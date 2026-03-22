Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : suivez les résultats du 2e tour dans la ville
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Boulogne-Billancourt sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Boulogne-Billancourt et la liste complète des élus.
18:52 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Boulogne-Billancourt
Pierre-Christophe Baguet (Les Républicains) avait terminé en tête du premier tour de 2020 avec 56,05% des suffrages. À ses trousses, Antoine De Jerphanion (Divers droite) avait capté 4 023 voix (15,91%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Evangelos Vatzias (La République en marche), obtenant 9,59% des bulletins. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Les Républicains avait à l'époque clôturé le match dès le premier tour. Une autre configuration que celle de ce soir.
14:33 - La participation à 12h dans le département
Premiers résultats du 2e tour des élections municipales à Boulogne-Billancourt. A midi, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).
07:57 - Bureaux de vote à Boulogne-Billancourt : les horaires d'ouverture
En 2026, les 73 431 votants de Boulogne-Billancourt sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. Les 70 bureaux de vote de la ville de Boulogne-Billancourt seront ouverts jusqu'à 20 h pour recevoir les électeurs. Pour obtenir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Boulogne-Billancourt dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
21/03/26 - 15:32 - Quels candidats sont au second tour des élections municipales ce dimanche ?
Le maire sortant Pierre-Christophe Baguet (LR) s'est qualifié pour le scrutin de ce dimanche 22 mars. Il fera face à son principal opposant, Antoine de Jerphanion (DVD), qui a réuni 26,91 % des suffrages le 15 mars dernier. De son côté, Pauline Rapilly-Ferniot porte les couleurs de l'Union de la gauche et des écologistes, unique liste de gauche qualifiée pour ce dernier tour. Lire sur Lamontagne.fr
19/03/26 - 18:41 - Le principal rival de Pierre-Christophe Baguet a été son adjoint à la mairie
Habitué aux victoires dès le premier tour, Pierre-Christophe Baguet (LR) fait face cette année à une concurrence à droite. Son ancien adjoint, Antoine de Jerphanion (DVD), mène une liste distincte. Après avoir rejoint l'équipe municipal en 2024, il l'a quitté un an plus tard après avoir dénoncé "un manque d’écoute" au sein de la majorité. A lire sur mesinfos.fr
17/03/26 - 09:11 - Vers un second tour confisqué par la droite
À Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet (LR) arrive en tête des élections municipales de 2026 avec près de 47 % des voix, mais devra passer par un second tour. Son principal adversaire, Antoine de Jerphanion (DVD), récolte 26,91 % des suffrages. La gauche, divisée, obtient des résultats modestes, avec 9 % et 10 % pour ses listes respectives. Lire sur leparisien.fr