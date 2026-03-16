Résultat de l'élection municipale 2026 à Metz : François Grosdidier face à Etienne Anstett, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Metz opposera François Grosdidier à Etienne Anstett. Bertrand Mertz et Charlotte Leduc sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

17:54 - Deux candidats s'unissent pour les municipales contre le RN À Metz, Charlotte Leduc et Jérémy Roques annoncent leur union pour le second tour des élections municipales, représentant une alternative à la politique de François Grosdidier. Ensemble, ils espèrent devenir la deuxième force politique de la ville, s'opposant au Rassemblement national. L'union se fait toutefois sans le soutien de Bertrand Mertz du Parti socialiste, dont les négociations ont échoué. Lire sur moselle.tv

09:46 - Montigny-lès-Metz a voté pour les municipales 2026 Les elections municipales de 2026 à Montigny-lès-Metz ont vu Jean-Luc Bohl et Irma Vollmer comme principaux candidats. Les habitants de cette ville, la troisième plus grande de Moselle, se sont mobilisés pour élire un nouveau conseil municipal. Ce scrutin, suivi de près, marque le quatrième mandat de Jean-Luc Bohl comme maire. Lire sur moselle.tv

09:45 - Le Rassemblement national peine dans la ville de Moselle Pour les élections municipales de 2026 en Moselle, le Rassemblement national espérait renforcer son ancrage local après son succès lors des législatives de 2024. Cependant, le bilan est mitigé avec aucune ville remportée à l'issue du premier tour, à l'exception de Hayange. Le parti a rencontré des difficultés à présenter des listes dans plusieurs villes majeures. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

09:44 - Julien Freyburger remporte les municipales à Maizières-lès-Metz À Maizières-lès-Metz, Julien Freyburger a été réélu avec 75,96 % des voix lors des municipales de 2026, face à Stéphane Meignel. Ce duel entre les deux candidats, identique à celui de 2020, montre une nette évolution en faveur de Freyburger, qui entame donc son troisième mandat. Ses projets pour la ville seront dévoilés prochainement. Lire sur tout-metz.com

15/03/26 - 23:17 - Le taux de participation à Metz est avoisine les 58% Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Moselle ont participé au premier tour des élections municipales, avec un taux de participation de 57,93 %. À Metz, le maire sortant François Grosdidier affronte 8 autres listes, marquant une lutte significative pour le contrôle de la préfecture. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

15/03/26 - 19:49 - Vote RN à Metz : les données clés Le mouvement nationaliste avait recueilli 11,79% des bulletins exprimés lors des municipales à Metz il y a six ans. La liste rassemblait au 2e tour 10,62% des bulletins exprimés. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 17,48% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 32,81% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 14,93% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 3 circonscriptions de la localité. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 28,99% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,96% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,61% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Metz. Il clôturera le scrutin avec 30,96% lors du vote final.

15/03/26 - 18:59 - Metz : démographie, élections et perspectives d'avenir À Metz, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections municipales. Avec 41% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,79%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Un salaire moyen mensuel net de 2 292 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 42466 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 18,62% et d'une population étrangère de 14,50% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,42% à Metz, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

15/03/26 - 17:40 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dévoilé en Moselle Le taux de participation dans le département de la Moselle pour ces élections municipales 2026 à 17h est de 43,61% selon le chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin de 2014 (49,87%).

15/03/26 - 16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Metz ? Pour cette élection municipale, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Metz sera capitale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 68,57 % lors des dernières municipales (un score notable) alors que sévissait la pandémie du Covid. N'oublions pas que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 33,96 %. Même si les dynamiques changent selon le type d'élection, il est pertinent d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 58,03 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 40,20 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 54,00 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville apparaît visiblement comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.