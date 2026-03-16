Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : Benoît Payan face à Franck Allisio, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marseille opposera Benoît Payan à Franck Allisio. Martine Vassal et Sébastien Delogu sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
- Le résultat des élections municipales 2026 à Marseille a été publié à l'issue du premier tour de scrutin le dimanche 15 mars.
- Le maire sortant et candidat de l'union de la gauche, Benoît Payan, est arrivé en tête de la municipale à Marseille (36,70%), mais avec moins de deux points d'avance sur le candidat du RN, Franck Alllisio, arrivé en deuxième position (35,02%). Deux autres candidats se sont qualifiés pour le second tour : Martine Vassal pour LR (12,41%) et Sébastien Delogu pour LFI (11,94%).
- L'élection municipale à Marseille peut se jouer sur une quadrangulaire, à moins d'une alliance ou d'un barrage fait à l'extrême droite. Le candidat insoumis a proposé une alliance à Benoît Payan qui l'a refusée. Le maire sortant a simplement appelé à "se rassembler autour du Printemps marseillais".
- Découvrez les résultats de tous les candidats à l'élection municipale 2026 de Marseille et les dernières actus ci-dessous.
13:11 - Sophie Camard en tête dans les 1er et 7e arrondissements de Marseille
À l'issue du premier tour des élections municipales à Marseille dans le 1er et le 7e arrondissement, la maire sortante Sophie Camard (Printemps marseillais) arrive en tête avec 43,25 % des voix. Clémence Parodi (RN-UDR), Sébastien Barles (LFI) et Romain Simmarano (Divers droite) suivent respectivement avec 21,65 %, 18,62 % et 13,91% Lire sur laprovence.com
13:11 - Quel regard porter sur le premier tour à Marseille ?
Les élections municipales de 2026 à Marseille révèlent une compétition serrée entre Benoît Payan et Franck Allisio, tous deux autour de 35% des suffrages. La gauche améliore ses résultats par rapport au scrutin de 2020, tandis que l'extrême droite continue sa montée. La droite marseillaise, en difficulté, doit réévaluer sa stratégie face à ce contexte électoral. Lire sur lamarseillaise.fr
12:59 - Benoît Payan regrette l'attitude de Sébastien Delogu pendant la campagne
"J'ai vu qu'hier soir, il m'avait tendu la main. Cette main, pendant la campagne, il l'a fermé et il m'a tapé avec. Il n'a pas eu de mot contre le RN pendant la campagne", dit le maire sortant de Marseille Benoît Payan ce lundi. "Je ne l'appelle pas au désistement", ajoute-t-il, refusant de donner des directives ou de "commenter l'attitude des uns et des autres" Désormais, il doit "prendre ses responsabilités" dans un objectif commun : ne pas laisser la cité phocéenne aux mains du Rassemblement national, poursuit-il au micro de BFMTV.
12:38 - Franck Allisio espère le soutien des électeurs de Martine Vassal
Franck Allisio, candidat RN à la mairie de Marseille, a appelé les électeurs de Martine Vassal à le rejoindre pour le second tour des municipales 2026, où il est en seconde position derrière le maire actuel Benoît Payan. Il a insisté sur la nécessité de rassemblement pour redonner aux Marseillais un avenir. Allisio se veut inclusif et promet d'être le maire de tous les Marseillais. Lire sur francebleu.fr
12:02 - Marseille se prépare pour le second tour municipal
À Marseille, les résultats du premier tour des élections municipales dans les 11e et 12e arrondissements montrent une triangulaire. Olivier Rioult du RN arrive en tête avec 43,81% des voix, suivi par Yannick Ohanessian du Printemps marseillais et le maire sortant Sylvain Souvestre. Le second tour se tiendra le 22 mars. Lire sur actu.fr
12:01 - Benoît Payan dépose ses listes à Marseille
À Marseille, Benoît Payan, le maire sortant, a déposé ses listes pour les élections municipales de 2026, excluant toute fusion avec LFI. Il a rejeté l’offre de collaboration de Sébastien Delogu, affirmant que la lutte contre le RN ne se monnaye pas. Benoît Payan a obtenu 36,70 % des voix au 1er tour, et devance le candidat RN de peu. Lire sur laprovence.com
11:58 - Marseille enregistre une hausse de participation
Les élections municipales de 2026 à Marseille montrent un taux de participation en hausse, atteignant 46,8% à 17h, contre 31,84% en 2020, mais inférieur à 2014 où il était de 56,21%. Ce regain d'intérêt s'explique en partie par l'absence de contexte Covid. Les résultats définitifs sont attendus à 20h. Lire sur actu.fr
11:56 - Marseille a ses candidats pour le second tour
À Marseille, les résultats du premier tour des élections municipales montrent que Sophie Camard, maire sortante du Printemps marseillais, arrive en tête avec 43,25 % des voix. Elle est suivie par Clémence Parodi (RN) et Sébastien Barles (LFI), tous trois qualifiés pour le second tour qui aura lieu le 22 mars. Romain Simmarano (DVD) et Erwan Davoux (DVD) ne passent pas au second tour. Lire sur actu.fr