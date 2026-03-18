Résultat de l'élection municipale 2026 Montauban : Vivre Montauban se place en deuxième et affrontera le RN au second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montauban opposera Didier Lallemand à Arnaud Hilion. Thierry Deville et Jean-Philippe Labarre sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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13:01 - Deux listes fusionnent pour barrer la route à l'extrême droite À Montauban, Thierry Deville et Jean-Philippe Labarre annoncent la fusion de leurs listes pour le second tour des élections municipales de 2026. Ils soulignent l'importance de privilégier les points communs pour contrer la montée de l'extrême droite. Le duo vise une gouvernance partagée, avec Deville comme futur maire et Labarre à la présidence de l'agglo. Lire sur ladepeche.fr

04:51 - Samir Chikhi échoue à trouver une alliance Lors des élections municipales de 2026 à Montauban, Samir Chikhi a obtenu 8,52 % des voix, ne lui permettant pas de se maintenir après le premier tour. Il a regretté que le candidat socialiste Arnaud Hilion n'ait pas accepté une fusion des listes de gauche, ce qui aurait pu renforcer leur position. Chikhi a appelé les électeurs à se mobiliser pour faire le bon choix lors du second tour. Lire sur ladepeche.fr

17/03/26 - 14:36 - Jean-Lou Lévi ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour À Montauban, la liste de Jean-Lou Lévi a terminé sixième au premier tour des municipales de 2026 avec 8,06% des voix, et ne donnera aucune consigne de vote pour le second tour. Lévi souligne l'importance des valeurs de compétence, transparence et indépendance. Quatre candidats sont en lice pour le second tour du 22 mars. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 21:46 - Montauban : les listes se préparent pour le second tour des municipales de 2026 À Montauban, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues à l'approche du second tour. Plusieurs options de candidature sont envisagées, avec quatre listes en lice, dont Didier Lallemand, placé en tête. Les alliances possibles pourraient mener à une triangulaire ou à une quadrangulaire, influençant fortement le résultat final. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 14:10 - Une quadrangulaire se profile à Montauban Les élections municipales de 2026 à Montauban sont marquées par un premier tour très disputé, où Didier Lallemand (UDR) arrive en tête avec 29,65%, suivi d'Arnaud Hilion (PS) à 21,91%. La présence de plusieurs candidats comme Thierry Deville (LR) et Jean-Philippe Labarre, soutenu par le centre, complique les pronostics. La dynamique entre les candidats pourrait influencer le second tour, sans l'ombre de l'ex-maire Brigitte Barèges. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 11:00 - Samir Chikhi appelle à une fusion des listes avec Arnaud Hillion Au premier tour des élections municipales de Montauban, Samir Chikhi, leader de la liste de gauche, a obtenu 8,52 % des votes et appelle à une fusion des listes avec Arnaud Hilion. Elle insiste sur l'importance de rassembler les voix de gauche pour éviter un succès de l'extrême droite. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 10:16 - Lallemand évoque des possibilités d'alliance avec d'autres listes Didier Lallemand arrive en tête du premier tour des élections municipales à Montauban avec 29,64%, suivi par Arnaud Hilion à 21,90%. Il souligne que la droite est majoritaire et appelle à l'unité autour de son projet pour le second tour. Lallemand évoque aussi la possibilité de stratégies d'alliances parmi les listes restantes. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 09:16 - Vivre Montauban se place en deuxième et affrontera le RN au second tour Lors du premier tour des élections municipales 2026 à Montauban, Arnaud Hilion, représentant la liste Vivre Montauban, a recueilli 21,90 % des suffrages, se plaçant en deuxième position derrière Didier Lallemand et son soutien au Rassemblement national. Hilion souligne que plus de 70 % des électeurs rejettent le système de l'actuelle municipalité, affirmant leur volonté de résister à l'extrême droite. Le second tour s'annonce crucial pour offrir une alternative face à cette menace, avec un choix clair entre Vivre Montauban et l'extrême droite. Lire sur ladepeche.fr

15/03/26 - 19:50 - Élections à Montauban : l'impact des caractéristiques démographiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Montauban est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 62 487 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 5 963 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la commune, 17,04% des résidents sont des enfants, et 29,04% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 5 727 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,59%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 838 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Montauban incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.