemblement National. Il déclare que l'élection d'un maire RN serait catastrophique pour la ville sur les plans social, culturel, économique et moral. Payan souligne l'importance de préserver l'âme de Marseille face à ce risque. Lire sur maritima.fr

17/03/26 - 13:45 - Mélenchon salue le "dévouement à la dignité de Marseille" de Delogu Jean-Luc Mélenchon a salué le "sang-froid" et le "dévouement à la dignité de Marseille" de Sébastien Delogu, après son retrait de l'élection municipal en raison d’un risque de victoire du RN dans la citée phocéenne. Le leader de LFI a dénoncé "le sectarisme aveuglé de Benoît Payan et son arrogance" pour avoir refusé toute alliance avec son parti.