Résultat de l'élection municipale 2026 à Metz : suivez le 2e tour et l'annonce des résultats

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Metz va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Metz est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:50 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Metz ? Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Metz de se prononcer sur les défis qui concernent leur ville. À Metz comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, François Grosdidier (Les Républicains) a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 72 bureaux de vote de Metz sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. La parution des résultats du premier tour à Metz débutera sur cette page à partir de 20h.

21/03/26 - 12:21 - Pour rappel : ce sera une quadrangulaire au second tour à Metz Les élections municipales à Metz se poursuivent avec quatre candidats en lice pour le second tour du 22 mars 2026, après un premier tour où le maire sortant François Grosdidier a obtenu 43,09 % des voix. Le candidat RN, Étienne Anstett, se positionne comme la première force d'opposition, tandis que Bertrand Mertz (PS) et Charlotte Leduc (LFI) s'allient pour renforcer leur impact. François Grosdidier, malgré son avance, appelle à la mobilisation des électeurs et à un rassemblement pour obtenir un second mandat. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 16:16 - Des tensions durant le débat Le débat des candidats pour les municipales 2026 à Metz s'est tenu le 18 mars, réunissant le maire sortant François Grosdidier et ses adversaires. Les échanges ont été tendus, portant sur des thèmes cruciaux comme l'environnement et l'économie. Le public a été encouragé à voter lors du second tour du 22 mars. Lire sur republicain-lorrain.fr

19/03/26 - 15:16 - Les candidats défendent leurs idées à Metz Lors d'un débat à Metz pour les municipales de 2026, le maire sortant François Grosdidier s'est opposé à la candidate Charlotte Leduc sur la question de la gratuité des cantines scolaires. Leduc défend un projet progressif pour aider les familles modestes, tandis que Grosdidier insiste sur le coût abordable actuel des repas. Ce vif échange met en lumière les enjeux sociaux de cette élection. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 08:46 - Appel à la mobilisation pour le second tour à Metz par Grosdidier François Grosdidier, maire sortant de Metz, a remporté le premier tour des élections municipales avec 43,09 % des voix et appelle à la mobilisation pour le second tour. Bien qu'optimiste, il souligne que la victoire n'est pas acquise et organise trois réunions publiques pour rassembler ses soutiens. La compétition s'annonce serrée avec quatre candidats au second tour, dont Étienne Anstett (RN) et Bertrand Mertz (PS). Lire sur actu.fr

19/03/26 - 07:31 - Le débat des candidats municipaux se tient à Metz À Metz, les candidats Charlotte Leduc, Bertrand Mertz, François Grosdidier et Étienne Anstett ont débattu avant le second tour des élections municipales de 2026. Chacun a défendu ses propositions autour de cinq thématiques, intensifiant les tensions, notamment entre Grosdidier et Anstett sur des sujets controversés. Le débat a mis en lumière les enjeux clés pour l'avenir de la ville. Lire sur republicain-lorrain.fr

18/03/26 - 23:46 - Danielle Calcari-Jean unit Amnéville contre le RN À Amnéville, Danielle Calcari-Jean rassemble trois listes rivales pour contrer le Rassemblement national aux municipales de 2026, après que ce dernier ait remporté le premier tour avec plus de 35 %. Éric Munier, ancien maire, a choisi de se retirer pour unifier les forces face à Laloux. Cette union, qualifiée d'historique, vise à créer un duel au lieu d'une quadrangulaire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 17:56 - Les Écologistes et LFI fusionnent leurs listes pour faire face au RN, le PS fait cavalier seul À Metz, Charlotte Leduc (LFI) et Jérémy Roques (Écologistes) ont formé une alliance pour le second tour des municipales, après que Bertrand Mertz (PS) a choisi de se présenter seul. Leur liste commune, « Union de la gauche et des écologistes pour Metz », vise à surpasser le Rassemblement National. En tout, 55 colistiers composent cette nouvelle équipe. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 09:16 - Le parti animaliste ne sera pas représenté À Metz, le second tour des élections municipales s'organise avec des alliances entre partis de gauche. Le candidat du Parti animaliste, Johann Cosic, a annoncé que son parti ne serait pas représenté après des négociations infructueuses. Malgré cela, il reste engagé auprès de Jérémy Roques pour l'alternance politique. Lire sur actu.fr