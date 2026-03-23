Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourges : Yann Galut élu, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Bourges ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
08:08 - Yann Galut gagnant dans 55 des 58 bureaux de vote de Bourges
À Bourges, Yann Galut a remporté les élections municipales de 2026, consolidant sa position après sa victoire de 2020 contre le centre-droit. Bien que l'abstention ait légèrement augmenté, Galut a obtenu 53,4 % des voix au second tour, s'imposant dans 55 des 58 bureaux de vote. Cette victoire témoigne du soutien de l'électorat pour sa coalition diversifiée. Lire sur leberry.fr
00:09 - Bourges voit une hausse de la participation municipale
Le 22 mars, les électeurs de huit communes du Cher, dont Bourges, participent au second tour des élections municipales avec un taux de 49,49 % à 17 heures. Ce taux est en hausse comparé aux 32,08 % de 2020, dans un contexte social difficile. En 2014, la participation était de 56,38 %. Lire sur leberry.fr
00:05 - Les élections municipales de Bourges favorisent Yann Galut
Yann Galut a dominé le second tour des élections municipales de 2026 à Bourges, remportant 55 des 58 bureaux de vote. Bien qu'il ait manqué de peu un score parfait, sa liste de gauche a conservé une forte avance sur la droite, qui n'a gagné aucun bureau dans l'Hôtel de ville. Ce résultat reflète une dynamique favorable pour la gauche, déjà visible depuis 2020. Lire sur leberry.fr
00:04 - Les élections municipales à Bourges suscitent des réactions
À Bourges, Yann Galut (Divers gauche) exprime une grande émotion après sa victoire au second tour des municipales, soulignant l'importance de la confiance des électeurs. Philippe Mercier (Divers droite) se dit satisfait de la progression de son équipe malgré une mobilisation faible et des défis à relever. Ugo Iannuzzi (Rassemblement national) se félicite de l'entrée de son parti au conseil municipal, un retour historique après 36 ans. Lire sur leberry.fr
22/03/26 - 20:36 - Le maire sortant de Bourges est réélu
A Bourges, Yann Galut est réélu avec 53,4 % des suffrages exprimés au 2e tour de ces municipales selon les premières estimations. Plus de chiffres à venir.
22/03/26 - 20:20 - Y. Galut est réélu avec 53,4 % à Bourges
Selon IFOP-Fiducial et LCI, à Bourges, Y. Galut est réélu avec 53,4 % des suffrages ce dimanche 22 mars.
22/03/26 - 20:10 - Yann Galut élu
Les résultats du deuxième tour des Municipales sont tombés à Bourges avec Yann Galut 53,40% en tête, Philippe Mercier 34,25%, Ugo Iannuzzi 12,35%.
22/03/26 - 17:16 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans le Cher
Dans le Cher, 49,49% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 58,27% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32,08% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 56,38%.
22/03/26 - 12:18 - Un premier indicateur sur la participation aux municipales
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Bourges ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Cher s'élève à 21,63%. Un chiffre à comparer aux 28,53% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,26% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,48% en 2014).
22/03/26 - 08:20 - Bourges doit trancher dans une triangulaire serrée pour les municipales 2026
Dans le Cher, les élections municipales de 2026 se poursuivent avec un second tour ce dimanche, en raison de résultats insuffisants au premier tour. À Bourges, une triangulaire oppose le maire sortant Yann Galut à Philippe Mercier et Ugo Iannuzzi. D'autres communes comme Vierzon et Saint-Amand-Montrond connaissent également des situations similaires. Lire sur leberry.fr