Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : Pierre-Christophe Baguet face à Antoine De Jerphanion, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt opposera Pierre-Christophe Baguet à Antoine De Jerphanion. Suivez le 2e tour en direct.

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09:11 - Vers un second tour confisqué par la droite À Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet (LR) arrive en tête des élections municipales de 2026 avec près de 47 % des voix, mais devra passer par un second tour. Son principal adversaire, Antoine de Jerphanion (DVD), récolte 26,91 % des suffrages. La gauche, divisée, obtient des résultats modestes, avec 9 % et 10 % pour ses listes respectives. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 22:39 - Les résultats sont définitifs à Boulogne-Billancourt BFMTV vient de communiquer les derniers résultats à Boulogne-Billancourt et c'est Pierre Christophe Baguet (Les Républicains) qui arrive en tête avec 47,02% des voix.

15/03/26 - 21:56 - Les résultats sont complets à Boulogne-Billancourt Les résultats des municipales à Boulogne-Billancourt donnent la liste "Vivre à Boulogne-Billancourt" (LR) de Pierre-Christophe Baguet en tête avec 46.93% selon les dépouillements effectués dans 100% des bureaux de vote. La participation est évaluée à 54.3% selon ces résultats provisoires.

15/03/26 - 21:36 - Résultats définitifs Boulogne-Billancourt Les résultats complets du premier tour des élections municipales : Pierre-Christophe Baguet 47,02%

Antoine De Jerphanion 26,91%

Pauline Rapilly-Ferniot 10%

Judith Shan 9%

Yann Loussouarn 3,85%

Matteo Giammarresi 3,19%

15/03/26 - 19:48 - Boulogne-Billancourt : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des élections municipales, Boulogne-Billancourt apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 53,07% de cadres supérieurs pour 120 205 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 18 971 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 16,11% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,28% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 14 321 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,70%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 4 876 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Boulogne-Billancourt, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

15/03/26 - 17:57 - Municipales 2026 à Boulogne-Billancourt : le RN ne convainc pas Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Boulogne-Billancourt il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 6,52% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 16,72% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 4,53% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Boulogne-Billancourt comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 11,63% lors du scrutin européen. Le mouvement nationaliste passait inaperçu dans l'urne sur l'ensemble des circonscriptions de Boulogne-Billancourt.

15/03/26 - 17:51 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h communiqué dans les Hauts-de-Seine Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - Résultats électoraux à Boulogne-Billancourt : le point sur la participation En ce jour de municipales à Boulogne-Billancourt, la mobilisation sera suivie à la loupe. Les archives de 2020 indiquent que 25 623 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 36,08 %, une mobilisation modeste, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du coronavirus. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 59 130 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,19 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 59,87 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,29 %, contre seulement 55,00 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes.

15/03/26 - 15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Boulogne-Billancourt Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Boulogne-Billancourt restait à l'époque un fief de la majorité présidentielle. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Boulogne-Billancourt avaient en effet poussé en tête la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 23,73% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard avaient ensuite offert l'avantage au mouvement 'Majorité présidentielle' (45,47%), devant l'Union de la gauche (23,44%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux rattachées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ensemble ! Majorité présidentielle culminant à 70,13% des voix dans la localité.