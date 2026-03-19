Résultat de l'élection municipale 2026 Montpellier : L'abstention des quartiers populaires, enjeu majeur du 2e tour

Les Montpelliérains auront droit à une triangulaire pour le 2e tour des élections municipales. Le maire sortant Michaël Delafosse fera face à Nathalie Oziol (LFI) et Mohed Altrad. Si la voie semble ouverte pour le socialiste, rien n'est joué d'avance.

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09:15 - L'abstention domine les élections à Montpellier À Montpellier, l'abstention atteint 49,57 %, révélant une fracture électorale entre le centre-ville et les quartiers populaires comme La Paillade, où elle atteint 73,3 %. La participation, inégale, met en lumière une dualité, avec des électeurs fatigués par des promesses non tenues. Lire sur lagglorieuse.info

08:53 - "Ils préfèrent faire de la gauche des ennemis plutôt que l'extrême droite", Delafosse fustige LFI "On ne considère pas que c’est gagné. Dès lundi matin, nous sommes repartis en campagne car nous avons un travail de d’abord dire aux électeurs de voter dimanche et de continuer à aller expliquer, écouter… 50% d’abstention cela doit nous obliger à aller convaincre", estime le candidat à sa réélection, Michaël Delafosse chez Actu.fr. Il en a également remis une couche sur sa volonté assumée de ne pas fusionner sa liste avec LFI, un procédé pourtant assumé dans d'autres grandes villes comme à Toulouse. "Je fais partie de ceux qui ne se reconnaissent pas dans une fusion avec La France Insoumise. J’ai constaté à Montpellier ce qu’était cette force politique qui a voté contre la gratuité des transports, s’est opposée à l’action que nous menons pour la dignité avec la résorption du bidonville de Celleneuve (...) Dans cette campagne municipale, LFI a mis toute son énergie à critiquer notre action. Nous, nous avons travaillé contre l’extrême droite et ses idées. Le propre de LFI est de jeter des anathèmes. Ils préfèrent faire de Michaël Delafosse, de la gauche et des écologistes leurs ennemis plutôt que l’extrême droite", regrette-t-il.

18/03/26 - 10:11 - L'abstention des quartiers populaires, enjeu majeur du 2e tour Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Montpellier, des taux d'abstention records ont été observés dans les quartiers populaires, notamment à La Paillade où 73,3 % des électeurs ont boudé les urnes. Les disparités de participation se sont accentuées, avec des bureaux affichant des taux inférieurs à 40 %. Ce phénomène est lié à un manque de confiance envers les institutions publiques. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 09:40 - Nathalie Oziol veut faire entrer "une nouvelle génération au conseil municipal" Nathalie Oziol, candidate insoumise aux élections municipales de 2026 à Montpellier, se place en second tour face au maire sortant Michaël Delafosse. Dans un contexte d'abstention élevé, elle espère mobiliser les électeurs autour de sa jeunesse et de sa dynamique. Sa liste vise à promouvoir une nouvelle génération au conseil municipal. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 01:21 - Un meeting de Manuel Bompard Les élections municipales de 2026 à Montpellier sont marquées par une lutte entre le mouvement « Faire mieux pour Montpellier » et les partis traditionnels. Nathalie Oziol, tête de liste, prône un vote de rupture contre un « vieux monde » sclérosé, visant à mobiliser les jeunes et les abstentionnistes. Un meeting avec Manuel Bompard est prévu pour galvaniser les soutiens et créer une surprise électorale. Lire sur midilibre.fr

17/03/26 - 17:31 - Sans accord avec un autre candidat, Philippe Saurel échoue à se maintenir au second tour Philippe Saurel, récemment éliminé lors du premier tour des municipales de 2026 à Montpellier, exprime sa déception face à la situation et le refus d'alliance avec Mohed Altrad. Il n'a pas de consigne de vote pour ses électeurs, prônant la liberté de choix. Saurel envisage un retour à son métier de dentiste tout en laissant la porte ouverte à d'éventuelles opportunités politiques futures. Lire sur midilibre.fr

17/03/26 - 12:46 - Mohed Altrad refuse toute alliance pour le second tour À Montpellier, Mohed Altrad a décidé de ne pas former d'alliance pour le second tour des élections municipales de 2026, malgré les propositions de plusieurs candidats éliminés. Cette décision est motivée par des différences de projets et un climat de campagne tendu. Philippe Saurel et Isabelle Perrein ne figure pas au conseil municipal, n'ayant pas atteint le seuil de 10%. Lire sur midilibre.fr

17/03/26 - 11:11 - "Pas d'arrangements d'arrière-cour" assure Delafosse, une triangulaire attendue "J'appelle au rassemblement pour Montpellier", déclare le maire sortant de Montpellier, Michaël Delafosse, après le premier tour. En revanche, pas question d'alliance pour lui. Il reste à la tête de sa liste d’union de plusieurs partis de gauche dont le PS, mais aussi le PCF, le parti animaliste, ou encore le PRG, arrivée nettement en tête du premier tour avec plus de 30% des suffrages. "Je le dis avec force, je ne changerai pas ma liste, je ne ferai pas d'arrangements d'arrière-cour", a-t-il indiqué à FR3 Occitanie. "J'ai des divergences majeures avec Madame Oziol qui veut mettre fin à la vidéo surveillance, sur les questions de laïcité, etc. Quant à Monsieur Altrad, je rappelle qu'il n'a jamais siégé pendant six ans au conseil municipal", précise-t-il pour appuyer sa position tranchée.

16/03/26 - 22:47 - Saint-Jean-de-Védas se prépare pour une septangulaire À Saint-Jean-de-Védas, les élections municipales de 2026 ont produit une situation unique où les 7 listes candidates ont toutes obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour. Chaque liste, dont 'En avant Saint Jean' et 'Aimer Saint-Jean Ensemble', est en mesure de se maintenir au second tour. Des négociations de fusions de listes sont en cours, changeant le paysage électoral. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr