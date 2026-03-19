Résultat de l'élection municipale 2026 Metz : Les Écologistes et LFI fusionnent leurs listes pour faire face au RN, le PS fait cavalier seul

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Metz opposera Charlotte Leduc, Bertrand Mertz, François Grosdidier et Etienne Anstett. Suivez le 2e tour en direct.

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08:46 - Appel à la mobilisation pour le second tour à Metz par Grosdidier François Grosdidier, maire sortant de Metz, a remporté le premier tour des élections municipales avec 43,09 % des voix et appelle à la mobilisation pour le second tour. Bien qu'optimiste, il souligne que la victoire n'est pas acquise et organise trois réunions publiques pour rassembler ses soutiens. La compétition s'annonce serrée avec quatre candidats au second tour, dont Étienne Anstett (RN) et Bertrand Mertz (PS). Lire sur actu.fr

07:31 - Le débat des candidats municipaux se tient à Metz À Metz, les candidats Charlotte Leduc, Bertrand Mertz, François Grosdidier et Étienne Anstett ont débattu avant le second tour des élections municipales de 2026. Chacun a défendu ses propositions autour de cinq thématiques, intensifiant les tensions, notamment entre Grosdidier et Anstett sur des sujets controversés. Le débat a mis en lumière les enjeux clés pour l'avenir de la ville. Lire sur republicain-lorrain.fr

18/03/26 - 23:46 - Danielle Calcari-Jean unit Amnéville contre le RN À Amnéville, Danielle Calcari-Jean rassemble trois listes rivales pour contrer le Rassemblement national aux municipales de 2026, après que ce dernier ait remporté le premier tour avec plus de 35 %. Éric Munier, ancien maire, a choisi de se retirer pour unifier les forces face à Laloux. Cette union, qualifiée d'historique, vise à créer un duel au lieu d'une quadrangulaire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 17:56 - Les Écologistes et LFI fusionnent leurs listes pour faire face au RN, le PS fait cavalier seul À Metz, Charlotte Leduc (LFI) et Jérémy Roques (Écologistes) ont formé une alliance pour le second tour des municipales, après que Bertrand Mertz (PS) a choisi de se présenter seul. Leur liste commune, « Union de la gauche et des écologistes pour Metz », vise à surpasser le Rassemblement National. En tout, 55 colistiers composent cette nouvelle équipe. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 09:16 - Le parti animaliste ne sera pas représenté À Metz, le second tour des élections municipales s'organise avec des alliances entre partis de gauche. Le candidat du Parti animaliste, Johann Cosic, a annoncé que son parti ne serait pas représenté après des négociations infructueuses. Malgré cela, il reste engagé auprès de Jérémy Roques pour l'alternance politique. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 08:06 - Les détenus peu représentés aux élections municipales à Metz À Metz, un changement législatif a drastiquement diminué la participation des détenus aux élections municipales de 2026. Les nouvelles règles limitent leur droit de vote, créant ainsi des inégalités dans le processus électoral. Cette situation soulève des questions sur l'inclusion des citoyens en détention dans la vie démocratique. Lire sur republicain-lorrain.fr

17/03/26 - 07:06 - Le Rassemblement National progresse À Metz, aux élections municipales de 2026, le maire sortant François Grosdidier arrive en tête avec 43,09 % des voix, suivi par Étienne Anstett du Rassemblement National qui revendique une percée historique avec 17,05 %. Ce dernier espère rassembler les abstentionnistes et les déçus de la politique actuelle. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 05:06 - La gauche se divise à Metz pour les municipales À Metz, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une division à gauche, où Bertrand MERTZ refusera de fusionner sa liste au second tour, face à François GROSDIDIER. Charlotte LEDUC et Jérémy ROQUES unissent leurs forces pour faire face, après que ROQUES a rejeté une proposition qui ne convenait pas. Cette situation entraîne une compétition interne pour les électeurs de gauche qui doivent faire un choix difficile. Lire sur tout-metz.com

17/03/26 - 04:06 - François Grosdidier remporte Metz aux municipales 2026 Lors des élections municipales de 2026 à Metz, le maire sortant François Grosdidier a obtenu un score remarquable en remportant 71 des 72 bureaux de vote, avec 43,09 % des voix. Sa victoire illustre la forte prime au sortant dans la ville. Ce résultat témoigne également d'un soutien significatif de la population envers sa politique locale. Lire sur republicain-lorrain.fr