Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier : découvrez les scores, Delafosse réélu ?

Le résultat des élections municipales 2026 à Montpellier tombe ce dimanche 22 mars. Découvrez les scores de tous les candidats et le nom du vainqueur.

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18:40 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

17:53 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:49 - Comment Michaël Delafosse s'était imposé à Montpellier en 2020 Au soir du premier tour des municipales 2020, Philippe Saurel (Divers gauche) avait décroché la pole position en totalisant 9 908 bulletins (19,11%). Deuxième, Michaël Delafosse (Divers gauche) avait recueilli 8 636 voix (16,66%). La semaine suivante, c'est pourtant Michaël Delafosse qui l'a finalement emporté avec 47,22% des votes, face à Philippe Saurel qui a obtenu 34,65% des électeurs inscrits et Mohamed Altrad obtenant 9 226 suffrages (18,12%). Longtemps perçu comme outsider, le challenger est parvenu à inverser la tendance, provoquant un renversement spectaculaire. Le candidat étiqueté Union de la gauche a sans doute profité des voix des électeurs des listes de gauche éliminées au premier tour à l'époque, ajoutant 14 138 voix supplémentaires entre les deux tours.

17:24 - Le taux de participation à 17h dans l'Hérault est connu Voici le taux de participation à 17h dans l'Hérault ! Le ministère de l'Intérieur vient de préciser que la participation était de 54,93% dans le département. Un chiffre que l'on peut opposer aux 63,74% constatés en 2024 aux législatives à la même heure dans la ville. Mais il est surtout intéressant de le comparer aux 43,93% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 58,27%.

16:31 - L'abstention : un enjeu majeur pour Mickaël Delafosse au 2e tour de la municipale Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Montpellier, 49,57 % des électeurs se sont abstenus d'aller voter. Le taux a même été plus haut dans certains quartiers populaires comme celui de La Paillade où 73,3 % des électeurs ont boudé les urnes. Les disparités de participation se sont accentuées, avec des bureaux affichant des taux inférieurs à 40 %. Ces voix manquantes sont un enjeu majeur pour le second tour du scrutin, car elles représentent de potentielles voix supplémentaires capables de faire la différence en faveur ou en défaveur de Mickaël Delafosse.

14:41 - A quelle heure Montpellier aura les premiers résultats des municipales 2026 ? Les élections municipales de 2026 à Montpellier se déroulent lors d'un second tour avec un taux de participation de 25,06%. Trois candidats s'affrontent : Mohed Altrad, Nathalie Oziol et le maire sortant Michaël Delafosse, qui a obtenu 33,41% des voix au premier tour. Les résultats définitifs seront annoncés à 21h. Lire sur actu.fr

14:34 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans l'Hérault Les résultats du 2e tour des élections municipales à Montpellier ont déjà un premier indicateur significatif : le taux de participation. A midi, la participation dans le département de l'Hérault s'élève à 25,06%. Un chiffre à comparer aux 27,17% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 21,18% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,64% en 2014).

14:01 - Montpellier connaît un taux de participation stable à midi À Montpellier, les élections municipales de 2026 ont vu émerger un taux de participation de 18,03% à midi. Trois candidats se disputent la mairie : Michaël Delafosse, Nathalie Oziol et Mohed Altrad. Les électeurs peuvent voter jusqu'à 20 h ce dimanche 22 mars pour départager les finalistes. Lire sur midilibre.fr

09:44 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de Montpellier Selon les candidatures pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le verdict se joue donc ce dimanche entre Michaël Delafosse, Mohed Altrad et Nathalie Oziol. Les 174 968 inscrits de la commune pourront se rendre dans l'isoloir jusqu'à 20 heures, horaire de fermeture des 138 bureaux de vote de Montpellier, afin de se prononcer.