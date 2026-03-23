Résultat de l'élection municipale à Marseille : Payan s'impose, les détails par arrondissement et secteur

Le résultat des élections municipales 2026 à Marseille est très net : la gauche conserve les clés de la mairie. Découvrez les scores dans le détails et dans chaque secteur.

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07:52 - Anthony Krehmeier est élu dans les 2e et 3e arrondissements Anthony Krehmeier remporte les élections municipales de 2026 à Marseille dans les 2e-3e arrondissements avec plus de 49% des voix, consolidant la position de la gauche. Le candidat insoumis Alladine Abdallah Salim termine deuxième avec 29,3%, tandis que la candidate RN, Marie Bermejo, obtient 20,9%. Krehmeier, proche de Benoît Payan, exprime sa fierté pour le travail accompli et souligne l'importance d'une Marseille unie. Lire sur laprovence.com

07:51 - Benoît Payan fait un score historique À Marseille, Benoît Payan a obtenu une victoire significative lors des municipales, avec un score de 54,34%, le plus haut pour un maire depuis 1977. Son approche stratégique a permis de limiter l'impact de La France insoumise et de se positionner comme le choix utile contre le RN. Payan a choisi de ne pas fusionner avec le candidat de gauche pour éviter une opposition interne. Lire sur laprovence.com

07:49 - Le RN progresse à Marseille Lors des élections municipales de 2026 à Marseille, Franck Allisio a perdu face au maire sortant Benoît Payan. Malgré cette défaite, il a salué un score historique pour son parti, atteignant environ 40 % des voix, marquant une avancée significative par rapport à 2020. Allisio promet une victoire future pour son équipe 'Marseille en ordre'. Lire sur 20minutes.fr

07:48 - Les militants de Benoît Payan célèbrent la victoire Benoît Payan a remporté les élections municipales de Marseille avec 54,34% des voix, provoquant des célébrations parmi ses partisans au Bar de la Mairie. Les militants, ravis par cette victoire, estiment que le Printemps Marseillais incarne des valeurs d'inclusion et de progrès. La fête a duré tard dans la nuit, renforçant le sentiment d'unité et de bonheur dans la ville. Lire sur actu.fr

07:47 - Les détails des résultats par arrondissement et secteur à Marseille Les vainqueurs des élections municipales secteur par secteur à Marseille sont les suivants : Dans le Ier secteur (1er et 7e arrondissements) : Sophie Camard : 47,45% (UG)

Dans le IIe secteur (2e et 3e arrondissements) : Anthony Krehmeier : 49,76% (UG)

Dans le IIIe secteur (4e et 5e arrondissements) : Didier Jau : 44,48% (UG)

Dans le IVe secteur (6e et 8e arrondissements) : Olivia Fortin : 51,51% (UG)

Dans le Ve secteur (9e et 10e arrondissements) : Éléonore Bez : 50,41% (RN)

Dans le VIe secteur (11e et 12e arrondissements) : Olivier Rioult : 49,59% (RN)

Dans le VIIe secteur (13e et 14e arrondissements) : Tina Biard-Sansonetti : 50,89% (UG)

Dans le VIIIe secteur (15e et 16e arrondissements) : Samia Ghali : 46,07% (UG)

07:42 - Benoît Payan obtient la majorité des sièges au conseil municipal À Marseille, les élections municipales ont abouti à une majorité absolue pour la liste de gauche 'Pour Marseille', menée par Benoît Payan, qui a obtenu 54,34% des voix. Le nouveau conseil municipal compte 73 sièges pour cette liste, contre 34 pour le Rassemblement National. Le futur maire sera élu lors de la première séance du conseil. Lire sur madeinmarseille.net

07:40 - Tina Biard-Sansonetti est élue dans le 13e et le 14e arrondissement Les élections municipales de 2026 à Marseille, dans les 13e et 14e arrondissements, ont vu l'élection de Tina Biard-Sansonetti (DVG) avec 50,89% des voix. Elle devance Sandrine D’Angio (RN) qui a obtenu 42,56% et Marion Bareille (DVD) avec 6,54%. Le taux de participation était de 49,24% lors de ce scrutin. Lire sur laprovence.com

07:38 - Olivier Rioult remporte les 11 et 12e arrondissements Les élections municipales de 2026 à Marseille, dans les 11e et 12e arrondissements, ont vu Olivier Rioult du Rassemblement national remporter le second tour avec 49,59 % des voix. Il devance Yannick Ohanessian du Printemps marseillais, qui a obtenu 36,09 %, et le maire sortant Sylvain Souvestre se classe en troisième position avec 14,31 %. Cette victoire témoigne d'un changement politique significatif dans ces quartiers marseillais. Lire sur laprovence.com

07:37 - Éléonore Bez est élue dans les 9e et 10e arrondissements Éléonore Bez, candidate du Rassemblement national, a remporté les élections municipales de 2026 dans les 9e et 10e arrondissements de Marseille avec 50,41 % des voix. Elle a devancé Pierre Huguet du Printemps marseillais, qui a obtenu 40,95 %, ainsi que Laure-Agnès Caradec de la droite diversifiée avec 8,63 %. Ce scrutin marque un changement significatif dans la politique locale. Lire sur laprovence.com

07:35 - Olivia Fortin réélue dans les 6e et 8e arrondissements Les élections municipales de 2026 à Marseille ont vu Olivia Fortin, candidate du Printemps marseillais, être réélue dans les 6e et 8e arrondissements avec 50,74% des voix. Elle a devancé Jean-Baptiste Rivoallan du RN, qui a obtenu 39,12%, et Catherine Pila de LR avec 10,73%. Ce résultat témoigne d'un paysage politique marqué par la division de la gauche face à la montée de la droite et de l'extrême droite. Lire sur laprovence.com

07:34 - Sophie Camard est réélue dans les 1er et 7e arrondissements Sophie Camard a été réélue maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille lors des élections municipales de 2026, récoltant 47,44% des voix. Elle a devancé Clémence Parodi du RN-UDR à 25,37% et Sébastien Barles de LFI à 18,02%. Ce scrutin a enregistré un taux de participation de 60,26%. Lire sur laprovence.com

22/03/26 - 23:39 - Franck Allisio revendique être le nouveau chef de l'opposition à Marseille À Marseille, Franck Allisio, candidat RN, a annoncé son rôle de leader de l'opposition après un second tour des municipales 2026 marqué par une victoire du maire sortant Benoît, avec 54,3% des voix. Allisio a critiqué le 'naufrage' de Martine Vassal et Renaud Muselier. Les résultats montrent une confiance croissante des Marseillais envers le RN. Lire sur laprovence.com

22/03/26 - 23:38 - Le Vaucluse connaît une baisse de participation Les élections municipales de 2026 se déroulent avec un second tour marqué par des taux de participation variés en France. Dans le Vaucluse, la participation est de 52,96%, en baisse de plus de 5 points par rapport à la semaine précédente, tandis que les Bouches-du-Rhône affichent un taux estimé de 50,88%. Ces chiffres montrent une tendance fluctuante par rapport aux élections précédentes. Lire sur laprovence.com

22/03/26 - 23:07 - Benoit Payan réagit une nouvelle fois après sa victoire Benoit Payan, maire du Parti Socialiste réélu à Marseille, continue de s'exprimer suite à sa victoire aux municipales : "On a mené une campagne pour Marseille. Ce n’est pas la victoire d’une stratégie ou d’une quelconque alliance, c’est la victoire de Marseille. Je veux me tenir très loin des débats nationaux, ça ne m’intéresse pas. Les électrices et les électeurs ne sont pas des numéros, ce n’est pas une addition de voix (les alliances). Les gens réfléchissent. Nous avons eu une participation plus forte au deuxième tour qu’au premier, c’est inhabituel. Les Marseillais ont envoyé un signal au pays. Force est de constater que les Marseillais n’ont pas choisi Franck Allisio (RN) ce soir. Les Marseillaises et Marseillais connaissent leur histoire. Ils savent que cette ville s’est construite avec différents peuples."