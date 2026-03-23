Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier : Michaël Delafosse réélu après une victoire haut la main, les scores

Le résultat des élections municipales 2026 à Montpellier a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Le maire sortant a écopé d'une belle victoire.

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11:06 - Malgré la défaite, Nathalie Oziol compte bien se faire entendre Si elle n'est pas arrivée en première position, la liste LFI conduite par Nathalie Oziol a obtenu 25,06% des voix au second tour. Elle sera donc présente au conseil municipal. "On va nous voir, et on va nous entendre dans ce conseil municipal parce que nous avons été élu·es pour nous faire voir et nous faire entendre !", a-t-elle affirmé sur X, se revendiquant comme "la première force d'opposition à la baronnie socialiste".

22/03/26 - 22:47 - Les résultats des élections municipales se précisent à Montpellier Les suffrages continuent d'être dépouillés après la fermeture des bureaux de vote. A Montpellier, avec une base de 25,22% d’inscrits, c'est Michaël Delafosse (LUG) qui est en tête avec 49,53% des voix. Ce dernier est suivi par Nathalie Oziol (25,44%) et Mohed Altrad (25,03%).

22/03/26 - 22:01 - Michaël Delafosse en tête au second tour Lors des élections municipales de 2026 à Montpellier, Michaël Delafosse se positionne en tête avec 50 % des voix, selon les premiers résultats. Ses concurrents, Nathalie Oziol et Mohed Altrad, obtiennent chacun environ 25 %. Les résultats définitifs seront annoncés entre 23 h et minuit. Lire sur midilibre.fr

22/03/26 - 21:50 - "Nous sommes très largement en tête", affirme Michaël Delafosse sur X Dans un post publié sur X, Michaël Delafosse, maire de Montpellier se réjouit des premiers résultats : “Nous sommes très largement en tête, avec près de 51 % des suffrages selon les premières tendances. N. Oziol (LFI) 25 % et M. Altrad 24 %. La victoire est acquise, elle est celle de la cohérence, de la clarté et du sérieux.”

22/03/26 - 21:32 - Michaël Delafosse arriverait en tête.. sur 100 bulletins Les résultats à Montpellier se font attendre. Selon Midi Libre, "le résultat n’est pas définitif mais dessine le profil du résultat du second tour des municipales à Montpellier. Après le dépouillement des cent premiers bulletins dans l’ensemble des bureaux de vote, Michaël Delafosse arriverait en tête avec 50% des voix en creusant l’écart avec Nathalie Oziol (La France Insoumise) et Mohed Altrad".

22/03/26 - 20:00 - La municipale terminée à Montpellier, les résultats vont tomber L'élection municipale est terminée à Montpellier. Les bureaux de vote ferment à 20 heures pour entamer le dépouillement et dévoiler les résultats du scrutin montpelliérain.

22/03/26 - 18:40 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

22/03/26 - 17:53 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

22/03/26 - 17:49 - Comment Michaël Delafosse s'était imposé à Montpellier en 2020 Au soir du premier tour des municipales 2020, Philippe Saurel (Divers gauche) avait décroché la pole position en totalisant 9 908 bulletins (19,11%). Deuxième, Michaël Delafosse (Divers gauche) avait recueilli 8 636 voix (16,66%). La semaine suivante, c'est pourtant Michaël Delafosse qui l'a finalement emporté avec 47,22% des votes, face à Philippe Saurel qui a obtenu 34,65% des électeurs inscrits et Mohamed Altrad obtenant 9 226 suffrages (18,12%). Longtemps perçu comme outsider, le challenger est parvenu à inverser la tendance, provoquant un renversement spectaculaire. Le candidat étiqueté Union de la gauche a sans doute profité des voix des électeurs des listes de gauche éliminées au premier tour à l'époque, ajoutant 14 138 voix supplémentaires entre les deux tours.