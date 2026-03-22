Résultat de l'élection municipale 2026 à Orléans : suivez tous les résultats, découvrez la liste de tous les élus

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Orléans sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Orléans et la liste complète des élus.

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18:54 - Orléans classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Les élections européennes de juin 2024 à Orléans avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (17,97%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,72% des votes. Les législatives à Orléans une vingtaine de jours plus tard avaient ensuite offert une victoire au courant 'Union de la gauche' (40,78%), devant la nuance Majorité présidentielle (27,05%) sur les 3 circonscriptions couvrant la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ensemble ! Culminant à 48,96% des voix sur place.

17:32 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. Dans celui du Loiret, elle s'élève à 44,43%, une bonne indication pour Orléans. Un chiffre à comparer aux 58,07% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32,63% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 58,07%.

14:12 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans le Loiret Les résultats du 2e tour des élections municipales à Orléans ont déjà un indicateur : le taux de participation. A midi, la participation dans le département de Loiret s'élève à 18%. Un chiffre à comparer aux 26,13% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 13,9% des municipales 2020, organisées en plein Covid (26,02% en 2014).

14:11 - Faible taux de participation à Orléans à midi Les élections municipales 2026 à Orléans se déroulent ce dimanche avec Serge Grouard, maire sortant, et Baptiste Chapuis, après la fusion de leurs listes. Le taux de participation est faible, se chiffrant à 18% à midi, mais supérieur aux municipales de 2020. Les résultats seront annoncés à partir de 20 heures. Lire sur actu.fr

07:56 - Restez informé sur les municipales à Orléans Les élections municipales offrent la possibilité aux 65 800 électeurs d'Orléans de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur ville. À Orléans et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, Serge Grouard (Union de la droite) a gagné la mairie au second tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste des prétendants à Orléans. Retenez également que les horaires d’ouverture des 66 bureaux de vote d'Orléans sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Orléans dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.

21/03/26 - 11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Orléans À Orléans, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Serge Grouard (Union de la droite) a décroché la première place avec 7 888 soutiens (35,62%). Dans la position du principal opposant, Olivier Carré (La République en marche) a engrangé 24,11% des votes. Jean-Philippe Grand (Europe Ecologie-Les Verts) était à la troisième place, rassemblant 4 254 voix (19,21%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Serge Grouard l'a finalement emporté avec 9 098 bulletins (40,29%), face à Jean-Philippe Grand qui a obtenu 31,72% des électeurs et Olivier Carré avec 27,98% des électeurs. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Jean-Philippe Grand a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 824 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Union de la droite a certainement profité des votes des listes éliminées. Pour cette municipale 2026 à Orléans, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier.

20/03/26 - 17:56 - Orléans en commun exclue de la fusion avec d'autres candidats de gauche Les élections municipales de 2026 à Orléans voient la liste « Orléans en commun », menée par Valentin Pelé et soutenue par LFI, exclue de la fusion avec d'autres candidats de gauche. Bien qu'elle n'ait pas donné de consignes de vote, elle appelle à faire barrage au maire sortant Serge Grouard. Le second tour opposera Grouard à Baptiste Chapuis, le candidat socialiste. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 15:34 - Les enjeux de santé au coeur d'un débat entre les candidats À Orléans, les candidats aux élections municipales 2026, Serge Grouard et Baptiste Chapuis, débattent des enjeux de la santé lors d'une rencontre. Grouard met en avant les progrès réalisés avec le CHU et l'installation de nouveaux médecins, tandis que Chapuis souligne les difficultés persistantes pour les Orléanais à accéder aux soins. Ce débat s'inscrit dans un contexte électoral où la santé reste un thème crucial malgré son absence de compétence municipale claire. Lire sur larep.fr

20/03/26 - 13:11 - S’ils sont élus, Serge Grouard et Baptiste Chapuis brigueront la présidence de la Métropole Les élections municipales à Orléans opposent le maire sortant Serge Grouard et Baptiste Chapuis, candidat d’union de la gauche. Les deux candidats envisagent de briguer la présidence de la Métropole d'Orléans en cas de victoire. Serge Grouard occupe déjà ce poste depuis 2021. Lire sur larep.fr