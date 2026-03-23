Résultat de l'élection municipale 2026 à Metz : François Grosdidier vainqueur, les résultats complets

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Metz ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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08:51 - Combien de sièges au conseil municipal les candidats ont-ils gagné ? Grâce à sa victoire et au mécanisme de la prime majoritaire qui octroie la moitié des sièges au premier de liste, François Grosdidier verrouille sa domination sur l'assemblée locale en s’assurant 42 sièges au conseil municipal. Les autres listes se sont partagé le reste des sièges : la liste menée par Étienne Anstett pour le Rassemblement national obtient 5 sièges, tandis que les deux autres formations gagnent 4 sièges chacun. Lire sur tout-metz.com

08:01 - Le RN, première force politique de Metz Les élections municipales de 2026 à Metz marquent une large victoire pour François Grosdidier, qui dirige la liste du Rassemblement National (RN). Ce succès positionne le RN comme la première force politique de la ville. Lire sur republicain-lorrain.fr

22/03/26 - 22:53 - Découvrez les résultats des élections municipales à Metz Le ministère de l'intérieur confirme les résultats complets dans plusieurs villes dont Metz. C'est François Grosdidier (LDVD) qui remporte l'élection avec 50,56% des voix face à Etienne Anstett (17,63%), Charlotte Leduc (17,41%) et Bertrand Mertz (14,40%).

22/03/26 - 18:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Metz Dès le premier tour de scrutin il y a six ans, François Grosdidier (Les Républicains) avait pris les commandes en recueillant 6 377 soutiens (29,76%). En deuxième position, Xavier Bouvet (Europe Ecologie-Les Verts) avait rassemblé 24,97% des voix. Le petit écart à l'avant du peloton laissait place à un deuxième tour incertain, mais François Grosdidier l'avait finalement emporté avec 45,13% des suffrages, face à Xavier Bouvet qui a obtenu 44,24% des électeurs et Françoise Grolet avec 10,62% des votants.

22/03/26 - 17:26 - La participation à 17h dans le département Dans le département de la Moselle, la participation à 17h pour ce 2e tour des Municipales s'élève à 42,57%. Un chiffre à comparer aux 58,42% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 42,52% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 69,02%. Un chiffre intéressant pour la ville de Metz.

22/03/26 - 14:18 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé en Moselle Les résultats du 2e tour des élections municipales à Metz ont déjà un premier indicateur significatif : le taux de participation à midi. A la mi-journée, la participation dans le département de la Moselle s'élève à 16,13%. Un chiffre à comparer aux 25,46% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid (27,48% en 2014).

22/03/26 - 07:50 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Metz ? Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Metz de se prononcer sur les défis qui concernent leur ville. À Metz comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, François Grosdidier (Les Républicains) a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 72 bureaux de vote de Metz sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. La parution des résultats du premier tour à Metz débutera sur cette page à partir de 20h.

21/03/26 - 12:21 - Pour rappel : ce sera une quadrangulaire au second tour à Metz Les élections municipales à Metz se poursuivent avec quatre candidats en lice pour le second tour du 22 mars 2026, après un premier tour où le maire sortant François Grosdidier a obtenu 43,09 % des voix. Le candidat RN, Étienne Anstett, se positionne comme la première force d'opposition, tandis que Bertrand Mertz (PS) et Charlotte Leduc (LFI) s'allient pour renforcer leur impact. François Grosdidier, malgré son avance, appelle à la mobilisation des électeurs et à un rassemblement pour obtenir un second mandat. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 16:16 - Des tensions durant le débat Le débat des candidats pour les municipales 2026 à Metz s'est tenu le 18 mars, réunissant le maire sortant François Grosdidier et ses adversaires. Les échanges ont été tendus, portant sur des thèmes cruciaux comme l'environnement et l'économie. Le public a été encouragé à voter lors du second tour du 22 mars. Lire sur republicain-lorrain.fr