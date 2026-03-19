Résultat de l'élection municipale 2026 Bourges : Ugo Iannuzzi, Yann Galut et Philippe Mercier confirmés au 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bourges oppose Ugo Iannuzzi, Yann Galut, et Philippe Mercier. Suivez le 2e tour en direct.

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11:56 - La gauche remporte la majorité des bureaux de vote de la ville À l'issue du premier tour municipales de 2026 à Bourges, la gauche, conduite par Yann Galut, est majoritaire en nombre de voix dans 53 bureaux de vote contre 5 pour la droite représentée par Philippe Mercier. Ce résultat témoigne d'un renversement significatif par rapport aux élections de 2020 où la droite était majoritaire. La gauche marque des avancées notables, surtout en centre-ville. Lire sur leberry.fr

18/03/26 - 20:11 - Ugo Iannuzzi, Yann Galut et Philippe Mercier confirmés au 2e tour Les candidatures au second tour des municipales 2026 ont été publiées officiellement par le ministère de l'Intérieur. La finale de ces élections municipales à Bourges opposera Ugo Iannuzzi, Yann Galut et Philippe Mercier dans une triangulaire. Découvrez les compositions des listes sur notre page des municipales à Bourges

18/03/26 - 11:26 - Galut, Mercier et Iannuzzi repartent en campagne pour le second tour À Bourges, les élections municipales de 2026 approchent avec un débat entre les candidats prévu le 18 mars et des meetings organisés avant le second tour. Yann Galut, en tête au premier tour, et Philippe Mercier, suivis d'Ugo Iannuzzi, animeront des événements pour mobiliser leurs soutiens. Le second tour se tiendra le 22 mars. Lire sur leberry.fr

18/03/26 - 07:16 - Une triangulaire pour les municipales À Bourges, le second tour des élections municipales s'annonce comme une triangulaire entre Yann Galut, maire sortant de divers gauche, Philippe Mercier de divers droite et Ugo Iannuzzi du Rassemblement national. Galut apparaît en position favorable après avoir remporté 48 % des voix au premier tour. Les deux autres candidats ont écarté l'idée de fusionner leurs listes, laissant clairement la voie ouverte à Galut pour un éventuel succès. Lire sur leberry.fr

17/03/26 - 12:48 - Une triangulaire se profile pour le second tour Lors du premier tour des élections municipales à Bourges, le maire sortant Yann Galut (divers gauche) a obtenu 48 %, manquant de peu un Grand Chelem en gagnant dans 53 des 58 bureaux. Philippe Mercier (divers droite) est en ballottage défavorable avec 31,3 %, tandis qu'Ugo Iannuzzi (Rassemblement national) a recueilli 14,9 %. La triangulaire semble se profiler à ce stade et se tiendra le 22 mars. Lire sur leberry.fr

16/03/26 - 20:11 - Les élections municipales dans le Cher mobilisent peu Les élections municipales dans le Cher ont été marquées par une abstention de 44,3 % au premier tour, reflétant une tendance à la désaffection politique dans le département. À Nohant-en-Goût, la participation a été totale avec 100 % des inscrits votant. Dans plusieurs communes, l'absence de concurrence électorale a accentué cette abstention. Lire sur leberry.fr

16/03/26 - 03:21 - Yann Galut arrive en tête au premier tour Le premier tour des élections municipales de 2026 à Bourges a eu lieu le 15 mars, avec un taux de participation de 49,29 %. La liste d'union à gauche menée par Yann Galut arrive en tête avec 47,97 %, suivie de près par la liste divers droite de Philippe Mercier à 31,26 %. D'autres listes, dont celle du Rassemblement National, ont également participé au scrutin. Lire sur leberry.fr

15/03/26 - 19:45 - Élections à Bourges : l'impact des caractéristiques démographiques En marge des élections municipales, Bourges apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 64 238 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 4 293 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 41 887 foyers fiscaux. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,90% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 5 869 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 11,28%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 862 euros par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Bourges, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

15/03/26 - 17:57 - Quel score pour le RN à Bourges aux municipales ? Le RN ne comptait pas sur le podium lors du scrutin municipal à Bourges en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 17,67% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 33,71% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,74% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 3 circonscriptions liées à la municipalité. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 14,96% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 25,12% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 28,77% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Bourges. Il achèvera sa course avec 32,30% lors du vote définitif.