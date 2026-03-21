Résultat de l'élection municipale 2026 Montauban : Didier Lallemand critique la fusion "incohérente" de Deville et Labarre

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montauban opposera Arnaud Hilion, Didier Lallemand et Thierry Deville. Suivez le 2e tour en direct.

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14:57 - Montauban affichait un équilibre complexe il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Montauban votaient en priorité pour Emmanuel Macron (25,15%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 22,30%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 57,80% pour Emmanuel Macron, contre 42,20% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Montauban soutenaient en priorité Valérie Rabault (Nupes) avec 29,80% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,58%. Cette physionomie politique de Montauban dessine une commune au paysage politique fragmenté.

20/03/26 - 14:31 - Didier Lallemand critique la fusion "incohérente" de Deville et Labarre Didier Lallemand, candidat UDR aux municipales de 2026 à Montauban, prône une continuité sereine face à l'alliance de ses adversaires, Thierry Deville et Jean-Philippe Labarre. Lors d'une réunion publique, lui et ses soutiens ont critiqué cette fusion, la qualifiant d'incohérente. Les tensions se multiplient entre les différents candidats pour convaincre les électeurs. Lire sur ladepeche.fr

20/03/26 - 09:46 - L'association En commun pour Montauban appelle à un barrage de l'extrême droite Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Montauban, l'association En commun pour Montauban appelle à une mobilisation au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Ils constatent un recul de la liste de Brigitte Barèges et soulignent l'importance des valeurs de solidarité et de justice sociale. Leur appel vise à rassembler toutes les forces démocratiques pour construire une ville inclusive et dynamique. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 12:01 - La montée de l'extreme droite À Montauban, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec la montée de l'extrême droite. Les candidats Thierry Deville et Jean-Philippe Labarre forment une coalition pour contrer Brigitte Barèges, tandis qu'Arnaud Hilion, le candidat socialiste, critique le manque de coopération de ses adversaires. L'enjeu est de faire barrage à une majorité défavorable pour la ville. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 13:01 - Deux listes fusionnent pour barrer la route à l'extrême droite À Montauban, Thierry Deville et Jean-Philippe Labarre annoncent la fusion de leurs listes pour le second tour des élections municipales de 2026. Ils soulignent l'importance de privilégier les points communs pour contrer la montée de l'extrême droite. Le duo vise une gouvernance partagée, avec Deville comme futur maire et Labarre à la présidence de l'agglo. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 04:51 - Samir Chikhi échoue à trouver une alliance Lors des élections municipales de 2026 à Montauban, Samir Chikhi a obtenu 8,52 % des voix, ne lui permettant pas de se maintenir après le premier tour. Il a regretté que le candidat socialiste Arnaud Hilion n'ait pas accepté une fusion des listes de gauche, ce qui aurait pu renforcer leur position. Chikhi a appelé les électeurs à se mobiliser pour faire le bon choix lors du second tour. Lire sur ladepeche.fr

17/03/26 - 14:36 - Jean-Lou Lévi ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour À Montauban, la liste de Jean-Lou Lévi a terminé sixième au premier tour des municipales de 2026 avec 8,06% des voix, et ne donnera aucune consigne de vote pour le second tour. Lévi souligne l'importance des valeurs de compétence, transparence et indépendance. Quatre candidats sont en lice pour le second tour du 22 mars. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 21:46 - Montauban : les listes se préparent pour le second tour des municipales de 2026 À Montauban, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues à l'approche du second tour. Plusieurs options de candidature sont envisagées, avec quatre listes en lice, dont Didier Lallemand, placé en tête. Les alliances possibles pourraient mener à une triangulaire ou à une quadrangulaire, influençant fortement le résultat final. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 14:10 - Une quadrangulaire se profile à Montauban Les élections municipales de 2026 à Montauban sont marquées par un premier tour très disputé, où Didier Lallemand (UDR) arrive en tête avec 29,65%, suivi d'Arnaud Hilion (PS) à 21,91%. La présence de plusieurs candidats comme Thierry Deville (LR) et Jean-Philippe Labarre, soutenu par le centre, complique les pronostics. La dynamique entre les candidats pourrait influencer le second tour, sans l'ombre de l'ex-maire Brigitte Barèges. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr