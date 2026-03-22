Résultat de l'élection municipale 2026 à Montauban : Lallemand gagnant, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Montauban ont été dévoilés ce dimanche. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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22:55 - Les résultats sont désormais définitifs à Montauban Le second tour des élections municipales s'achèvent avec les derniers chiffres. A Montauban, c'est D. Lallemand qui est élu avec 37,83% des voix face à Arnaud Hilion, le candidat socialiste de l'union de la gauche qui réalise 34,41%.

21:30 - Didier Lallemand élu Les résultats complets à Montauban selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, Didier Lallemand est élu avec 37,83% (LUXD), Arnaud Hilion 34,41%, Thierry Deville 27,76%

17:15 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h dans le département de Tarn-et-Garonne pour ce 2e tour des élections municipales, un indicateur pour la ville de Montauban, s'élève à 55,76%. Un chiffre à comparer aux 56,85% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 41,47% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 65,8%.

14:10 - La participation à midi dans le département Les résultats du 2e tour des élections municipales à Montauban ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Tarn-et-Garonne s'élève à 24,21%. Un chiffre à comparer aux 25,29% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 19,11% des municipales 2020, organisées en plein Covid (26,74% en 2014).

07:52 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Montauban ? Ce dimanche 22 mars, les votants de Montauban sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 49 bureaux de vote de Montauban. Pour visualiser les résultats à Montauban, rendez vous ici même dès 20h.

21/03/26 - 14:57 - Montauban affichait un équilibre complexe il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Montauban votaient en priorité pour Emmanuel Macron (25,15%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 22,30%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 57,80% pour Emmanuel Macron, contre 42,20% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Montauban soutenaient en priorité Valérie Rabault (Nupes) avec 29,80% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,58%. Cette physionomie politique de Montauban dessine une commune au paysage politique fragmenté.

20/03/26 - 14:31 - Didier Lallemand critique la fusion "incohérente" de Deville et Labarre Didier Lallemand, candidat UDR aux municipales de 2026 à Montauban, prône une continuité sereine face à l'alliance de ses adversaires, Thierry Deville et Jean-Philippe Labarre. Lors d'une réunion publique, lui et ses soutiens ont critiqué cette fusion, la qualifiant d'incohérente. Les tensions se multiplient entre les différents candidats pour convaincre les électeurs. Lire sur ladepeche.fr

20/03/26 - 09:46 - L'association En commun pour Montauban appelle à un barrage de l'extrême droite Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Montauban, l'association En commun pour Montauban appelle à une mobilisation au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Ils constatent un recul de la liste de Brigitte Barèges et soulignent l'importance des valeurs de solidarité et de justice sociale. Leur appel vise à rassembler toutes les forces démocratiques pour construire une ville inclusive et dynamique. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 12:01 - La montée de l'extreme droite À Montauban, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec la montée de l'extrême droite. Les candidats Thierry Deville et Jean-Philippe Labarre forment une coalition pour contrer Brigitte Barèges, tandis qu'Arnaud Hilion, le candidat socialiste, critique le manque de coopération de ses adversaires. L'enjeu est de faire barrage à une majorité défavorable pour la ville. Lire sur ladepeche.fr