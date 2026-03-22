Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier : Delafosse réélu au 2e tour ? Rien n'est joué !

Les résultats de l'élection municipale à Montpellier sont parmi les plus attendus pour la gauche ce dimanche 22 mars. Découvrez les scores des candidats dès leur publication.

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09:44 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de Montpellier Selon les candidatures pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le verdict se joue donc ce dimanche entre Michaël Delafosse, Mohed Altrad et Nathalie Oziol. Les 174 968 inscrits de la commune pourront se rendre dans l'isoloir jusqu'à 20 heures, horaire de fermeture des 138 bureaux de vote de Montpellier, afin de se prononcer.

07:29 - Ce dimanche, les électeurs de Montpellier ont le choix entre trois candidats Le tour final des élections municipales se déroulent ce dimanche 22 mars. Les électeurs de Montpellier ont le choix entre trois candidats : le maire sortant socialiste Michaël Delafosse, Nathalie Oziol, et le candidat indépendant, Mohed Altrad. Une première estimation des résultats sera connue dès 20h.

Résultat du dernier sondage pour les municipales 2026 à Montpellier Sondage Opinionway pour Altrad 2026 du 21 février 2026, avant le 1er tour

21/03/26 - 07:15 - Delafosse réélu ? "Pas de triomphalisme" dit le maire sortant Dans une interview donné au Métropolitain, le maire sortant indique qu'il reste prudent sur les résultats de 2e tour des municipales à Montpellier. "Pas de triomphalisme même si je considère que c’est un très beau résultat de premier tour. [...] Le premier tour c’était une étape, maintenant c’est le second tour",dit-il ajoutant : "Comme maire, j’ai l’expérience de ce mandat et je crois qu’on est les seuls à avoir proposé un projet à l’échelle de la ville, détaillé dans chaque quartier. Nous sommes aussi les seuls à avoir dit ce qui était possible et ce qui ne l’était pas". Lire sur Métropolitain.

20/03/26 - 12:35 - Dans son testament, Mohed Altrad a choisi de donner son entreprise au peuple français Mohed Altrad, candidat aux municipales de 2026 à Montpellier, a réaffirmé lors d'un débat qu'il ne percevrait ni salaire ni remboursement de frais s'il était élu. Il a également annoncé l'existence d'un testament stipulant que son entreprise serait donnée au peuple français. Ces déclarations visent à rassurer les électeurs sur ses intentions financières. Lire sur midilibre.fr

20/03/26 - 10:01 - Un débat réunit les candidats à la mairie de Montpellier avant le dernier tour Les candidats aux municipales de 2026 à Montpellier, Michaël Delafosse et Nathalie Oziol, ont débattu avec Mohed Altrad sur des sujets clés tels que la gratuité des transports. Malgré quelques tensions, Michael Delafosse a souligné les absences du Président du Montpellier Hérault rugby aux conseils municipaux, tandis que Nathalie Oziol défendait son affiliation avec LFI. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 16:16 - Les candidats débattent pour Montpellier en direct Les élections municipales de 2026 à Montpellier ont marqué un tournant avec des débats en direct sur YouTube, impliquant des candidats de différentes listes, dont Michaël Delafosse à gauche et Nathalie Oziol de La France Insoumise. Ce format interactif permet aux électeurs de poser des questions en temps réel. Le débat met en lumière les programmes et enjeux cruciaux pour la ville. Lire sur midilibre.fr

19/03/26 - 11:31 - Les candidats de Grabels discutent des municipales 2026 Les élections municipales de 2026 approchent dans les villes de Grabels, Montpellier et Lunel, avec des débats actifs en cours entre les candidats. Julien Sanchez du RN se déclare confiant quant à ses chances d'être élu maire à Nîmes, tandis que la tension politique monte avec des accusations de manipulation parmi les partis. Emmanuel Macron souligne les dangers des alliances avec les extrêmes dans ce contexte électoral délicat. Lire sur midilibre.fr

19/03/26 - 09:31 - Manuel Bompard soutient Nathalie Oziol À Montpellier, Manuel Bompard a soutenu Nathalie Oziol lors d'un meeting pour inciter les électeurs à se déplacer lors des élections municipales de 2026. Il a appelé les abstentionnistes à voter pour provoquer un changement politique et a lancé un message aux écologistes pour appuyer la liste 'Faire mieux pour Montpellier'. Bompard a également encouragé les socialistes sincères à choisir la gauche unie au second tour. Lire sur midilibre.fr

19/03/26 - 09:15 - L'abstention domine les élections à Montpellier À Montpellier, l'abstention atteint 49,57 %, révélant une fracture électorale entre le centre-ville et les quartiers populaires comme La Paillade, où elle atteint 73,3 %. La participation, inégale, met en lumière une dualité, avec des électeurs fatigués par des promesses non tenues. Lire sur lagglorieuse.info