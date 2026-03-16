Résultat de l'élection municipale 2026 à Montauban : Didier Lallemand face à Arnaud Hilion, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montauban opposera Didier Lallemand à Arnaud Hilion. Thierry Deville et Jean-Philippe Labarre sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 21:46 - Montauban : les listes se préparent pour le second tour des municipales de 2026 À Montauban, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues à l'approche du second tour. Plusieurs options de candidature sont envisagées, avec quatre listes en lice, dont Didier Lallemand, placé en tête. Les alliances possibles pourraient mener à une triangulaire ou à une quadrangulaire, influençant fortement le résultat final. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 14:10 - Une quadrangulaire se profile à Montauban Les élections municipales de 2026 à Montauban sont marquées par un premier tour très disputé, où Didier Lallemand (UDR) arrive en tête avec 29,65%, suivi d'Arnaud Hilion (PS) à 21,91%. La présence de plusieurs candidats comme Thierry Deville (LR) et Jean-Philippe Labarre, soutenu par le centre, complique les pronostics. La dynamique entre les candidats pourrait influencer le second tour, sans l'ombre de l'ex-maire Brigitte Barèges. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 11:00 - Samir Chikhi appelle à une fusion des listes avec Arnaud Hillion Au premier tour des élections municipales de Montauban, Samir Chikhi, leader de la liste de gauche, a obtenu 8,52 % des votes et appelle à une fusion des listes avec Arnaud Hilion. Elle insiste sur l'importance de rassembler les voix de gauche pour éviter un succès de l'extrême droite. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 10:16 - Lallemand évoque des possibilités d'alliance avec d'autres listes Didier Lallemand arrive en tête du premier tour des élections municipales à Montauban avec 29,64%, suivi par Arnaud Hilion à 21,90%. Il souligne que la droite est majoritaire et appelle à l'unité autour de son projet pour le second tour. Lallemand évoque aussi la possibilité de stratégies d'alliances parmi les listes restantes. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 09:16 - Vivre Montauban se place en deuxième et affrontera le RN au second tour Lors du premier tour des élections municipales 2026 à Montauban, Arnaud Hilion, représentant la liste Vivre Montauban, a recueilli 21,90 % des suffrages, se plaçant en deuxième position derrière Didier Lallemand et son soutien au Rassemblement national. Hilion souligne que plus de 70 % des électeurs rejettent le système de l'actuelle municipalité, affirmant leur volonté de résister à l'extrême droite. Le second tour s'annonce crucial pour offrir une alternative face à cette menace, avec un choix clair entre Vivre Montauban et l'extrême droite. Lire sur ladepeche.fr

15/03/26 - 19:50 - Élections à Montauban : l'impact des caractéristiques démographiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Montauban est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 62 487 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 5 963 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la commune, 17,04% des résidents sont des enfants, et 29,04% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 5 727 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,59%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 838 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Montauban incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

15/03/26 - 17:57 - Le RN progresse-t-il à Montauban ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Montauban en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 22,30% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,20% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 18,52% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 40,42% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,94% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 42,13% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 48,12% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:24 - Le taux de participation aux municipales 2026 dévoilé dans le Tarn-et-Garonne Dans le Tarn-et-Garonne, le taux de participation lors de ce premier tour des élections municipales 2026 à 17 heures est de 56,43%. C'est davantage que la moyenne nationale, mais moins que lors du dernier scrutin législatif dans le département, en 2024 (59,07%).

15/03/26 - 16:58 - Montauban : 41,27 % de votants aux dernières municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 16 905 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Montauban, ce qui donnait un taux de participation de 41,27 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid touchait le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,08 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 49,72 % au premier tour en 2022 à 69,03 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 54,39 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune se positionne donc sensiblement comme une contrée soucieuse de voter. L'affluence dans les isoloirs de Montauban constituera en tout cas une clé pour ces élections municipales.