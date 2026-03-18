Résultat de l'élection municipale 2026 Moulins : Benoit Faivre et Cécile de Breuvand unissent leurs forces au 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moulins opposera Benoit Faivre à Yannick Monnet. Cécile De Breuvand et Pierre De Nicolay sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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01:46 - La possible triangulaire à l'issue du second tour Les élections municipales à Moulins se préparent avec une triangulaire entre Benoit Faivre, Yannick Monnet et Pierre de Nicolay. Benoit Faivre, représentant de la droite, a su rassembler des soutiens après le premier tour. La compétition s'annonce serrée, avec le candidat communiste en bonne position face à une droite unie. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 13:26 - Benoit Faivre et Cécile de Breuvand unissent leurs forces au 2e tour À Moulins, Benoit Faivre et Cécile de Breuvand envisagent un rapprochement pour le second tour des élections municipales de 2026. Avec une participation à peine supérieure à 51%, leur alliance pourrait jouer un rôle crucial au second tour, surtout face aux faibles résultats de gauche. La dynamique pourrait influencer le vote des électeurs de droite, traditionnellement opposés. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 07:56 - Moins de 0,10 % d'écart entre Yannick Monnet (DVG) et Benoit Faivre (DVD) Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Moulins, Benoit Faivre (DVD) obtient une légère avance sur Yannick Monnet (DVG), avec 29,44% contre 29,34% des voix. Cécile de Breuvand (LR) arrive troisième, tandis que les candidats d'extrême gauche ne se qualifient pas pour le second tour. Moulins, bastion de la droite depuis 1947, voit une forte concurrence cette année. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 07:11 - Des résultats très serrés lors du premier tour des municipales à Moulins À Moulins, les électeurs ont montré leur désir de changement lors du premier tour des élections municipales, avec Benoit Faivre (Divers droite) en tête à 29,44 %. L'ancienne première adjointe Cécile de Breuvand (LR) suit avec 22,26 %, tandis que Yannick Monnet (PCF) reste très proche à 29,34 %. Les choix des candidats avant le second tour sont encore incertains. Lire sur lamontagne.fr

15/03/26 - 19:52 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans l'Ainse Dans l'Aisne, 41,33% des électeurs ont participé aux élections municipales ce dimanche 15 mars à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus qu'en 2020 où 30,54% des électeurs avaient voté à la même heure, mais moins que la participation de 51,50% en 2014.

15/03/26 - 18:59 - Élections municipales à Moulins : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Moulins regorge de diversité et d'activités. Avec ses 19 344 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 427 entreprises, Moulins est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (60,09%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 1 627 résidents étrangers, représentant 8,41% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 047 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 16,85%, annonçant une situation économique tendue. À Moulins, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

15/03/26 - 17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Moulins ? Le parti nationaliste restait loin du match lors des élections municipales à Moulins il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,87% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 39,45% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 13,96% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Moulins comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,78% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 31,99% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,09% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:13 - Le taux de participation à 17h dans l'Aisne s'élève à 41,33% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 41,33% dans l'Aisne.

15/03/26 - 17:09 - Le taux de participation de l'Allier à 17h s'élève à 55,08% Le Ministère de l'Intérieur continue de dévoiler les chiffres de la participation pour ce premier tour des élections municipales. A 17h dans l'Allier, la participation s'élève à 55,08%.