Résultat de l'élection municipale 2026 à Moulins : les résultats rendus publics, découvrez tous les scores en direct

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Moulins sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Moulins et la liste complète des élus.

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22:21 - Benoit Faivre remporte les municipales à Moulins Benoit Faivre, représentant la divers droite, a remporté les élections municipales de 2026 à Moulins avec 46,62% des voix, battant Yannick Monnet (divers gauche) et Pierre de Nicolay (UDR). Ce second tour a vu une participation marquée et Faivre avait déjà créé la surprise au premier tour. Moulins conserve ainsi son ancrage à droite, malgré un scrutin disputé. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

21:48 - Les résultats complets Les résultats complets pour ce 2e tour des élections municipales à Moulins avec Benoit Faivre élu avec 46,62%, Yannick Monnet 41,55%, Pierre de Nicolay 11,83%

17:03 - Le taux de participation à 17h dans l'Aisne dévoilé La participation au 2e tour des municipales à 17 heures dans le département de Aisne s'élève à 47,97%. Un chiffre à comparer aux 57,03% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 35,02% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,64%.

14:26 - La participation augmente au second tour à Moulins, à 29,7% à midi Dans l'Allier, le taux de participation au second tour des élections municipales 2026 a donc atteint 23,37% à midi, en hausse par rapport au premier tour. À Moulins, la participation est de 29,7%, avec des électeurs soulignant l'importance de voter pour un impact concret sur leur quotidien. Cependant, ce chiffre reste inférieur aux précédentes élections de 2020 et 2014. Lire sur lamontagne.fr

12:07 - La participation à midi dans l'Aisne Les résultats du 2e tour des élections municipales à Moulins ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Aisne s'élève à 22,44%. Un chiffre à comparer aux 24,28% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,86% des municipales 2020, organisées en plein Covid (18,55% en 2014).

07:58 - Les municipales à Moulins ont lieu aujourd'hui Les municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de donner leur opinion sur la manière dont est gérée leur commune. À Moulins et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Pierre-André Perissol (Les Républicains), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Moulins est affichée plus bas. Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Moulins. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Moulins dès leur publication.

21/03/26 - 09:57 - Pierre de Nicolay regrette le rejet de sa "main tendue" vers les partis de droite Pierre de Nicolay, leader de la liste « Moulins en avant ! », a vivement réagi à l'issue du premier tour des municipales à Moulins, dénonçant une "OPA hostile" plutôt qu'une fusion de listes sur Instagram. Arrivé en quatrième position avec 14,27 % des voix, le candidat regrette que sa "main tendue" vers les autres listes de droite ait été rejetée, y voyant une forme de mépris envers ses électeurs. Alors qu'une alliance se dessine entre Benoit Faivre (29,44 %) et Cécile de Breuvand (22,26 %) pour contrer la liste de gauche de Yannick Monnet, Pierre de Nicolay s'inquiète de la future gouvernance de la ville face à ce qu'il perçoit comme un manque de considération pour la pluralité des voix de droite.

20/03/26 - 16:55 - Dernier meeting de Benoit Faivre ce soir à 18h30 Benoit Faivre, candidat à la mairie de Moulins, balaie les critiques sur son absence de programme et donne rendez-vous aux électeurs pour un dernier temps fort dans un post publié sur Instagram. Face aux critiques d'un manque de programme, le candidat de la liste "Ensemble pour Moulins" rappelle qu'un projet détaillé de 60 pages est accessible publiquement depuis deux mois, complété par un document de synthèse largement distribué. Affirmant une ligne politique constante pour ce second tour, il invite les habitants à échanger une ultime fois sur ses propositions pour l'attractivité et le quotidien de la ville lors d'une rencontre à la Brasserie Le France ce vendredi à 18h30.

19/03/26 - 16:06 - Les trois qualifiés confrontent leurs programmes lors d'un débat À Moulins, un débat entre trois candidats aux élections municipales se tiendra aujourd'hui, animé par RCF Allier et Studio 24. Les candidats Yannick Monnet, Benoit Faivre et Pierre de Nicolay préparent leurs propositions pour convaincre les électeurs. Une seconde rencontre est prévue dimanche pour le second tour. Lire sur lamontagne.fr