Résultat de l'élection municipale 2026 à Orléans : les informations à ne pas rater sur le scrutin

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orléans va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Orléans est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:56 - Restez informé sur les municipales à Orléans Les élections municipales offrent la possibilité aux 65 800 électeurs d'Orléans de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur ville. À Orléans et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, Serge Grouard (Union de la droite) a gagné la mairie au second tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste des prétendants à Orléans. Retenez également que les horaires d’ouverture des 66 bureaux de vote d'Orléans sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Orléans dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.

21/03/26 - 11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Orléans À Orléans, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Serge Grouard (Union de la droite) a décroché la première place avec 7 888 soutiens (35,62%). Dans la position du principal opposant, Olivier Carré (La République en marche) a engrangé 24,11% des votes. Jean-Philippe Grand (Europe Ecologie-Les Verts) était à la troisième place, rassemblant 4 254 voix (19,21%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Serge Grouard l'a finalement emporté avec 9 098 bulletins (40,29%), face à Jean-Philippe Grand qui a obtenu 31,72% des électeurs et Olivier Carré avec 27,98% des électeurs. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Jean-Philippe Grand a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 824 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Union de la droite a certainement profité des votes des listes éliminées. Pour cette municipale 2026 à Orléans, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier.

20/03/26 - 17:56 - Orléans en commun exclue de la fusion avec d'autres candidats de gauche Les élections municipales de 2026 à Orléans voient la liste « Orléans en commun », menée par Valentin Pelé et soutenue par LFI, exclue de la fusion avec d'autres candidats de gauche. Bien qu'elle n'ait pas donné de consignes de vote, elle appelle à faire barrage au maire sortant Serge Grouard. Le second tour opposera Grouard à Baptiste Chapuis, le candidat socialiste. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 15:34 - Les enjeux de santé au coeur d'un débat entre les candidats À Orléans, les candidats aux élections municipales 2026, Serge Grouard et Baptiste Chapuis, débattent des enjeux de la santé lors d'une rencontre. Grouard met en avant les progrès réalisés avec le CHU et l'installation de nouveaux médecins, tandis que Chapuis souligne les difficultés persistantes pour les Orléanais à accéder aux soins. Ce débat s'inscrit dans un contexte électoral où la santé reste un thème crucial malgré son absence de compétence municipale claire. Lire sur larep.fr

20/03/26 - 13:11 - S’ils sont élus, Serge Grouard et Baptiste Chapuis brigueront la présidence de la Métropole Les élections municipales à Orléans opposent le maire sortant Serge Grouard et Baptiste Chapuis, candidat d’union de la gauche. Les deux candidats envisagent de briguer la présidence de la Métropole d'Orléans en cas de victoire. Serge Grouard occupe déjà ce poste depuis 2021. Lire sur larep.fr

19/03/26 - 17:27 - Le second tour à Orléans suscite des tensions politiques À Orléans, le second tour des élections municipales promet des tensions entre Serge Grouard, maire sortant, et son challenger Baptiste Chapuis. Les échanges entre les deux candidats révèlent des désaccords sur des alliances politiques et la mobilisation des électeurs, avec une participation au premier tour remarquablement faible, à 50,72 %. Alors que Grouard critique les approches de la gauche, Chapuis insiste sur la nécessité de rassembler les électeurs pour le second tour. Lire sur larep.fr

19/03/26 - 16:48 - Les candidats débattent des questions de sécurité avant le second tour À Orléans, les finalistes des municipales, Serge Grouard et Baptiste Chapuis, débattent des questions de sécurité. Grouard met en avant sa politique qui a réduit la délinquance, tandis que Chapuis souligne un ressenti préoccupant des Orléanais sur la sécurité dans différents quartiers. Leurs visions divergent sur les priorités à adopter pour améliorer la tranquillité publique. Lire sur larep.fr

19/03/26 - 10:11 - Des militants antifascistes préparent une action avant le second tour À Orléans, un jour avant le second tour des élections municipales de 2026, des collectifs antifascistes appellent à un rassemblement le 21 mars. Cette manifestation vise à s'opposer au fascisme, aux violences policières et au capitalisme, en unissant diverses organisations locales comme Orléans riposte antifasciste et le NPA. Le départ se fera à 15h30 depuis la place d'Arc. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 09:48 - La liste fusion "L’Union de la Gauche et des Écologistes" officialisée pour le second tour À Orléans, Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand se préparent pour le deuxième tour des élections municipales de 2026 en annonçant l'union de leurs listes, Ose et Rassembler Orléans. Ils visent à contrer le maire sortant, Serge Grouard, largement en tête avec 40,56 % des voix. La France Insoumise, disqualifiée, ne participera pas à cette union. Lire sur actu.fr