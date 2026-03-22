Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier : Delafosse réélu au 2e tour ? Rien n'est joué !
Les résultats de l'élection municipale à Montpellier sont parmi les plus attendus pour la gauche ce dimanche 22 mars. Découvrez les scores des candidats dès leur publication.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier est rendu ce dimanche 22 mars.
- Trois candidats sont en lice pour le 2e tour de la municipale à Montpellier : Mickaël Delafosse pour l'union de la gauche, Mohed Altrad (sans étiquette) et Nathalie Oziol pour LFI. Le socialiste semble en meilleure position pour gagner compte tenu des reports de voix possibles, mais rien n'est joué.
- Suivez la journée électorale jusqu'à l'annonce des résultats des municipales à Montpellier et la découverte du nom du futur maire.
09:44 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de Montpellier
Selon les candidatures pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le verdict se joue donc ce dimanche entre Michaël Delafosse, Mohed Altrad et Nathalie Oziol. Les 174 968 inscrits de la commune pourront se rendre dans l'isoloir jusqu'à 20 heures, horaire de fermeture des 138 bureaux de vote de Montpellier, afin de se prononcer.
07:29 - Ce dimanche, les électeurs de Montpellier ont le choix entre trois candidats
Le tour final des élections municipales se déroulent ce dimanche 22 mars. Les électeurs de Montpellier ont le choix entre trois candidats : le maire sortant socialiste Michaël Delafosse, Nathalie Oziol, et le candidat indépendant, Mohed Altrad. Une première estimation des résultats sera connue dès 20h.
21/03/26 - 07:15 - Delafosse réélu ? "Pas de triomphalisme" dit le maire sortant
Dans une interview donné au Métropolitain, le maire sortant indique qu'il reste prudent sur les résultats de 2e tour des municipales à Montpellier. "Pas de triomphalisme même si je considère que c’est un très beau résultat de premier tour. [...] Le premier tour c’était une étape, maintenant c’est le second tour",dit-il ajoutant : "Comme maire, j’ai l’expérience de ce mandat et je crois qu’on est les seuls à avoir proposé un projet à l’échelle de la ville, détaillé dans chaque quartier. Nous sommes aussi les seuls à avoir dit ce qui était possible et ce qui ne l’était pas". Lire sur Métropolitain.
20/03/26 - 12:35 - Dans son testament, Mohed Altrad a choisi de donner son entreprise au peuple français
Mohed Altrad, candidat aux municipales de 2026 à Montpellier, a réaffirmé lors d'un débat qu'il ne percevrait ni salaire ni remboursement de frais s'il était élu. Il a également annoncé l'existence d'un testament stipulant que son entreprise serait donnée au peuple français. Ces déclarations visent à rassurer les électeurs sur ses intentions financières. Lire sur midilibre.fr
20/03/26 - 10:01 - Un débat réunit les candidats à la mairie de Montpellier avant le dernier tour
Les candidats aux municipales de 2026 à Montpellier, Michaël Delafosse et Nathalie Oziol, ont débattu avec Mohed Altrad sur des sujets clés tels que la gratuité des transports. Malgré quelques tensions, Michael Delafosse a souligné les absences du Président du Montpellier Hérault rugby aux conseils municipaux, tandis que Nathalie Oziol défendait son affiliation avec LFI. Lire sur actu.fr
19/03/26 - 16:16 - Les candidats débattent pour Montpellier en direct
Les élections municipales de 2026 à Montpellier ont marqué un tournant avec des débats en direct sur YouTube, impliquant des candidats de différentes listes, dont Michaël Delafosse à gauche et Nathalie Oziol de La France Insoumise. Ce format interactif permet aux électeurs de poser des questions en temps réel. Le débat met en lumière les programmes et enjeux cruciaux pour la ville. Lire sur midilibre.fr
19/03/26 - 11:31 - Les candidats de Grabels discutent des municipales 2026
Les élections municipales de 2026 approchent dans les villes de Grabels, Montpellier et Lunel, avec des débats actifs en cours entre les candidats. Julien Sanchez du RN se déclare confiant quant à ses chances d'être élu maire à Nîmes, tandis que la tension politique monte avec des accusations de manipulation parmi les partis. Emmanuel Macron souligne les dangers des alliances avec les extrêmes dans ce contexte électoral délicat. Lire sur midilibre.fr
19/03/26 - 09:31 - Manuel Bompard soutient Nathalie Oziol
À Montpellier, Manuel Bompard a soutenu Nathalie Oziol lors d'un meeting pour inciter les électeurs à se déplacer lors des élections municipales de 2026. Il a appelé les abstentionnistes à voter pour provoquer un changement politique et a lancé un message aux écologistes pour appuyer la liste 'Faire mieux pour Montpellier'. Bompard a également encouragé les socialistes sincères à choisir la gauche unie au second tour. Lire sur midilibre.fr
19/03/26 - 09:15 - L'abstention domine les élections à Montpellier
À Montpellier, l'abstention atteint 49,57 %, révélant une fracture électorale entre le centre-ville et les quartiers populaires comme La Paillade, où elle atteint 73,3 %. La participation, inégale, met en lumière une dualité, avec des électeurs fatigués par des promesses non tenues. Lire sur lagglorieuse.info
19/03/26 - 08:53 - "Ils préfèrent faire de la gauche des ennemis plutôt que l'extrême droite", Delafosse fustige LFI
"On ne considère pas que c’est gagné. Dès lundi matin, nous sommes repartis en campagne car nous avons un travail de d’abord dire aux électeurs de voter dimanche et de continuer à aller expliquer, écouter… 50% d’abstention cela doit nous obliger à aller convaincre", estime le candidat à sa réélection, Michaël Delafosse chez Actu.fr. Il en a également remis une couche sur sa volonté assumée de ne pas fusionner sa liste avec LFI, un procédé pourtant assumé dans d'autres grandes villes comme à Toulouse.
"Je fais partie de ceux qui ne se reconnaissent pas dans une fusion avec La France Insoumise. J’ai constaté à Montpellier ce qu’était cette force politique qui a voté contre la gratuité des transports, s’est opposée à l’action que nous menons pour la dignité avec la résorption du bidonville de Celleneuve (...) Dans cette campagne municipale, LFI a mis toute son énergie à critiquer notre action. Nous, nous avons travaillé contre l’extrême droite et ses idées. Le propre de LFI est de jeter des anathèmes. Ils préfèrent faire de Michaël Delafosse, de la gauche et des écologistes leurs ennemis plutôt que l’extrême droite", regrette-t-il.