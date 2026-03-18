Résultat de l'élection municipale 2026 Metz : Le Rassemblement National progresse

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Metz opposera François Grosdidier à Etienne Anstett. Bertrand Mertz et Charlotte Leduc sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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09:16 - Le parti animaliste ne sera pas représenté À Metz, le second tour des élections municipales s'organise avec des alliances entre partis de gauche. Le candidat du Parti animaliste, Johann Cosic, a annoncé que son parti ne serait pas représenté après des négociations infructueuses. Malgré cela, il reste engagé auprès de Jérémy Roques pour l'alternance politique. Lire sur actu.fr

08:06 - Les détenus peu représentés aux élections municipales à Metz À Metz, un changement législatif a drastiquement diminué la participation des détenus aux élections municipales de 2026. Les nouvelles règles limitent leur droit de vote, créant ainsi des inégalités dans le processus électoral. Cette situation soulève des questions sur l'inclusion des citoyens en détention dans la vie démocratique. Lire sur republicain-lorrain.fr

17/03/26 - 07:06 - Le Rassemblement National progresse À Metz, aux élections municipales de 2026, le maire sortant François Grosdidier arrive en tête avec 43,09 % des voix, suivi par Étienne Anstett du Rassemblement National qui revendique une percée historique avec 17,05 %. Ce dernier espère rassembler les abstentionnistes et les déçus de la politique actuelle. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 05:06 - La gauche se divise à Metz pour les municipales À Metz, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une division à gauche, où Bertrand MERTZ refusera de fusionner sa liste au second tour, face à François GROSDIDIER. Charlotte LEDUC et Jérémy ROQUES unissent leurs forces pour faire face, après que ROQUES a rejeté une proposition qui ne convenait pas. Cette situation entraîne une compétition interne pour les électeurs de gauche qui doivent faire un choix difficile. Lire sur tout-metz.com

17/03/26 - 04:06 - François Grosdidier remporte Metz aux municipales 2026 Lors des élections municipales de 2026 à Metz, le maire sortant François Grosdidier a obtenu un score remarquable en remportant 71 des 72 bureaux de vote, avec 43,09 % des voix. Sa victoire illustre la forte prime au sortant dans la ville. Ce résultat témoigne également d'un soutien significatif de la population envers sa politique locale. Lire sur republicain-lorrain.fr

17/03/26 - 02:06 - Étienne ANSTETT vise la mairie de Metz en 2026 Lors du 1er tour des élections municipales 2026 à Metz, Étienne ANSTETT a obtenu 17,05 % des voix, se plaçant en 2ème position derrière François GROSDIDIER. Bien que ce score lui permet d'accéder au second tour, il suscite des interrogations quant à sa capacité à élargir son électorat au-delà de la base du Rassemblement National. Ses chances de victoire au second tour semblent faibles, étant donné l'écart avec le maire sortant et les éventuels soutiens écologiques qui pourraient le devancer. Lire sur tout-metz.com

17/03/26 - 01:06 - François Grosdidier domine les municipales à Metz Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Metz, François Grosdidier, maire sortant, a obtenu 43,1 % des voix, le plaçant en position favorable pour le second tour prévu le 22 mars. Sa victoire est attribuée à son bilan et à son programme pragmatique. La gauche, divisée, doit faire face à une quadrangulaire complexe contre le Rassemblement National. Lire sur tout-metz.com

16/03/26 - 22:56 - Les tensions de la gauche à Metz en 2026 À Metz, les élections municipales de 2026 révèlent des tensions au sein de la gauche. Charlotte Leduc de LFI fusionne avec Jérémy Roques des Écologistes, mettant à mal les espoirs du socialiste Bertrand Mertz d'unir la gauche. Mertz, frustré, souligne la nécessité d'une alternative sérieuse face à la droite et à l'extrême droite. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 19:57 - Bertrand Mertz espère une alternative à Metz Au premier tour des élections municipales à Metz, le PS Bertrand Mertz, bien que 3e derrière le maire sortant François Grosdidier et Étienne Anstett du RN, espérait rassembler la gauche. Cependant, une union avec Jérémy Roques des Écologistes n'a pas été possible, Mertz confirmant sa décision de partir seul au second tour. Il appelle à voter pour lui afin d'offrir une alternative à ceux désirant une gauche unie et constructive. Lire sur actu.fr