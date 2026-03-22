Résultat de l'élection municipale 2026 à Metz : les résultats dévoilés, découvrez le verdict dans la ville

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Metz sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Metz et la liste complète des élus.

En direct

18:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Metz Dès le premier tour de scrutin il y a six ans, François Grosdidier (Les Républicains) avait pris les commandes en recueillant 6 377 soutiens (29,76%). En deuxième position, Xavier Bouvet (Europe Ecologie-Les Verts) avait rassemblé 24,97% des voix. Le petit écart à l'avant du peloton laissait place à un deuxième tour incertain, mais François Grosdidier l'avait finalement emporté avec 45,13% des suffrages, face à Xavier Bouvet qui a obtenu 44,24% des électeurs et Françoise Grolet avec 10,62% des votants.

17:26 - La participation à 17h dans le département Dans le département de la Moselle, la participation à 17h pour ce 2e tour des Municipales s'élève à 42,57%. Un chiffre à comparer aux 58,42% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 42,52% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 69,02%. Un chiffre intéressant pour la ville de Metz.

14:18 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé en Moselle Les résultats du 2e tour des élections municipales à Metz ont déjà un premier indicateur significatif : le taux de participation à midi. A la mi-journée, la participation dans le département de la Moselle s'élève à 16,13%. Un chiffre à comparer aux 25,46% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid (27,48% en 2014).

07:50 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Metz ? Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Metz de se prononcer sur les défis qui concernent leur ville. À Metz comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, François Grosdidier (Les Républicains) a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 72 bureaux de vote de Metz sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. La parution des résultats du premier tour à Metz débutera sur cette page à partir de 20h.

21/03/26 - 12:21 - Pour rappel : ce sera une quadrangulaire au second tour à Metz Les élections municipales à Metz se poursuivent avec quatre candidats en lice pour le second tour du 22 mars 2026, après un premier tour où le maire sortant François Grosdidier a obtenu 43,09 % des voix. Le candidat RN, Étienne Anstett, se positionne comme la première force d'opposition, tandis que Bertrand Mertz (PS) et Charlotte Leduc (LFI) s'allient pour renforcer leur impact. François Grosdidier, malgré son avance, appelle à la mobilisation des électeurs et à un rassemblement pour obtenir un second mandat. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 16:16 - Des tensions durant le débat Le débat des candidats pour les municipales 2026 à Metz s'est tenu le 18 mars, réunissant le maire sortant François Grosdidier et ses adversaires. Les échanges ont été tendus, portant sur des thèmes cruciaux comme l'environnement et l'économie. Le public a été encouragé à voter lors du second tour du 22 mars. Lire sur republicain-lorrain.fr

19/03/26 - 15:16 - Les candidats défendent leurs idées à Metz Lors d'un débat à Metz pour les municipales de 2026, le maire sortant François Grosdidier s'est opposé à la candidate Charlotte Leduc sur la question de la gratuité des cantines scolaires. Leduc défend un projet progressif pour aider les familles modestes, tandis que Grosdidier insiste sur le coût abordable actuel des repas. Ce vif échange met en lumière les enjeux sociaux de cette élection. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 08:46 - Appel à la mobilisation pour le second tour à Metz par Grosdidier François Grosdidier, maire sortant de Metz, a remporté le premier tour des élections municipales avec 43,09 % des voix et appelle à la mobilisation pour le second tour. Bien qu'optimiste, il souligne que la victoire n'est pas acquise et organise trois réunions publiques pour rassembler ses soutiens. La compétition s'annonce serrée avec quatre candidats au second tour, dont Étienne Anstett (RN) et Bertrand Mertz (PS). Lire sur actu.fr

19/03/26 - 07:31 - Le débat des candidats municipaux se tient à Metz À Metz, les candidats Charlotte Leduc, Bertrand Mertz, François Grosdidier et Étienne Anstett ont débattu avant le second tour des élections municipales de 2026. Chacun a défendu ses propositions autour de cinq thématiques, intensifiant les tensions, notamment entre Grosdidier et Anstett sur des sujets controversés. Le débat a mis en lumière les enjeux clés pour l'avenir de la ville. Lire sur republicain-lorrain.fr