Résultat de l'élection municipale 2026 Bourges : Les candidats se prêtent à l'exercice du débat d'entre-deux-tours

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bourges oppose Ugo Iannuzzi, Yann Galut, et Philippe Mercier. Suivez le 2e tour en direct.

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11:41 - Yann Galut clôt sa campagne par un grand meeting Yann Galut, le maire sortant de Bourges, organise son dernier grand meeting ce vendredi avant le second tour des élections municipales qui aura lieu ce dimanche 22 mars. Arrivé en tête du premier tour avec 47,97 % des voix, il souhaite maintenir la mobilisation et rappeler l'importance de voter. Ce meeting marque une étape cruciale pour sa liste 'Bourges pour toutes et tous'. Lire sur leberry.fr

11:21 - Philippe Mercier veut croire en la victoire à Bourges À Bourges, Philippe Mercier, candidat de la droite, reste déterminé malgré un résultat initial jugé décevant de 31,3 % au premier tour des élections municipales. Il mobilise ses soutiens pour contrer le maire sortant Yann Galut et appeler à voter, en dénonçant une politique qu'il juge immobiliste. Mercier se positionne comme l'alternative aux électeurs frustrés par la situation actuelle. Lire sur leberry.fr

19/03/26 - 16:41 - Les candidats se prêtent à l'exercice du débat d'entre-deux-tours À Bourges, un débat d'entre-deux-tours pour les élections municipales a eu lieu entre Ugo Iannuzzi (Rassemblement national), Yann Galut (divers gauche, maire sortant) et Philippe Mercier (divers droite). Les discussions ont porté sur les résultats du premier tour et des thèmes de campagne tels que la sécurité et les transports. Lire sur leberry.fr

19/03/26 - 11:56 - La gauche remporte la majorité des bureaux de vote de la ville À l'issue du premier tour municipales de 2026 à Bourges, la gauche, conduite par Yann Galut, est majoritaire en nombre de voix dans 53 bureaux de vote contre 5 pour la droite représentée par Philippe Mercier. Ce résultat témoigne d'un renversement significatif par rapport aux élections de 2020 où la droite était majoritaire. La gauche marque des avancées notables, surtout en centre-ville. Lire sur leberry.fr

18/03/26 - 20:11 - Ugo Iannuzzi, Yann Galut et Philippe Mercier confirmés au 2e tour Les candidatures au second tour des municipales 2026 ont été publiées officiellement par le ministère de l'Intérieur. La finale de ces élections municipales à Bourges opposera Ugo Iannuzzi, Yann Galut et Philippe Mercier dans une triangulaire. Découvrez les compositions des listes sur notre page des municipales à Bourges

18/03/26 - 11:26 - Galut, Mercier et Iannuzzi repartent en campagne pour le second tour À Bourges, les élections municipales de 2026 approchent avec un débat entre les candidats prévu le 18 mars et des meetings organisés avant le second tour. Yann Galut, en tête au premier tour, et Philippe Mercier, suivis d'Ugo Iannuzzi, animeront des événements pour mobiliser leurs soutiens. Le second tour se tiendra le 22 mars. Lire sur leberry.fr

18/03/26 - 07:16 - Une triangulaire pour les municipales À Bourges, le second tour des élections municipales s'annonce comme une triangulaire entre Yann Galut, maire sortant de divers gauche, Philippe Mercier de divers droite et Ugo Iannuzzi du Rassemblement national. Galut apparaît en position favorable après avoir remporté 48 % des voix au premier tour. Les deux autres candidats ont écarté l'idée de fusionner leurs listes, laissant clairement la voie ouverte à Galut pour un éventuel succès. Lire sur leberry.fr

17/03/26 - 12:48 - Une triangulaire se profile pour le second tour Lors du premier tour des élections municipales à Bourges, le maire sortant Yann Galut (divers gauche) a obtenu 48 %, manquant de peu un Grand Chelem en gagnant dans 53 des 58 bureaux. Philippe Mercier (divers droite) est en ballottage défavorable avec 31,3 %, tandis qu'Ugo Iannuzzi (Rassemblement national) a recueilli 14,9 %. La triangulaire semble se profiler à ce stade et se tiendra le 22 mars. Lire sur leberry.fr

16/03/26 - 20:11 - Les élections municipales dans le Cher mobilisent peu Les élections municipales dans le Cher ont été marquées par une abstention de 44,3 % au premier tour, reflétant une tendance à la désaffection politique dans le département. À Nohant-en-Goût, la participation a été totale avec 100 % des inscrits votant. Dans plusieurs communes, l'absence de concurrence électorale a accentué cette abstention. Lire sur leberry.fr