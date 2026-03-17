Résultat de l'élection municipale 2026 à Orléans : Serge Grouard face à Baptiste Chapuis, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orléans opposera Serge Grouard à Baptiste Chapuis. Jean-Philippe Grand est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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09:48 - La liste fusion "L’Union de la Gauche et des Écologistes" officialisée pour le second tour À Orléans, Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand se préparent pour le deuxième tour des élections municipales de 2026 en annonçant l'union de leurs listes, Ose et Rassembler Orléans. Ils visent à contrer le maire sortant, Serge Grouard, largement en tête avec 40,56 % des voix. La France Insoumise, disqualifiée, ne participera pas à cette union. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 07:01 - Serge Grouard en tête des votes, plusieurs listes au second tour Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Orléans, la liste conduite par Serge GROUARD (ICI C'EST ORLEANS) a obtenu 40.56% des voix, dominant le scrutin. Plusieurs autres listes étaient également en lice, dont celle de Baptiste CHAPUIS, qui a rassemblé 16.23% des suffrages. Près de la moitié des électeurs d'Orleans (49.28 %) sont allés votés ce dimanche 15 mars. Lire sur larep.fr

15/03/26 - 22:21 - Les résultats se précisent à Orléans Le Ministère de l'Intérieur précise ses résultats pour le premier tour des Municipales à Orléans. Avec 68,94% des inscrits, les scores sont les suivants : Serge Grouard 39,43%, Baptiste Chapuis 16,66%, Jean-Philippe Grand 13,49%, Valentin Pelé 8,87%, Caroline Janvier 8,02%, Tiffanie Rabault 7,38%, Grégory Meyer 2,98%, Isabelle Lamarque 2,22%, Farida Magoud 0,94%.

15/03/26 - 19:54 - Le RN marque des points à Orléans Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Orléans en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 12,58% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,80% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,44% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 3 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop limité, à Orléans comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 17,97% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 21,30% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions d'Orléans. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,66% lors du vote définitif.

15/03/26 - 18:59 - Orléans : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A mi-chemin des municipales, Orléans foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 116 344 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 8 836 entreprises, Orléans offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,46% des résidents sont des enfants, et 23,83% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 18 548 résidents étrangers, soit 15,94% de la population, contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,68%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 788 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Orléans, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:46 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Loiret avec 50,85% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 38,70%, contre 57,84% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Résultats électoraux à Orléans : le point sur l'abstention En ce jour de municipales à Orléans, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 64,01 % des inscrits (au-dessus de la moyenne nationale) alors que le pays était troublé par l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 28,79 % localement. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,30 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 35,29 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,39 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15/03/26 - 15:59 - Orléans classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Orléans. Les élections européennes de juin 2024 à Orléans avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (17,97%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,72% des votes. Les législatives à Orléans une vingtaine de jours plus tard avaient ensuite offert une victoire au courant 'Union de la gauche' (40,78%), devant la nuance Majorité présidentielle (27,05%) sur les 3 circonscriptions couvrant la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ensemble ! Culminant à 48,96% des voix sur place.

15/03/26 - 15:28 - Le taux d'abstention préoccupant à Orléans Le premier tour des élections municipales de 2026 à Orléans se tient le 15 mars, avec neuf listes candidates. Le taux d'abstention reste préoccupant, notamment dans le quartier de La Source, où les électeurs expriment des frustrations sur leur cadre de vie. La participation est toujours très faible comparée aux scrutins précédents. Lire sur actu.fr